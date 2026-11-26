VietinBank vừa được trao tặng danh hiệu “Xuất sắc trong đổi mới dịch vụ ngân hàng ưu tiên Việt Nam 2026”- Ảnh: VTB

Đây là dấu mốc ý nghĩa đối với Dịch vụ Khách hàng ưu tiên của VietinBank (VietinBank Premium) trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi mỗi sản phẩm, dịch vụ và đặc quyền đều hướng tới đáp ứng nhu cầu riêng, gia tăng giá trị và đồng hành cùng phong cách sống của khách hàng.

VietinBank Premium - đa dạng đặc quyền cho khách hàng ưu tiên

Theo đại diện ngân hàng, với VietinBank Premium, trải nghiệm của khách hàng không chỉ dừng lại ở các giải pháp tài chính mà còn được mở rộng qua hệ sinh thái đặc quyền dành riêng cho từng phân hạng khách hàng.

Từ những chuyến đi thuận tiện hơn đến các hoạt động nghỉ dưỡng, thể thao và kết nối, khách hàng được tận hưởng nhiều tiện ích thiết thực, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Nổi bật là quyền sử dụng hơn 1.600 phòng chờ sân bay trên toàn cầu và dịch vụ hỗ trợ ưu tiên, đón tiễn tại hơn 110 sân bay.

Theo thể lệ chương trình, khách hàng từ phân hạng Diamond trở lên được sử dụng không giới hạn dịch vụ phòng chờ, đón tiễn và hỗ trợ làm thủ tục nhanh tại các sân bay trên toàn cầu trong phạm vi chương trình. Khách hàng còn được tặng thêm lượt sử dụng dịch vụ dành cho người thân đi kèm tương ứng theo từng hạng.

Đặc biệt, khách hàng hạng Elite còn được tận hưởng đặc quyền chơi golf, bao gồm phí sân, caddie và xe điện tại hơn 50 sân golf trên cả nước.

Bên cạnh đó, VietinBank Premium kết nối đồng bộ hệ sinh thái đối tác cao cấp trong nhiều lĩnh vực như thời trang, ẩm thực, nghỉ dưỡng, du lịch,… mang đến cho khách hàng ưu tiên những ưu đãi đa dạng, phù hợp với nhu cầu và phong cách sống.

Không chỉ đa dạng về quyền lợi, VietinBank Premium còn chú trọng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Theo đó, khách hàng có thể đăng ký, tra cứu và tiếp cận các đặc quyền qua nhiều kênh như VietinBank iPay, Tổng đài khách hàng ưu tiên, Zalo/WhatsApp/Viber, email và trang thông tin chương trình vietinbankpremium.vn.

Trong đó, ứng dụng VietinBank iPay dành cho khách hàng ưu tiên có giao diện nhận diện riêng, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận tiện ích trên nền tảng ngân hàng số quen thuộc.

Tổng đài dành riêng cho khách hàng ưu tiên hoạt động 24/7, miễn cước cuộc gọi, với đội ngũ cán bộ chuyên trách luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ.

Sự kết hợp giữa công nghệ đa kênh và dịch vụ chăm sóc trực tiếp tạo nên trải nghiệm đồng nhất, giúp khách hàng chủ động lựa chọn và tận hưởng đặc quyền phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Đổi mới dịch vụ theo hướng cá nhân hóa

Theo VietinBank, trên hành trình chuyển đổi, VietinBank Premium chú trọng đổi mới mô hình phục vụ, gia tăng giá trị và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh những ưu đãi về tài chính và hệ sinh thái đặc quyền cao cấp, VietinBank đẩy mạnh cá nhân hóa các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Các sản phẩm đầu tư trong hệ sinh thái V-Wealth của VietinBank được thiết kế đa dạng, phù hợp với mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của mỗi khách hàng, hướng tới tối ưu hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng chuyên biệt luôn đồng hành, tư vấn những giải pháp tài chính hiệu quả, mang lại giá trị cao cho khách hàng, gia đình và doanh nghiệp.

Danh hiệu "Xuất sắc trong đổi mới dịch vụ ngân hàng Ưu tiên Việt Nam 2026" không chỉ ghi nhận những kết quả VietinBank đã đạt được mà còn là động lực để ngân hàng tiếp tục hoàn thiện mô hình dịch vụ ngân hàng ưu tiên theo hướng toàn diện và khác biệt.

Trên nền tảng hệ sinh thái đặc quyền đa dạng, công nghệ hiện đại và đội ngũ chăm sóc chuyên biệt, VietinBank sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính, mở rộng tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Với định hướng lấy nhu cầu và lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, VietinBank Premium hướng tới mang đến những giá trị vượt ra ngoài dịch vụ ngân hàng thông thường, thể hiện sự thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.