1. Chỉ tiêu, vị trí, yêu cầu chuyên môn

50 Giảng viên/Trợ giảng:

- Có bằng đại học loại khá trở lên các ngành: Khúc xạ nhãn khoa; Y học hạt nhân; Kỹ thuật hình ảnh y học; Y khoa.

- Có bằng thạc sĩ hoặc các ngành/chuyên ngành có liên quan đến: Sản phụ khoa; Ngoại khoa; Y học cổ truyền; Khoa học y sinh (Mô phôi); Sinh lý bệnh - Miễn dịch; Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu; Gây mê hồi sức; Lao và Bệnh phổi; Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ; Da liễu; Kỹ thuật phục hình răng; Răng Hàm Mặt.

- Có bằng tiến sĩ hoặc đang học nghiên cứu sinh các ngành/chuyên ngành có liên quan đến: Vi sinh y học); các ngành nghiên cứu về Vi sinh; Ký sinh trùng; Nội tiết; Nội tiêu hóa; Tâm thần; Thần kinh; Ngoại tổng quát; Ngoại nhi; Ngoại - Chấn thương chỉnh hình; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Tai Mũi Họng; Ung thư; Da liễu; Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ; Quản lý dược; Hóa dược; Công nghệ dược phẩm bào chế thuốc; Tâm lý lâm sàng; Tâm lý học; Công tác xã hội; Thống kê y sinh; Y tế công cộng; Y học dự phòng; Sức khỏe môi trường; Sức khỏe nghề nghiệp; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Quản lý bệnh viện; Quản lý y tế; Lý luận chính trị; Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh; Sinh học di truyền; Hóa học; Vật lý - Lý sinh; Toán học; Y sinh học thể dục thể thao; Vận động học; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Trí tuệ nhân tạo (AI).

01 Kỹ thuật viên: Có bằng đại học ngành Kỹ thuật môi trường.

08 chuyên viên: Có bằng đại học trở lên các ngành: ngành Báo chí và Truyền thông; Thiết kế đồ họa; Luật; Kế toán; Luật kinh tế; Luật dân sự; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin; Tin học; Quản trị nhân lực; Quản lý giáo dục; Khoa học chính trị.

01 Kế toán viên: Có bằng đại học ngành Kế toán.

2. Yêu cầu về Ngoại ngữ và Tin học:

a) Tin học: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ tương ứng với vị trí việc làm dự tuyển.

b) Ngoại ngữ: Đối với vị trí việc làm giảng viên có trình độ tiếng Anh bậc 4 hoặc tương đương trở lên; đối với vị trí việc làm chuyên viên, kế toán vên, trợ giảng, kỹ thuật viên có trình độ tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên;

3. Thời gian: Nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 27/11/2026 đến ngày 27/12/2026

4. Địa điểm nộp phiếu đăng ký tuyển dụng:

Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức và Nhân sự, tầng 5, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hoặc gửi theo đường bưu chính đến Phòng Tổ chức và Nhân sự, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Thông tin chi tiết xem trên Website Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (www.ctump.edu.vn). Mọi thắc mắc gửi email về địa chỉ tcns@ctump.edu.vn hoặc số điện thoại liên hệ: 0292.3739811.