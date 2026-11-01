Vật liệu tiên tiến Graphene được sản xuất tại Quy Nhơn, Gia Lai

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global tại lễ cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene ngày 31-10 - Ảnh: VGG

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, nhà máy chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 31-10 .

Đưa Graphene từ Quy Nhơn ra thế giới

Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global, cho hay hành trình của doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 2-3-2024, khi đoàn công tác của tỉnh Bình Định (cũ) ký kết ghi nhớ hợp tác chuyển giao công nghệ với giáo sư, tiến sĩ Pichait Palanugool. Mục tiêu đặt ra là sản xuất được vật liệu Graphene ngay tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Danh, Nhà sáng lập, Giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Graphene Global - Ảnh: VGG

Theo ông Danh, Graphene chỉ dày bằng một lớp nguyên tử carbon, nhưng bền hơn thép, dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội. Thế giới coi đây là vật liệu của kỷ nguyên mới.

Nhà máy hiện đang sản xuất hai dòng sản phẩm: Graphene Oxide (GO) và Graphene Oxide khử (rGO), đạt độ tinh khiết trên 99%. Nơi đây cũng có phòng thí nghiệm riêng với các thiết bị phân tích XRD, UV-Vis và Raman, để mỗi lô hàng xuất xưởng đều có kết quả kiểm định rõ ràng.

Trong quá trình xây dựng nhà máy, doanh nghiệp liên tục học hỏi và kết nối. Trực tiếp tham dự hội nghị Graphene Tây Ban Nha tháng 6-2025, hội nghị Graphene Thái Lan tháng 3-2026, và diễn đàn Graphene Bắc Kinh mới đây.

Doanh nghiệp cũng vừa ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đồng thời, trực tiếp gặp gỡ giáo sư Konstantin Novoselov, nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2010, người đặt nền móng cho nghiên cứu Graphene thế giới. Tại lễ khánh thành, giáo sư Konstantin Novoselov đã gửi video chúc mừng thành tựu của doanh nghiệp.

Vận hành nhà máy là một đội ngũ 32 người, gồm 15 cán bộ, nhân viên ở các bộ phận kinh doanh, tài chính, hành chính và kỹ thuật, cùng hai chuyên gia quốc tế phụ trách sản xuất và nghiên cứu phát triển.

"Điều chúng tôi tự hào nhất là một vật liệu công nghệ cao, vốn chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm của các cường quốc, nay được làm ra bởi bàn tay của kỹ sư và công nhân Việt Nam, ngay tại Quy Nhơn" - ông Danh chia sẻ.

Doanh nghiệp cho hay trong thời gian tới, sẽ tập trung giữ vững chất đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế; nghiên cứu đưa Graphene vào ứng dụng thực tế: dây dẫn điện thế hệ mới, vật liệu tản nhiệt, và các ngành công nghệ cao; hợp tác chặt chẽ với các viện, trường và nhà khoa học hàng đầu, để đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ ngay tại địa phương.

Bước tiến đột phá trong ngành công nghiệp vật liệu mới

Chia sẻ tại lễ khánh thành ngày 31-10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói sự kiện thể hiện bước tiến trong định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: VGG

Đây là động lực quyết định năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của mỗi nền kinh tế. Đặc biệt, công nghệ vật liệu mới được xem là một trong những lĩnh vực nền tảng, có khả năng tạo ra những bước đột phá trong nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

Trong đó, graphene là vật liệu tiên tiến có nhiều đặc tính vượt trội, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực: điện tử, bán dẫn, cảm biến, vật liệu composite, lớp phủ bảo vệ, pin, thiết bị lưu trữ năng lượng và y sinh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho rằng điều đáng chú ý là graphene không chỉ có giá trị như một sản phẩm vật liệu riêng lẻ, mà còn có khả năng cải thiện tính năng, chất lượng và hiệu quả của nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Từ đó, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo ra những ngành sản xuất mới.

Lễ khánh thành nhà máy tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai - Ảnh: VGG

Tỉnh Gia Lai đang tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp xanh và công nghiệp hỗ trợ. Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa các kết quả khoa học, công nghệ.

Đồng thời, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để thúc đẩy các dự án công nghệ cao sớm triển khai và phát huy hiệu quả.