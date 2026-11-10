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Uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su, bé trai bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng

tác giả
XUÂN MAI
XUÂN MAI
XUÂN MAI

Bé trai 21 tháng tuổi bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng sau khi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su được gia đình chiết vào chai nước ngọt đã qua sử dụng.

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Trẻ uống nhầm hóa chất là tai nạn nghiêm trọng. Hóa chất nên được bảo quản đúng cách và để ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm với của trẻ - Ảnh minh họa AI

Chiều 10-11, khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bé trai N.X.T. (21 tháng tuổi) bị tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng và phải đối mặt với điều trị kéo dài sau khi uống nhầm hóa chất làm đông mủ cao su.

Theo thông tin từ gia đình bé, hóa chất làm đông mủ cao su được mua với số lượng lớn và chứa trong can không có thông tin nhãn mác đầy đủ. Để thuận tiện sử dụng, gia đình đã chiết sang vỏ một chai nước ngọt.

Bé T. đang chơi gần khu vực đó lầm tưởng là nước ngọt quen thuộc, bé đã uống nhầm một lượng nhỏ. Ngay sau uống bé nôn ói dữ dội, gia đình phát hiện và lập tức đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Bác sĩ Phan Thị Anh Thư, khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết tại bệnh viện, bé được bác sĩ khoa tiêu hóa thăm khám, theo dõi sát.

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Kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc dạ dày của bé bị viêm sung huyết lan rộng, tổn thương loét tại dạ dày - tá tràng - Ảnh: BVCC

Bé tạm ngưng ăn uống, điều trị bằng thuốc ức chế tiết acid và được hội chẩn để tiến hành nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ.

Kết quả nội soi ghi nhận niêm mạc dạ dày viêm sung huyết lan rộng, đặc biệt tại vùng hang vị và thân vị.

Đồng thời tổn thương loét tại dạ dày - tá tràng, phù hợp với tổn thương do hóa chất ăn mòn. Các tổn thương được đánh giá và theo dõi sát nhằm phát hiện sớm các biến chứng.

Theo TS.BS.CKII Nguyễn Cẩm Tú - trưởng khoa tiêu hoá, nhằm hỗ trợ nuôi dưỡng qua đường ruột và tạo điều kiện để vùng tổn thương có thời gian hồi phục, bé T. được bác sĩ đặt sonde hỗng tràng qua nội soi.

Sau khoảng một tuần điều trị tích cực, tình trạng của bé T. dần ổn định và được xuất viện.

Tuy nhiên, bé T. vẫn phải tiếp tục nuôi ăn qua sonde hỗng tràng tại nhà và tái khám định kỳ. Điều này giúp các bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục và phát hiện sớm những biến chứng có thể xuất hiện về sau như hẹp thực quản hoặc hẹp đường ra dạ dày.

Trước đó, khoa tiêu hoá bệnh viện tiếp nhận không ít các trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất tương tự.

Đáng lưu tâm, trẻ nhỏ không thể phân biệt hóa chất chỉ bằng cách nhìn vào màu sắc, hình dạng hoặc nhãn chai. Một chiếc vỏ chai nước ngọt có thể khiến trẻ tin rằng đó là đồ uống an toàn.

Bác sĩ Tú nhấn mạnh, trẻ uống nhầm hóa chất là tai nạn nghiêm trọng. Gia đình hoàn toàn có thể chủ động phòng ngừa nếu hoá chất được bảo quản đúng cách và để ở những vị trí an toàn, tránh xa tầm với của trẻ.

Nếu phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, bác sĩ Tú khuyến cáo các bậc phụ huynh cần giữ bình tĩnh; không tìm cách làm trẻ nôn vì hóa chất có thể tiếp xúc với thực quản và khoang miệng, làm gia tăng tổn thương và nguy cơ đi vào đường thở.

Tuyệt đối không tự ý dùng chất khác như cho trẻ uống chanh, giấm… để trung hoà hóa chất.

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt và mang theo bao bì, chai/lọ chứa hóa chất, nhằm giúp các nhân viên y tế đánh giá được nguy cơ và chọn phương pháp xử trí phù hợp!

- Ảnh 3.Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì uống nhầm hóa chất cất trong tủ lạnh

Một bệnh nhân 31 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sau khi vô tình uống một loại hóa chất dùng trong chăn nuôi được cất trong tủ lạnh.

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XUÂN MAI
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    Chủ đề: uống nhầm mủ cao su hoá chất bé trai đường tiêu hoá

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