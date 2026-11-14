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Trung Quốc kỷ luật nặng các nhà khoa học sau vụ trẻ tử vong vì thử nghiệm chỉnh sửa gene

tác giả
THANH HIỆP
THANH HIỆP
THANH HIỆP

Cuộc điều tra phát hiện nhóm nghiên cứu Trung Quốc bỏ qua cảnh báo an toàn, che giấu việc trẻ tử vong trong bài báo khoa học và tiến hành thử nghiệm chỉnh sửa gene khi chưa đủ bằng chứng về độ an toàn.

Trung Quốc kỷ luật nặng các nhà khoa học sau vụ trẻ tử vong vì thử nghiệm chỉnh sửa gene - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đối mặt với những biện pháp kỷ luật sau khi cuộc điều tra phát hiện sai phạm về an toàn và đạo đức trong thử nghiệm chỉnh sửa gene khiến một trẻ em tử vong - Ảnh minh họa: Magnific

Theo Đài CCTV ngày 13-11, chính quyền Trung Quốc đã sa thải 2 nhà nghiên cứu và kỷ luật một số cá nhân khác sau cuộc điều tra về thử nghiệm chỉnh sửa gene khiến một trẻ em tử vong.

Hai nhà nghiên cứu đứng đầu công trình này còn bị cấm tham gia các dự án khoa học và công nghệ do chính phủ tài trợ trong 5 năm.

Cuộc điều tra xác định các nhà khoa học đã không báo cáo dấu hiệu bất thường trong quá trình thử nghiệm độ an toàn trên động vật linh trưởng. Nhóm nghiên cứu cũng không đề cập đến cái chết của trẻ em trong bài báo khoa học công bố hồi tháng 2.

Đáng chú ý, hội đồng đạo đức của bệnh viện đã phê duyệt nghiên cứu dù chưa có đủ bằng chứng về độc tính và độ an toàn. Nguy cơ tử vong cũng không được nêu bật trong các tài liệu cung cấp thông tin để người tham gia nghiên cứu đưa ra quyết định đồng ý.

Trước những sai phạm này, chính quyền thành phố Thượng Hải cho biết sẽ tăng cường giám sát các nghiên cứu lâm sàng liên quan đến công nghệ y sinh mới, trong đó có những liệu pháp tế bào và gene có mức độ rủi ro cao.

Ủy ban Y tế thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đồng thời bắt đầu triển khai công tác thanh tra và chấn chỉnh.

Trước đó hồi tháng 7, tạp chí Science đưa tin về vụ một đứa trẻ tử vong. Vụ việc khiến hoạt động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu đang phát triển nhanh tại Trung Quốc, nhất là trong lĩnh vực liệu pháp tế bào và gene bị chú ý nhiều hơn.

Theo cơ chế quản lý hiện nay, bác sĩ tại các bệnh viện lớn ở Trung Quốc có thể thử nghiệm một số phương pháp điều trị mới nếu được hội đồng chuyên môn tại địa phương chấp thuận, mà không cần xin phép cơ quan quản lý dược phẩm cấp quốc gia.

Các thử nghiệm này được gọi là thử nghiệm do nhà nghiên cứu khởi xướng (IIT) và đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Nhờ đó, quá trình nghiên cứu và phát triển các loại thuốc mới tại Trung Quốc được đẩy nhanh, góp phần thúc đẩy ngành công nghệ sinh học nước này.

Tuy nhiên, ngoài vụ việc hồi tháng 7, hai trường hợp tử vong khác cũng được phát hiện trong các thử nghiệm liệu pháp của hai công ty công nghệ sinh học Huidagene Therapeutics và RiboX Therapeutics.

Trong bối cảnh các thử nghiệm IIT nhận được sự chú ý của quốc tế, Trung Quốc đã áp dụng quy định mới từ tháng 5, chỉ cho phép các bệnh viện hàng đầu thực hiện thử nghiệm, siết chặt tiêu chuẩn sản xuất và tăng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Trung Quốc kỷ luật nặng các nhà khoa học sau vụ trẻ tử vong vì thử nghiệm chỉnh sửa gene - Ảnh 3.AI Trung Quốc dự đoán gene ung thư phổi chính xác tới 90%

Trung Quốc phát triển mô hình AI dự đoán gene đích ung thư phổi với độ chính xác lên tới 90%, có thể nhận diện gene từ hình ảnh bệnh lý trong vòng một phút.

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THANH HIỆP
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    Chủ đề: chỉnh sửa gene Trung Quốc gene

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