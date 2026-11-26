Hành trình Viettel xoá hàng nghìn điểm lõm sóng

Bài toán 30 năm vẫn còn tồn đọng

Giữa kỷ nguyên 5G, vẫn có những người mẹ phải đi bộ hơn một cây số lên núi mới gọi được cho con. Đó là những khoảng trống mà hơn ba thập kỷ phát triển viễn thông chưa lấp được, bởi nơi ấy ít người, thiếu đường, thiếu điện, còn chi phí đầu tư thì rất lớn.

Mạng di động hiện đã phủ sóng hơn 99,7% dân số, song những khoảng trống kết nối cuối cùng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Ở khu vực đông dân, điện, đường và hạ tầng truyền dẫn đều đã tương đối đầy đủ. Còn ở vùng lõm sóng, nhà mạng gặp cùng lúc nhiều rào cản về địa hình, hạ tầng lẫn hiệu quả đầu tư.

Muốn một trạm đi vào hoạt động, đôi khi phải giải quyết từ đường chở thiết bị, vị trí dựng cột đến nguồn điện và đường truyền. Hạng mục nào cũng tốn kém, trong khi số người sử dụng lại rất ít.

Với bà con ở những vùng biệt lập, sóng di động là cách để giữ liên lạc với người thân, tiếp cận thông tin, tìm cơ hội làm ăn và kêu gọi hỗ trợ khi gặp tình huống khẩn cấp.

Ở xóm Lân Đặt, xã Hữu Liên (Lạng Sơn), khoảng trống ấy hiện rõ trong những chuyến vượt đèo tìm sóng của bà con 14 hộ dân trong xóm.

Chị Đặng Thị Múi kể mỗi lần muốn gọi cho hai người con đi làm xa, chị phải đi bộ hơn 1 km lên mỏm núi, vừa đi vừa cầm điện thoại dò sóng.

Xóm nằm biệt lập giữa núi rừng, chưa có điện lưới, không có đường. Muốn đưa sóng về đây, ngoài dựng trạm, Viettel còn phải bảo đảm nguồn điện và các điều kiện hạ tầng để trạm vận hành.

Không chỉ ở Lân Đặt, trên cả nước, hàng trăm thôn, bản vẫn chưa có sóng di động.

Thu hẹp những khoảng cách ấy là một phần trong định hướng phát triển hạ tầng số rộng khắp, lấy người dân làm trung tâm mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định, hướng tới mục tiêu phủ sóng 5G toàn quốc vào năm 2030.

Thiếu tá Nguyễn Chí Công

Cuộc chạy đua không có đường tắt của Viettel

Theo Thông báo số 148/TB-VPCP, Thủ tướng giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel khẩn trương khắc phục tình trạng lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2026.

Là lực lượng nòng cốt, Viettel nhận nhiệm vụ xây dựng 1.337 trạm phát sóng, xử lý 1.856 điểm lõm tại 23 tỉnh, thành phố.

Trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân “Viettel nhận thức nhiệm vụ lần này là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chúng tôi luôn xác định, dù khó khăn đến đâu, cũng cố gắng đưa cánh sóng đến với bà con sớm nhất”, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình ngày 20-11.

Ngay từ tháng 3, Viettel đã triển khai song song khảo sát, thiết kế, chọn vị trí và chuẩn bị vật tư, hoàn thành sớm hai tháng.

Đến tháng 7, Tập đoàn đã thuê được 90% vị trí đặt trạm, rút ngắn khoảng bốn tháng so với tiến độ.

Việc rút ngắn thời gian trên bản vẽ mới chỉ là bước đầu, mỗi địa bàn có những trở ngại riêng về địa hình, nguồn điện và hạ tầng, buộc Viettel phải chọn giải pháp phù hợp cho từng điểm trạm.

Cả chương trình, Viettel kéo 3.800km cáp quang qua địa hình hiểm trở; nơi nào không thể kéo cáp thì chuyển sang truyền dẫn viba, với 170 tuyến. Đồng thời thử nghiệm kết nối vệ tinh tại một số điểm đặc biệt để dự phòng.

Tại những nơi ô tô không thể tiếp cận, máy phát điện 450kg được tháo rời, vận chuyển bằng xe máy; các cấu kiện nặng hàng trăm kilôgam được bộ đội, kỹ sư khiêng bằng sức người.

Quá trình thi công còn có sự chung tay của người dân, quân đội và ngành điện trong hỗ trợ mặt bằng, đường vận chuyển, nguồn điện và cáp kết nối.

Riêng tại Lạng Sơn, các đơn vị cùng Viettel kéo cáp quang qua địa hình khó khăn; ngành điện tháo gỡ vướng mắc cho 82 điểm trạm.

Sang tháng 9, mưa kéo dài, đường núi lầy lội, quãng đường chở vật tư vào công trường càng thêm gian nan. Viettel đã điều động cán bộ tăng cường các địa bàn trọng điểm, cùng lực lượng tại chỗ trực tiếp xử lý những vướng mắc phát sinh.

Riêng tại Sơn La, Viettel bổ sung thêm kỹ sư, nhờ đó 45 trạm tồn đọng khởi công chỉ trong 10 ngày.

Chiều 31-10, trạm cuối cùng của chương trình phát sóng tại bản Co Hày (Sơn La).

Toàn bộ 1.337 trạm đã phát sóng, đưa kết nối di động tới khoảng 130.000 người dân, nâng tỷ lệ dân số được phủ sóng di động Viettel trên toàn quốc lên 99,7%.

Cũng tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của Viettel.

"Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân, chiến sĩ và người lao động của Tập đoàn đã vượt qua núi cao, vực sâu, đèo dốc hiểm trở và điều kiện thời tiết khắc nghiệt; vận chuyển từng bao xi măng, từng mét cáp quang, dựng từng cột ăng-ten giữa đại ngàn để đưa hạ tầng viễn thông đến những địa bàn xa xôi, cách trở", Đại tướng nói.

Hành trình kết nối chưa dừng lại

Theo Ookla, đến tháng 9-2026, tốc độ Internet di động của Việt Nam đạt 230,31 Mbps, tăng 50 bậc, vươn lên vị trí thứ 8 thế giới.

Nhưng ý nghĩa lớn nhất của chương trình xóa lõm sóng là những đổi thay trong đời sống người dân vùng sâu, vùng xa.

Như chị Múi ở xóm Lân Đặt hạnh phúc khi giờ đây có thể gọi cho con bất cứ lúc nào.

Xa hơn, kết nối viễn thông còn giúp người dân tiếp cận tri thức, dịch vụ công, đưa sản vật địa phương đến thị trường rộng lớn và mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Đó cũng là thước đo dài hạn của hành trình xóa lõm sóng: duy trì kết nối và mở ra cơ hội số trong đời sống người dân.

"Việc đưa sóng đến với người dân mới chỉ là bước khởi đầu. Giá trị lâu dài nằm ở việc biến những kết nối ấy thành động lực để bà con có thể tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn trên chính quê hương mình", Trung tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Chương trình xóa lõm sóng năm 2026 đã khép lại, nhưng sứ mệnh của Viettel vẫn tiếp diễn. Hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình chuyển đổi số, Viettel đang tiếp tục đưa sóng tới những cụm dân cư dưới 50 người. Bởi giá trị của kết nối không thể đo bằng số người sinh sống trong một bản làng.