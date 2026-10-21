Cơ hội trở thành giảng viên kiêm nhà quản lý tại UEH Nexus Campus Nha Trang

UEH Nexus Campus Nha Trang chính thức tuyển dụng đợt 3 - Ảnh: DNCC

Với lộ trình huấn luyện thực tế, chính sách hỗ trợ học tập và đội ngũ cố vấn đồng hành, chương trình mở ra cơ hội phát triển đồng thời năng lực giảng dạy, nghiên cứu và quản trị đại học, cùng đội ngũ tiên phong xây dựng Phân hiệu UEH tại Khánh Hòa.

Thời gian nhận hồ sơ đến ngày 5-11-2026.

Mô hình giảng viên kiêm nhà quản lý

Là một trong những cơ sở chiến lược của UEH tại khu vực Nam Trung Bộ, Phân hiệu tại Khánh Hòa được định vị là không gian đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kết nối tri thức quốc tế, gắn với nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa và khu vực.

Để chuẩn bị đội ngũ, từ năm 2025, nhà trường đã triển khai Chương trình UEH Global Talent, hướng đến phát triển đội ngũ giảng viên kiêm nhà quản lý (Dual-Role Faculty).

Với mô hình này, nhân sự vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa tham gia công tác tại các phòng, ban chức năng, giúp mở rộng năng lực chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm phối hợp, tổ chức công việc trong thực tế.

Trong hai đợt tuyển dụng đầu tiên, chương trình đã thu hút hơn 368 hồ sơ ứng tuyển, qua đó tuyển chọn thành công 14 nhân sự đầu tiên cho UEH Nexus Campus Nha Trang.

Đợt tuyển dụng thứ 3 tiếp tục tìm kiếm nhân sự gia nhập đội ngũ nòng cốt của phân hiệu tại Nha Trang. Đây là cơ hội để các ứng viên tiềm năng vận dụng kiến thức vào thực tế, đóng góp ý tưởng xây dựng không gian học thuật mới tại Khánh Hòa.

Lộ trình bồi dưỡng toàn diện

Điểm nổi bật của chương trình Global Talent là lộ trình chuẩn bị cho ứng viên trước khi đảm nhận công việc tại Khánh Hòa. Sau khi trúng tuyển, ứng viên làm việc tại UEH cơ sở chính với vai trò quản trị viên tập sự, được huấn luyện thông qua công việc thực tế tại các phòng, ban chức năng.

Giai đoạn huấn luyện kéo dài 12 tháng đối với ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Đối với các ứng viên còn lại, thời gian huấn luyện được tính từ thời điểm hoàn thành cơ bản chương trình đào tạo thạc sĩ, với tổng thời gian không quá 24 tháng.

UEH đầu tư cho tài năng: Hỗ trợ học tập, huấn luyện thực tế, đồng hành phát triển - Ảnh: DNCC

Trong quá trình này, mỗi nhân sự có các giảng viên dày kinh nghiệm làm mentor hướng dẫn tại các Khoa/Viện và các coach chuyên môn tại từng phòng, ban.

Song song với huấn luyện thực tế, chương trình có chính sách cử đi học và hỗ trợ 100% học phí chương trình thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định, ưu tiên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh của trường hoặc liên kết quốc tế với UEH; đồng thời tạo điều kiện tham gia các khóa bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm.

Nhân sự được hưởng chế độ lương, phụ cấp, thu nhập tăng thêm và phúc lợi theo quy định của trường; các khoản thù lao từ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và hoạt động chuyên môn khác được áp dụng theo quy định.

Tiêu chuẩn, chỉ tiêu và nhóm ngành ưu tiên

Trong đợt tuyển dụng thứ 3 năm 2026, nhà trường tìm kiếm các ứng viên có năng lực chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo và định hướng gắn bó lâu dài, với các vị trí:

- Giảng viên có trình độ tiến sĩ: Không giới hạn chỉ tiêu tuyển dụng.

- Giảng viên có trình độ thạc sĩ và trợ giảng (nhân sự hỗ trợ giáo dục có trình độ đại học): Tổng cộng 7 chỉ tiêu tuyển dụng.

Ứng viên có trình độ thạc sĩ trở lên sẽ thực hiện nhiệm vụ giảng viên theo quy định của UEH, đồng thời kiêm nhiệm công việc tại các phòng, ban chức năng và các nhiệm vụ khác theo phân công.

Đối với ứng viên có trình độ đại học và định hướng theo đuổi sự nghiệp giảng dạy, vị trí trợ giảng là bước khởi đầu trong lộ trình phát triển thành giảng viên. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định, nhân sự sẽ được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giảng viên.

Các lĩnh vực tuyển dụng trải rộng từ kinh tế, kinh doanh, quản lý đến công nghệ, truyền thông và thiết kế, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện, Du lịch và Lữ hành, Quản trị sự kiện, Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin, Giáo dục STEM, Kinh tế, Quản lý tài nguyên - môi trường, Truyền thông, Kiến trúc và Thiết kế đô thị thông minh, Đổi mới sáng tạo, Quản lý công và các ngành gần.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm: Quản trị điều hành cao cấp, Quản lý công cao cấp, Quản trị sự kiện, Công nghệ Marketing, Công nghệ Tài chính, Kiểm toán quốc tế, Quản trị bệnh viện và Công nghệ Đổi mới sáng tạo.