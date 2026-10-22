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Vĩnh Long phát hiện 99 vi phạm trong kinh doanh vàng, xử phạt gần 2 tỉ đồng

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HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ, phát hiện 99 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng.

Vĩnh Long phát hiện 99 trường hợp vi phạm trong kinh doanh vàng, xử phạt gần 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an tỉnh kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 22-10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra 132 cơ sở kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ, phát hiện 99 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng cộng hơn 1,9 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không công bố tiêu chuẩn áp dụng trong sản xuất, vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mới đây, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ với tổng số tiền 55 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng.

Theo Điều 28 Nghị định 340 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng bị xử phạt tùy theo tính chất, mức độ.

Trong đó, một số hành vi như không niêm yết công khai giá mua, bán vàng theo quy định; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc không ghi nhãn hàng hóa theo quy định có thể bị phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng.

Đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng không có giấy phép hoặc xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép theo quy định, mức phạt tiền có thể từ 300 - 400 triệu đồng.

Vĩnh Long phát hiện 99 trường hợp vi phạm trong kinh doanh vàng, xử phạt gần 2 tỉ đồng - Ảnh 2.Kiểm tra hàng loạt tiệm vàng ở TP.HCM, nhiều cơ sở bị xử phạt, tịch thu tang vật vi phạm

Cơ quan chức năng vừa tịch thu tang vật vi phạm, xử phạt nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tại TP.HCM, do kinh doanh hàng hóa không có nhãn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

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    Chủ đề: Vĩnh Long trang sức kinh doanh vàng mỹ nghệ

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