Uống vitamin mọc tóc có thực sự giúp tóc dày trở lại?

Vitamin mọc tóc được quảng cáo rộng rãi là giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng và kích thích tóc mới phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng bổ sung vitamin không phải giải pháp cho mọi trường hợp rụng tóc - Ảnh: AI

Rụng tóc có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như di truyền, thay đổi nội tiết, căng thẳng, bệnh lý, chế độ ăn thiếu chất hoặc tác động từ việc chăm sóc tóc. Vì vậy, trước khi tìm đến các loại viên uống mọc tóc, điều quan trọng là xác định nguyên nhân khiến tóc rụng.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), một số dưỡng chất như biotin, sắt và kẽm có thể cần được bổ sung khi xét nghiệm cho thấy cơ thể bị thiếu hụt. Tuy nhiên, nếu lượng dưỡng chất đã ở mức bình thường, việc bổ sung thêm không nhất thiết giúp tóc mọc tốt hơn.

Vitamin mọc tóc có thực sự hiệu quả?

Biotin, còn gọi là vitamin B7, tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein để tạo năng lượng cho cơ thể. Dưỡng chất này thường xuất hiện trong các sản phẩm chăm sóc tóc, da và móng.

Thiếu biotin có thể gây tóc thưa, rụng tóc và móng dễ gãy. Tuy nhiên, tình trạng thiếu biotin rất hiếm gặp ở người khỏe mạnh có chế độ ăn đa dạng. Theo Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ (NIH), bằng chứng khoa học hiện nay còn hạn chế để khẳng định việc bổ sung biotin giúp cải thiện tóc ở những người không bị thiếu chất.

Điều này có nghĩa là người đang rụng tóc không nên mặc định mình thiếu biotin và tự mua viên uống liều cao. Nếu nguyên nhân thực sự là rối loạn nội tiết, rụng tóc do di truyền hoặc bệnh lý da đầu, chỉ bổ sung biotin có thể không giải quyết được vấn đề.

Bên cạnh biotin, sắt, kẽm và protein cũng cần thiết cho sức khỏe của tóc. Chế độ ăn thiếu chất, giảm cân quá nhanh hoặc hạn chế thực phẩm quá mức có thể khiến cơ thể không nhận đủ dưỡng chất cần thiết.

Trong những trường hợp thiếu hụt được xác định, bác sĩ có thể hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn hoặc bổ sung dưỡng chất phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai rụng tóc cũng cần uống sắt hay kẽm. Bổ sung sắt khi không cần thiết có thể gây hại, trong khi việc sử dụng quá nhiều kẽm cũng có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.

Viện Da liễu Hoa Kỳ khuyến cáo chỉ nên bổ sung biotin, sắt hoặc kẽm khi xét nghiệm cho thấy cơ thể thiếu những chất này. Nếu nghi ngờ rụng tóc liên quan đến dinh dưỡng, người bệnh nên được đánh giá trước khi tự sử dụng sản phẩm bổ sung.

Một hiểu lầm phổ biến là vitamin và khoáng chất càng nhiều thì tóc càng khỏe. Trên thực tế, cơ thể chỉ cần lượng dưỡng chất phù hợp. Bổ sung quá mức một số chất, đặc biệt là vitamin A, vitamin E và selen, có liên quan đến tình trạng rụng tóc.

Ngoài ra, biotin liều cao có thể gây sai lệch kết quả của một số xét nghiệm, bao gồm xét nghiệm đánh giá hormone tuyến giáp. Điều này có thể khiến việc chẩn đoán bệnh trở nên khó khăn nếu nhân viên y tế không biết người bệnh đang sử dụng sản phẩm chứa biotin.

Vì vậy, nếu đang uống vitamin mọc tóc và chuẩn bị xét nghiệm máu, hãy thông báo với bác sĩ về sản phẩm đang sử dụng. Không tự ý tăng liều hoặc phối hợp nhiều loại viên uống chỉ vì tóc chưa cải thiện.

Rụng tóc là vấn đề làm đau đầu nhiều người - Ảnh minh họa

Làm thế nào để giảm rụng tóc và lựa chọn vitamin an toàn?

Nếu tóc rụng nhiều, kéo dài hoặc thưa đi rõ rệt, bước đầu tiên nên khám bác sĩ da liễu. Ưu tiên tìm nguyên nhân trước khi mua sản phẩm mọc tóc. Tùy biểu hiện và tiền sử, bác sĩ có thể đánh giá tình trạng da đầu, chế độ ăn, thuốc đang sử dụng và chỉ định xét nghiệm khi cần thiết.

Cách tiếp cận này giúp phân biệt rụng tóc do thiếu dưỡng chất với các nguyên nhân khác, chẳng hạn rụng tóc kiểu di truyền, thay đổi nội tiết hoặc bệnh lý da đầu. Điều trị đúng nguyên nhân thường quan trọng hơn việc dùng một sản phẩm được quảng cáo là giúp tóc mọc nhanh.

Một chế độ ăn đa dạng giúp cơ thể nhận đủ protein, vitamin và khoáng chất cần thiết. Bạn có thể bổ sung protein từ trứng, cá, thịt nạc, đậu và các loại hạt; sắt từ thịt, hải sản, đậu và rau xanh; cùng nhiều loại rau quả để cung cấp vitamin và các hợp chất có lợi. Tránh giảm cân quá nhanh hoặc cắt bỏ nhiều nhóm thực phẩm trong thời gian dài.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ, ăn quá ít calo hoặc không nhận đủ protein và sắt có thể góp phần gây rụng tóc.

Đặc biệt, cần thận trọng với quảng cáo "mọc tóc thần tốc". Các sản phẩm ghi công dụng giúp tóc dày nhanh, giảm rụng chỉ sau vài ngày hoặc phục hồi hoàn toàn nang tóc cần được xem xét thận trọng. Hiệu quả phụ thuộc vào nguyên nhân rụng tóc, thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Trước khi dùng, hãy kiểm tra thành phần, liều lượng và nguy cơ tương tác với thuốc đang điều trị. Nếu đang mang thai, cho con bú, mắc bệnh mạn tính hoặc dùng nhiều loại thuốc, nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi bổ sung.

Cần đi khám sớm nếu tóc rụng thành từng mảng, da đầu đỏ, đau, ngứa nhiều, xuất hiện vảy hoặc tóc thưa nhanh bất thường. Đây có thể là dấu hiệu của những tình trạng cần được chẩn đoán và điều trị riêng.