Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh

tác giả
QUỐC NAM
QUỐC NAM
QUỐC NAM

Trường tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào áp dụng thử nghiệm hệ thống quét thẻ để điểm danh học sinh vào lớp. Đáng chú ý, hệ thống này do các học sinh của trường tự chế và đoạt giải Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị.

Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh - Ảnh 2.

Hệ thống quét thẻ điểm danh tự chế của Trường tiểu học và THCS A Xing đang áp dụng thử nghiệm - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 22-10, thầy Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận trường vừa đưa vào áp dụng thử nghiệm hệ thống quét thẻ điện tử để điểm danh học sinh vào lớp.

Hệ thống quét thẻ này là sản phẩm tự chế của một số học sinh của trường, từng được trao giải ba tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2025.

Thử nghiệm với 370 học sinh

Theo thầy Trọng, việc học sinh quẹt thẻ để điểm danh mỗi khi vào lớp đang được nhà trường áp dụng thử nghiệm cho 8 lớp thuộc khối THCS với 370 học sinh.

"Điểm đáng chú ý của thiết bị là sử dụng công nghệ nhận diện thẻ RFID, là một loại thẻ sử dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, cho phép thiết bị đọc nhận diện thông tin trên thẻ mà không cần tiếp xúc trực tiếp", vị hiệu trưởng nói.

Mỗi học sinh được cấp một thẻ RFID, được tích hợp vào bảng tên để thuận tiện mang theo khi đi học. Thiết bị quét thẻ được gắn vào bức tường ngay chân cầu thang dãy phòng học nên khi đến lớp, lần lượt từng học sinh sẽ đưa thẻ của mình lại gần đầu đọc của máy.

Hệ thống tiếp nhận mã thẻ, đối chiếu với thông tin đã được cài đặt, ghi nhận thời điểm điểm danh rồi truyền dữ liệu qua kết nối wifi lên Google Sheets.

Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh - Ảnh 3.

Cận cảnh máy quét thẻ do học sinh chế tạo tại trường vùng cao Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Giáo viên trong lớp chỉ cần mở máy tính kiểm tra là biết được sĩ số của lớp mình. Thông tin chuyên cần của học sinh sẽ được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử, giúp giáo viên theo dõi, tổng hợp và kiểm tra thuận tiện hơn so với việc ghi chép hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Theo thầy Trọng, việc điểm danh điện tử sẽ giúp giáo viên giảm thủ tục phải gọi tên từng em, rút ngắn thời gian điểm danh đầu buổi. Việc tổng hợp dữ liệu theo tuần hay theo học kỳ cũng được thuận tiện hơn.

Kết hợp máy móc và con người

Thầy Trọng cho biết hơn 700 học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều và Pa Cô, vốn có đời sống rất khó khăn nên việc được tiếp cận khoa học, kỹ thuật hiện đại là rất hạn chế.

Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh - Ảnh 4.

Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường, bên máy quét thẻ điểm danh tự chế của học sinh tại trường - Ảnh: QUỐC NAM

Thiết bị điểm danh vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng cũng là một sự thay đổi lớn đối với trường. Hiệu quả thực tế cần được đánh giá thông qua quá trình vận hành, đặc biệt là độ chính xác khi nhận diện thẻ, khả năng truyền và lưu dữ liệu, cũng như cách xử lý những trường hợp học sinh quên thẻ, đến muộn hoặc hệ thống mất kết nối.

Một điều được Ban giám hiệu nhà trường xác định là thiết bị điểm danh điện tử chỉ là một công cụ có tính cơ học, chỉ có thể đảm bảo được việc giám sát đầu vào với học sinh chứ không quản lý được học sinh trong suốt thời gian học tại trường. Vì vậy, vẫn cần có thêm sự giám sát đối chiếu từ phía giáo viên cũng như sự ý thức từ học sinh để đạt hiệu quả cao nhất.

"Giáo viên khi vào lớp chỉ cần mở máy tính ra là sẽ biết lớp vắng bao nhiêu, vắng học sinh nào. Nhưng giáo viên sẽ không chỉ nhìn vào phần mềm quản lý trên máy tính, mà còn phải nhìn vào thực tế các vị trí trong lớp để đối chiếu. Phải có thêm sự phối kết hợp với con người thì máy móc mới đưa lại hiệu quả tốt nhất", thầy Trọng nói.

Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh vào lớp - Ảnh 4.Học sinh chế bộ lọc ống xả, giảm tới 74% khí thải xe xăng dầu

Một bộ lọc khí thải gắn vào ống xả, sử dụng vi tảo sống để hấp thụ khí CO₂, do hai học sinh 18 tuổi tại Mỹ phát triển đang thu hút sự chú ý khi được giới thiệu có thể giúp giảm tới 74% lượng khí thải từ xe động cơ đốt trong.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Quảng Trị thử nghiệm Điểm danh tự động hệ thống quét thẻ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất