Vì sao không nên dọn giường ngay khi thức dậy?

Nên để bề mặt giường thông thoáng, hút bụi và giặt chăn ga thường xuyên - Ảnh: IASOURCELINK

Sau một đêm ngủ, mồ hôi, tế bào da chết và hơi ẩm từ cơ thể vẫn còn lưu lại trên chăn, ga, gối. Nếu lập tức kéo chăn phủ kín giường và ép nếp gọn gàng để dọn giường, hơi ẩm khó thoát ra ngoài, tạo môi trường thuận lợi cho mạt bụi sinh sôi.

Mạt bụi là những động vật chân đốt thuộc lớp hình nhện, có kích thước siêu nhỏ và sử dụng tế bào da chết của con người làm thức ăn. Chúng có thể tồn tại với số lượng lớn trong chăn ga, đệm và đồ bọc vải mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Bản thân mạt bụi không cắn hay đào hang trong cơ thể người. Tuy nhiên phân và các mảnh cơ thể của chúng chứa chất gây dị ứng, có thể dẫn đến hắt hơi, chảy dịch mũi sau và các phản ứng trên da.

Với người nhạy cảm, mạt bụi còn có thể làm khởi phát hoặc khiến bệnh hen suyễn trở nặng.

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ, mạt bụi là một trong những tác nhân gây dị ứng và hen suyễn phổ biến trong nhà. Khoảng 4/5 hộ gia đình tại Mỹ có thể phát hiện mạt bụi trong ít nhất một chiếc giường.

Để hạn chế mạt bụi, theo trang IFLScience ngày 22-10, mọi người không cần vội dọn giường ngay khi thức dậy.

Thay vào đó hãy gấp chăn hoặc kéo chăn ra để toàn bộ bề mặt giường được thông thoáng, giúp hơi ẩm thoát đi. Ánh sáng mặt trời cũng có thể hỗ trợ hạn chế một số vi sinh vật và mạt bụi, dù hiệu quả còn phụ thuộc vào điều kiện tiếp xúc.

Bên cạnh đó nên giặt chăn ga thường xuyên, trung bình khoảng mỗi tuần một lần, đồng thời hút bụi đệm và vệ sinh phòng ngủ. Tần suất giặt có thể tăng lên khi người dùng đổ nhiều mồ hôi hoặc vừa bị bệnh.

Như vậy, trì hoãn việc dọn giường vài phút không chỉ giúp giường khô thoáng hơn mà còn có thể góp phần giảm môi trường thuận lợi cho mạt bụi.

Tuy nhiên đây không phải biện pháp thay thế cho việc giặt giũ và vệ sinh định kỳ.