UEH kết nối lãnh đạo đại học quốc tế bàn về quản trị và tác động xã hội

Toàn cảnh diễn đàn - Ảnh: NTCC

Với chủ đề "Thích ứng với thay đổi: Định hình tương lai và tác động của giáo dục đại học", diễn đàn quy tụ lãnh đạo các đại học và tổ chức đối tác từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương và Việt Nam.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập UEH (1976-2026), là dịp để nhà trường và các đối tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ định hướng phát triển và nhận diện những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác.

Đại học gắn kết với nhu cầu phát triển đô thị và vùng

Trong tham luận về tái định hình quản trị đại học, PGS.TS Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH - phân tích sự chuyển dịch vai trò của đại học qua các giai đoạn: tập trung vào giảng dạy ở mô hình Đại học 1.0; bổ sung nghiên cứu ở Đại học 2.0; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở Đại học 3.0.

Ở mô hình Đại học 4.0, nhà trường phát huy vai trò kết nối, điều phối hệ sinh thái, cùng các bên liên quan kiến tạo giá trị. Năng lực đào tạo, nghiên cứu và hợp tác được huy động để đóng góp cho quá trình phát triển bền vững ngoài khuôn viên đại học.

Định hướng này được nhà trường cụ thể hóa qua mô hình UniverCity Innovation Hub, kết nối tri thức với không gian khuôn viên, thành phố và vùng. Mô hình gắn kết năm thành tố gồm đại học, chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và môi trường nhằm phối hợp giải quyết các thách thức phát triển đô thị và vùng.

Các hoạt động triển khai gồm hệ thống phòng thí nghiệm, Living Lab và Field Lab; mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long với UEH Mekong và Nam Trung Bộ với UEH Nexus Nha Trang.

Một công cụ kết nối được giới thiệu là Nền tảng hợp tác đa phương. Thông qua nền tảng này, đối tác trong và ngoài nước có thể tra cứu chuyên môn, dự án của trường và đặt hàng trực tiếp các giải pháp nghiên cứu, đào tạo hoặc đổi mới sáng tạo. Qua đó, nguồn lực học thuật được kết nối với những nhu cầu cụ thể của đối tác.

UEH đang chuyển đổi từ Đại học 3.0 sang Đại học 4.0, đặt mục tiêu vận hành đầy đủ như một hệ sinh thái Đại học 4.0 vào năm 2030. Nhà trường hướng tới Top 150 châu Á vào năm 2030 và Top 100 châu Á vào năm 2045, gắn với cam kết đóng góp thực chất cho người học, cộng đồng và xã hội.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH trình bày tham luận - Ảnh: NTCC

Hợp tác quốc tế gắn với kết quả có thể đo lường

Trọng tâm của diễn đàn là tọa đàm "Tái định hình đại học vì tác động: Quản trị, Hợp tác và Chuyển đổi", tập trung vào những vấn đề đặt ra trong quản trị và hợp tác đại học hiện nay.

Các nội dung trao đổi gồm cách ghi nhận tác động xã hội trong đánh giá hiệu quả hoạt động đại học; tháo gỡ rào cản thể chế, văn hóa và ngôn ngữ giữa các đối tác; thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác thành dự án cụ thể, có kết quả đo lường được.

Tọa đàm có sự tham gia của GS.TS Ruard Ganzevoort - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội Quốc tế thuộc Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan); TS Sun-young Cho - Chủ tịch Quỹ Kwangwoon (Hàn Quốc); Giáo sư danh dự George Williams AO - Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Western Sydney (Úc); GS.TS Alison Honour - Hiệu trưởng kiêm Giám đốc điều hành Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh). Cùng tham gia có ông Mike Maceda - Giám đốc Quan hệ Đối tác doanh nghiệp và Dịch vụ đổi mới sáng tạo mở, Plug and Play Tech Center APAC; GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - nguyên Phó hiệu trưởng UEH, Phó tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Phiên trao đổi do PGS.TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và Quản lý (UEH) - điều phối.

Trụ cột thứ nhất, "Vượt ra ngoài khuôn viên - Đại học là đối tác gắn kết với địa phương" nhấn mạnh sự tham gia của đại học vào quá trình cùng thiết kế, cùng triển khai và cùng chịu trách nhiệm với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.

Trụ cột thứ hai, "Công nghệ vì lợi ích xã hội - Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm" tập trung vào việc ứng dụng công nghệ phục vụ mục tiêu giáo dục và phát triển con người.

Trụ cột thứ ba, "Tác động có thể đo lường - Từ cam kết phát triển bền vững đến minh chứng thực tiễn" đặt ra yêu cầu chuyển hóa các cam kết về Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), môi trường - xã hội - quản trị (ESG) và trách nhiệm xã hội thành thay đổi cụ thể trong chiến lược, đào tạo, nghiên cứu và vận hành.

Xuyên suốt ba trụ cột là định hướng xây dựng quan hệ đối tác vì tác động tập thể. Các đại học cùng xác định vấn đề, phát triển sáng kiến và triển khai giải pháp, hướng tới giá trị chung cho người học, cộng đồng, đô thị và xã hội.

Tại dấu mốc 50 năm, sự kiện là dịp UEH tri ân các đối tác quốc tế, đồng thời chia sẻ ưu tiên hợp tác trong chặng đường phát triển tiếp theo, gắn nguồn lực đại học với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Tọa đàm "Tái định hình đại học vì tác động: Quản trị, Hợp tác và Chuyển đổi" - Ảnh: NTCC

Ứng dụng AI lấy con người làm trung tâm Bên cạnh đổi mới quản trị, trí tuệ nhân tạo (AI) là nội dung được đặt ra tại diễn đàn trong bối cảnh công nghệ đang tác động đến hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý đại học. Giáo sư danh dự George Williams AO, Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học Western Sydney (Úc), tham gia với vai trò diễn giả chính quốc tế chia sẻ về AI trong giáo dục đại học. Nội dung tham luận gắn với định hướng "Công nghệ vì lợi ích xã hội - Chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm". Theo đó, việc ứng dụng AI, dữ liệu, công nghệ giáo dục và quản trị số cần đề cao các giá trị nhân văn, tính bao trùm, tự do học thuật, liêm chính học thuật và trải nghiệm của người học. Đây cũng là một trong ba trụ cột thảo luận xuyên suốt diễn đàn, cho thấy yêu cầu gắn lựa chọn công nghệ với mục tiêu giáo dục và trách nhiệm của nhà trường đối với người học. Giáo sư danh dự George Williams AO, hiệu trưởng kiêm chủ tịch Đại học Western Sydney (Úc) chia sẻ - Ảnh: NTCC