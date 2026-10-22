Trường vùng cao Quảng Trị dùng hệ thống quét thẻ tự chế điểm danh học sinh

Hệ thống quét thẻ điểm danh tự chế của Trường tiểu học và THCS A Xing đang áp dụng thử nghiệm - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 22-10, thầy Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS A Xing (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) - xác nhận trường vừa đưa vào áp dụng thử nghiệm hệ thống quét thẻ điện tử để điểm danh học sinh vào lớp.

Hệ thống quét thẻ này là sản phẩm tự chế của một số học sinh của trường, từng được trao giải ba tại cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2025.

Thử nghiệm với 370 học sinh

Theo thầy Trọng, việc học sinh quẹt thẻ để điểm danh mỗi khi vào lớp đang được nhà trường áp dụng thử nghiệm cho 8 lớp thuộc khối THCS với 370 học sinh.

"Điểm đáng chú ý của thiết bị là sử dụng công nghệ nhận diện thẻ RFID, là một loại thẻ sử dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến, cho phép thiết bị đọc nhận diện thông tin trên thẻ mà không cần tiếp xúc trực tiếp", vị hiệu trưởng nói.

Mỗi học sinh được cấp một thẻ RFID, được tích hợp vào bảng tên để thuận tiện mang theo khi đi học. Thiết bị quét thẻ được gắn vào bức tường ngay chân cầu thang dãy phòng học nên khi đến lớp, lần lượt từng học sinh sẽ đưa thẻ của mình lại gần đầu đọc của máy.

Hệ thống tiếp nhận mã thẻ, đối chiếu với thông tin đã được cài đặt, ghi nhận thời điểm điểm danh rồi truyền dữ liệu qua kết nối wifi lên Google Sheets.

Cận cảnh máy quét thẻ do học sinh chế tạo tại trường vùng cao Quảng Trị - Ảnh: QUỐC NAM

Giáo viên trong lớp chỉ cần mở máy tính kiểm tra là biết được sĩ số của lớp mình. Thông tin chuyên cần của học sinh sẽ được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử, giúp giáo viên theo dõi, tổng hợp và kiểm tra thuận tiện hơn so với việc ghi chép hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.

Theo thầy Trọng, việc điểm danh điện tử sẽ giúp giáo viên giảm thủ tục phải gọi tên từng em, rút ngắn thời gian điểm danh đầu buổi. Việc tổng hợp dữ liệu theo tuần hay theo học kỳ cũng được thuận tiện hơn.

Kết hợp máy móc và con người

Thầy Trọng cho biết hơn 700 học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều và Pa Cô, vốn có đời sống rất khó khăn nên việc được tiếp cận khoa học, kỹ thuật hiện đại là rất hạn chế.

Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường, bên máy quét thẻ điểm danh tự chế của học sinh tại trường - Ảnh: QUỐC NAM

Thiết bị điểm danh vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nhưng cũng là một sự thay đổi lớn đối với trường. Hiệu quả thực tế cần được đánh giá thông qua quá trình vận hành, đặc biệt là độ chính xác khi nhận diện thẻ, khả năng truyền và lưu dữ liệu, cũng như cách xử lý những trường hợp học sinh quên thẻ, đến muộn hoặc hệ thống mất kết nối.

Một điều được Ban giám hiệu nhà trường xác định là thiết bị điểm danh điện tử chỉ là một công cụ có tính cơ học, chỉ có thể đảm bảo được việc giám sát đầu vào với học sinh chứ không quản lý được học sinh trong suốt thời gian học tại trường. Vì vậy, vẫn cần có thêm sự giám sát đối chiếu từ phía giáo viên cũng như sự ý thức từ học sinh để đạt hiệu quả cao nhất.

"Giáo viên khi vào lớp chỉ cần mở máy tính ra là sẽ biết lớp vắng bao nhiêu, vắng học sinh nào. Nhưng giáo viên sẽ không chỉ nhìn vào phần mềm quản lý trên máy tính, mà còn phải nhìn vào thực tế các vị trí trong lớp để đối chiếu. Phải có thêm sự phối kết hợp với con người thì máy móc mới đưa lại hiệu quả tốt nhất", thầy Trọng nói.