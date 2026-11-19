Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Văn phòng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) khu vực phía Nam tại TP.HCM ngày 19-11 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 19-11, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), VINASME tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực phía Nam, đồng thời ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) để phát triển nền tảng số kết nối cộng đồng doanh nghiệp.



Sự kiện có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị VINASME lấy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp làm thước đo, chú trọng tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ và thị trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hỗ trợ doanh nghiệp phải đi vào thực chất

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá việc thành lập Văn phòng đại diện VINASME tại phía Nam sẽ góp phần đưa các hoạt động hỗ trợ đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp.

Bà Thanh đề nghị VINASME đổi mới phương thức hoạt động, trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đặc biệt "lấy hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp làm thước đo", tập trung tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và tham gia chuỗi giá trị.

Bà Thanh cũng nhấn mạnh vai trò của hiệp hội trong việc phản ánh kiến nghị, góp ý hoàn thiện chính sách, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch VINASME, trao quyết định bổ nhiệm bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch VINASME, Chủ tịch HĐQT AgriS, giữ chức Trưởng Văn phòng đại diện VINASME khu vực phía Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, tân Trưởng Văn phòng đại diện VINASME phía Nam, đặt mục tiêu đo hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn vốn được khơi thông và những đơn hàng được ký kết - Ảnh: DUYÊN PHAN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà My cho biết văn phòng sẽ hướng đến trở thành "Trung tâm Kết nối và Kiến tạo nguồn lực có sẵn, có thật", khai thác những nguồn lực hiện hữu trong cộng đồng doanh nghiệp để tạo thêm cơ hội hợp tác, phát triển.

Đáng chú ý, bà My đặt vấn đề hiệu quả hoạt động không chỉ thể hiện qua các cuộc gặp gỡ hay hội nghị kết nối mà phải được đánh giá bằng những kết quả cụ thể. Đó là nguồn vốn được khơi thông, những đơn hàng được ký kết và số hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2027 - 2032, Văn phòng đại diện VINASME phía Nam sẽ tập trung vào năm hướng hoạt động chính, gồm kết nối nguồn vốn thông qua hệ sinh thái tài chính số; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị vùng, mở rộng giao thương; nâng cao năng lực hộ kinh doanh; hỗ trợ chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế và đại diện giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Với vị trí tại TP.HCM, văn phòng được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các trung tâm sản xuất, thương mại, logistics tại Đông Nam Bộ với các vùng nguyên liệu và doanh nghiệp chế biến tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết nối mạng lưới hơn 65.000 doanh nghiệp trên nền tảng số

Theo kế hoạch, VINASME và AgriS sẽ thúc đẩy hợp tác chiến lược triển khai Nền tảng số VINASME, hướng đến hình thành hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp với các nguồn lực tài chính, công nghệ và thị trường.

Theo VINASME, hiệp hội hiện có hơn 65.000 doanh nghiệp hội viên, cùng tiềm năng kết nối hàng trăm nghìn thành viên thuộc cộng đồng doanh nông.

Nền tảng số được hai bên công bố từ tháng 8-2026, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VINASME. Việc hợp tác lần này nhằm cụ thể hóa các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở hoạt động kết nối thông tin.

Theo định hướng triển khai, hai bên sẽ tập trung hoàn thiện công cụ quản trị, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, kết nối tổ chức tài chính và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng có thêm kênh tiếp cận đối tác, nguồn vốn, công nghệ và các cơ hội giao thương.

Đồng hành cùng VINASME, AgriS dự kiến chia sẻ kinh nghiệm vận hành chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường quốc tế.

Từ lĩnh vực mía đường truyền thống, AgriS hiện mở rộng sang nhiều ngành hàng nông nghiệp với hơn 240 dòng sản phẩm, xuất khẩu đến gần 90 thị trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kỳ vọng sự hợp tác giữa VINASME và AgriS sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình thiết thực, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và mở rộng thị trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị AgriS phát huy vai trò doanh nghiệp lớn trong việc chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và cơ hội phát triển với các đối tác nhỏ hơn, qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, AgriS trao biểu trưng hỗ trợ 2 tỉ đồng cho tỉnh Tây Ninh để thực hiện chương trình xây dựng Nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho AgriS, ghi nhận hành trình chuyển đổi từ sản xuất mía đường sang phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tích hợp - Ảnh: DUYÊN PHAN

AgriS đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Trong khuôn khổ lễ ra mắt Văn phòng đại diện VINASME phía Nam ngày 19-11, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã chứng khoán SBT) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước tặng thưởng. Dịp này, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, cũng được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, bà My cho biết phần thưởng dành cho AgriS là sự ghi nhận đối với nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, nông dân, hợp tác xã và đối tác đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. "AgriS xác định, sự phát triển của AgriS cần gắn liền với yêu cầu phát triển chung của đất nước, với năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp và vị thế của nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu"- bà My nói. Có tiền thân từ thương hiệu Đường Biên Hòa hình thành năm 1969, AgriS trải qua 57 năm phát triển, từng bước chuyển đổi từ sản xuất mía đường truyền thống sang mô hình kinh doanh nông nghiệp tích hợp, ứng dụng công nghệ và quản trị dựa trên dữ liệu. Doanh nghiệp có ba năm liên tiếp, từ 2024 đến 2026, góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500, danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu.