UEH ghi dấu mốc 50 năm bằng mạng lưới đối tác trên 5 châu lục

UEH triển khai chương trình "UEH 50+ Global Partners in 5 Continents - Embracing Global Connection" - Ảnh: NTCC

Hành trình đưa cờ UEH đến 5 châu lục

Hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập, UEH đã triển khai chương trình "UEH 50+ Global Partners in 5 Continents - Embracing Global Connection" với mục tiêu kết nối 50 đối tác quốc tế trên 5 châu lục.

Nhà trường cho biết chương trình được thực hiện xuyên suốt năm 2026, là một trong những hoạt động trọng điểm của chuỗi sự kiện UEH50, hướng đến mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật và phát triển những cơ hội đồng hành lâu dài cùng các đối tác quốc tế.

Đến nay, chương trình đã vượt mục tiêu đề ra với hơn 50 đối tác được kết nối, quy tụ các trường đại học, tổ chức học thuật, hiệp hội nghề nghiệp và đối tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó có các cơ sở giáo dục đại học uy tín như: University of Queensland, University of Melbourne, Monash University (Úc); Hasselt University (Bỉ); University of Barcelona (Tây Ban Nha); University of Rennes (Pháp); Tokyo University of Science (Nhật Bản); New York University và Missouri State University (Hoa Kỳ).

Mạng lưới còn mở rộng đến các tổ chức quốc tế và hiệp hội nghề nghiệp như: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Institute of Management Accountants (IMA), Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), Times Higher Education (THE) và Quacquarelli Symonds (QS).

Nghi thức UEH Flag Journey cùng đối tác quốc tế tại Úc (châu Đại Dương), Đức (châu Âu), Trung Quốc (châu Á), Hoa Kỳ (châu Mỹ) và Vương quốc Anh (tổ chức xếp hạng toàn cầu) - Ảnh: NTCC

Tại mỗi điểm dừng chân trong mạng lưới đối tác này, nhà trường đều ghi dấu mối quan hệ hợp tác thông qua nghi thức "UEH Flag Journey". Hình ảnh cờ truyền thống UEH xuất hiện tại các cơ sở giáo dục, tổ chức quốc tế đã trở thành biểu tượng kết nối của chương trình trong năm kỷ niệm 50 năm.

Việc trao tặng cờ lưu niệm và biểu trưng của trường tại các cơ sở giáo dục uy tín không chỉ khẳng định mối quan hệ song phương, mà còn mở ra những hướng phối hợp mới trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển cộng đồng.

Những kết nối mở ra cơ hội học thuật cho người học

Từ mạng lưới hơn 50 đối tác, nhà trường cho biết đã thúc đẩy các hướng hợp tác gắn với thế mạnh chuyên môn của từng tổ chức, trải rộng trên nhiều lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Trong khoa học đô thị, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường trao đổi học thuật với New York University về khoa học đô thị và đô thị thông minh; kết nối với University of Basilicata và Politecnico di Milano hướng đến phát triển mạng lưới "Wise Town" và mô hình Living Lab toàn cầu. Hợp tác với Delft University of Technology cũng mở ra các hướng trao đổi về đổi mới sáng tạo đa biên.

Ở lĩnh vực kinh tế, tài chính và quản trị, các kết nối với City St George’s tập trung vào AI Leadership và tài chính xanh; Western Sydney University mở ra hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu bậc tiến sĩ; University of Barcelona tạo tiền đề trao đổi về kinh tế biển và đại dương.

Đặc biệt, việc kết nối với IMA và ISCA góp phần đưa các chuẩn mực nghề nghiệp quốc tế đến gần hơn với hoạt động đào tạo, trong đó có những hướng hợp tác liên quan đến chứng chỉ chuyên môn và phát triển bền vững. Đây là cơ sở để người học tăng cường tiếp cận kiến thức, kỹ năng và yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường làm việc quốc tế.

Trong nghệ thuật, thiết kế và công nghệ giáo dục, mạng lưới đối tác góp phần mở rộng các hoạt động ArtTech như International Projection Mapping Competition và ArtTech Fusion 2026.

Kết nối với PacCALL cũng tạo nền tảng để trường đăng cai hội thảo GloCALL 2027, tiếp tục đưa các hoạt động giao lưu học thuật quốc tế đến với cộng đồng giảng viên và người học.

Ở lĩnh vực phát triển cộng đồng bền vững, các kết nối với UNDP và UNESCO mở ra hướng hợp tác về công dân số, giáo dục vì phát triển bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

UEH và Đại học Sunway (Malaysia) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) - Ảnh: NTCC

Đối tác quốc tế đồng hành cùng dấu mốc 50 năm

Cùng với các hoạt động kết nối, chương trình ghi nhận những lời chúc mừng và sự ghi nhận từ các đối tác quốc tế nhân dịp nhà trường kỷ niệm 50 năm thành lập.

Bà Mei Mei Lim, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Times Higher Education (THE), chia sẻ: "Từ một trường đại học hàng đầu về kinh doanh và kinh tế đến một cơ sở giáo dục được công nhận trên toàn cầu, UEH đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên hành trình phát triển. Chúc trường tiếp tục tạo ra nhiều tác động tích cực và gặt hái thành công trên trường quốc tế."

GS. Andrew Griffiths, Trưởng khoa Kinh doanh, Kinh tế và Luật, The University of Queensland (Úc), chia sẻ nhân dịp này: "Đây là một dấu mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp mà trường đã mang lại cho Việt Nam, cũng như những đóng góp đáng kể mà nhà trường sẽ tiếp tục tạo ra trong tương lai."

Là một trong những đối tác quốc tế lâu năm của UEH, Đại học Western Sydney (Úc) tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng trường trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Giáo sư Danh dự George Williams AO, Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Đại học, chia sẻ: "Mối quan hệ hợp tác lâu dài với UEH có ý nghĩa quan trọng đối với Đại học Western Sydney và thể hiện cam kết bền chặt của chúng tôi với Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật và nghiên cứu chung, cùng nhà trường hiện thực hóa những mục tiêu chung về giáo dục và hội nhập quốc tế."

UEH và Đại học New York (USA) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học đô thị và đô thị thông minh - Ảnh: NTCC

Từ hiệp định hữu nghị và hợp tác quốc tế đầu tiên được ký kết với Viện Đại học Kinh tế Tài chính Leningrad (Liên Xô) năm 1983, đến nay trường đã từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác học thuật với 125 trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế.

Từ nền tảng hợp tác được vun đắp qua nhiều thế hệ, UEH tiếp tục mở rộng những kết nối học thuật toàn cầu, hướng đến các chương trình hợp tác thực chất, đưa tri thức quốc tế đến gần hơn với người học Việt Nam và cùng các đối tác đồng kiến tạo những giá trị mới cho tương lai.