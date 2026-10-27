Viêm loét dạ dày có phải do ăn cay mà ra?

Dù không trực tiếp gây ra vết loét, đồ cay cùng nhiều loại thực phẩm, đồ uống khác có thể khiến người bệnh đau bụng, nóng rát hoặc khó chịu hơn - Ảnh: AI

Đau âm ỉ hoặc nóng rát vùng bụng trên, đầy bụng, buồn nôn và nhanh no có thể là những biểu hiện của viêm loét dạ dày, tá tràng.

Tuy nhiên, triệu chứng không đủ để xác định chính xác nguyên nhân. Hiểu đúng vai trò của thức ăn và các yếu tố gây bệnh sẽ giúp người bệnh điều chỉnh chế độ ăn phù hợp, đồng thời tránh bỏ lỡ việc điều trị cần thiết.

Viêm loét dạ dày có phải do ăn cay?

Ăn cay không phải nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày. Theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH), thông qua Viện Quốc gia về đái tháo đường, tiêu hóa và bệnh thận (NIDDK), các nghiên cứu chưa cho thấy chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra, phòng ngừa hoặc điều trị loét dạ dày.

Mayo Clinic cũng cho biết đồ ăn cay không gây loét, nhưng có thể làm các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn ở một số người.

Hai nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm loét dạ dày, tá tràng là:

Nhiễm vi khuẩn H. pylori: Vi khuẩn này có thể làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ dạ dày, khiến mô bên dưới dễ bị axit và dịch tiêu hóa làm tổn thương.

Sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAID): Các thuốc như ibuprofen, naproxen và aspirin có thể làm suy yếu cơ chế bảo vệ niêm mạc, đặc biệt khi sử dụng kéo dài, liều cao hoặc kết hợp với những thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu.

Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ loét và khiến vết loét khó lành hơn. Rượu bia có thể kích ứng niêm mạc, làm triệu chứng khó chịu hơn, trong khi căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến cảm nhận triệu chứng và thói quen sinh hoạt.

Nếu thường xuyên đau bụng sau khi ăn cay, người bệnh nên giảm hoặc tạm ngừng món ăn gây khó chịu để theo dõi phản ứng. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng chỉ cần bỏ ớt là vết loét sẽ khỏi. Khi nghi ngờ viêm loét dạ dày, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm tìm H. pylori hoặc nội soi đường tiêu hóa trên để xác định tình trạng bệnh và lựa chọn điều trị phù hợp.

Những thực phẩm khiến tình trạng viêm loét dạ dày nặng hơn

Không có một danh sách thực phẩm bắt buộc mọi người bị viêm loét dạ dày phải kiêng hoàn toàn. Điều quan trọng là xác định món ăn nào thực sự làm triệu chứng của bản thân tăng lên. Dưới đây là những nhóm thực phẩm và đồ uống người bệnh nên chú ý.

1. Đồ ăn cay, nhiều ớt và gia vị nóng

Ớt, sa tế, tương ớt hoặc các món lẩu cay có thể làm tăng cảm giác nóng rát, đau bụng ở người nhạy cảm. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khác nhau ở từng người và không đồng nghĩa với việc ăn cay làm hình thành vết loét mới.

Nếu ăn cay khiến triệu chứng tái phát, hãy giảm lượng ớt, chọn món ít gia vị và theo dõi xem tình trạng có cải thiện hay không.

2. Món chiên rán, nhiều dầu mỡ

Gà rán, khoai tây chiên, thức ăn nhanh và những món nhiều chất béo có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược. Đây không phải nguyên nhân trực tiếp gây loét, nhưng có thể làm cảm giác khó chịu sau ăn tăng lên.

Người bệnh có thể ưu tiên món luộc, hấp, nấu mềm hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải, nhất là trong giai đoạn triệu chứng đang rõ rệt.

Chưa có bằng chứng cho thấy caffeine là nguyên nhân trực tiếp gây loét dạ dày nhưng có thể làm nặng thêm cảm giác khó chịu, ợ nóng ở một số người - Ảnh minh họa

3. Cà phê, trà đặc và đồ uống chứa caffeine

Cà phê, trà đặc, nước tăng lực và một số loại nước ngọt có caffeine có thể làm nặng thêm cảm giác khó chịu hoặc ợ nóng ở một số người. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy caffeine là nguyên nhân trực tiếp gây loét dạ dày.

Nếu nhận thấy đau bụng hoặc nóng rát tăng sau khi uống, hãy giảm lượng dùng, tránh uống khi đang có triệu chứng và cân nhắc chuyển sang đồ uống không chứa caffeine.

4. Rượu, bia và đồ uống có cồn

Rượu bia có thể kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa và khiến triệu chứng khó chịu hơn. Người đang có vết loét nên tránh hoặc hạn chế tối đa đồ uống có cồn, đặc biệt nếu uống vào khiến đau bụng tăng lên.

Đồ uống có cồn không phải nguyên nhân phổ biến nhất gây loét, nhưng việc tiếp tục sử dụng có thể gây bất lợi cho quá trình hồi phục và sức khỏe tiêu hóa nói chung.

5. Thực phẩm có tính axit và món ăn gây ợ nóng

Cam, chanh, bưởi, cà chua, giấm và các loại nước xốt chua có thể kích hoạt ợ nóng hoặc cảm giác rát ở một số người. Tuy nhiên, vị chua không có nghĩa là thực phẩm sẽ làm loét dạ dày nặng hơn ở tất cả mọi người.

Không cần loại bỏ toàn bộ trái cây có vị chua nếu cơ thể vẫn dung nạp tốt. Thay vào đó, hãy chú ý lượng ăn và phản ứng sau bữa ăn; nếu một loại thực phẩm thường xuyên gây đau hoặc ợ nóng, nên giảm hoặc tránh trong thời gian triệu chứng chưa ổn định.

6. Sô cô la và những món ăn thường gây trào ngược

Sô cô la có thể làm tăng triệu chứng trào ngược ở một số người. Nếu ăn xong thường bị ợ nóng, khó chịu vùng thượng vị hoặc trào ngược lên cổ, người bệnh nên giảm lượng ăn và tránh dùng sát giờ đi ngủ.

Cần phân biệt trào ngược dạ dày, thực quản với loét dạ dày: hai tình trạng có thể cùng gây khó chịu ở đường tiêu hóa nhưng không phải là một bệnh.

Những thực phẩm trên chủ yếu được xem là yếu tố có thể kích hoạt hoặc làm nặng triệu chứng ở từng người, không phải nguyên nhân đã được chứng minh gây ra vết loét.