Trung Quốc: 6 người đàn ông liều mình cứu bé gái mắc kẹt ngoài cửa sổ tầng 12

Sáu người đàn ông thay phiên đỡ bé gái - Ảnh: BAIDU

Theo báo South China Morning Post ngày 10-11, chính quyền một địa phương ở đông nam Trung Quốc vừa trao danh hiệu "Người tốt việc tốt" cho sáu người đàn ông đã giải cứu thành công bé gái suýt rơi từ nhà cao tầng.

Vụ việc xảy ra vào sáng 17-10 tại một khu dân cư thuộc thành phố Chương Bình, tỉnh Phúc Kiến. Một cư dân chụp lại hình ảnh bé gái khoảng 3 tuổi - đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ căn hộ tầng 12, cổ mắc kẹt giữa lưới thép bảo vệ - rồi đăng lên nhóm chung của khu phố để nhờ bảo vệ hỗ trợ. Trong ảnh, đứa trẻ đang khóc, tay bấu chặt vào lưới thép và có thể rơi bất cứ lúc nào.

Nhân viên bảo vệ Chen Youjie lập tức lao đến tòa nhà, gặp cư dân Chen Wenshui cũng đang chạy tới ứng cứu. Hai người gõ cửa căn hộ tầng 13, ngay phía trên nhà bé gái, nhưng nhận thấy khoảng cách quá xa, không thể với tới đứa trẻ. Chủ căn hộ này là ông Lin Bing lập tức gia nhập nhóm cứu hộ.

Cả nhóm xuống tầng 11, được chủ nhà Lu Yangze mở cửa hỗ trợ. Lúc này, thấy mặt bé gái bắt đầu tím tái - dấu hiệu của tình trạng nghẹt thở - anh Chen Youjie không do dự trèo ra bệ cửa sổ.

Không có thiết bị bảo hộ, anh một tay bám khung cửa, tay kia giơ cao chiếc ghế đôn nâng người bé lên để giảm áp lực siết vào cổ. Anh Chen Wenshui đứng trong nhà ôm chặt chân đồng đội để giữ an toàn. Ngay sau đó, hai cư dân Chen Changyang và Zheng Weijiang cũng đến, cùng giữ chiếc ghế từ phía bên kia cửa sổ.

"Mọi bộ phận trên cơ thể tôi lúc đó đều căng ra hết sức. Vừa phải nâng bé, vừa phải bám chặt khung cửa, lại vừa phải chú ý từng bước chân", anh Chen Youjie nhớ lại.

Bé gái treo lơ lửng ngoài cửa sổ căn hộ tầng 12 - Ảnh: BAIDU

Sáu người thay phiên nhau trèo ra ngoài, kiên trì chống đỡ suốt nửa giờ cho đến khi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp có mặt.

Một số người trong nhóm vốn rất sợ độ cao. Ông Lin Bing chia sẻ: "Bình thường leo đến tầng 5, tầng 6 là tôi đã sợ. Nhưng thấy bé gái treo lơ lửng ngoài cửa sổ, tôi chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc phải cứu bằng được cháu". Trong lúc giải cứu, họ liên tục trấn an nên bé gái dần bình tĩnh, ngừng khóc và không vùng vẫy nữa.

Lực lượng chữa cháy và cứu hộ sau đó phá cửa căn hộ tầng 12, đưa bé gái vào trong an toàn.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, mẹ bé đi chợ còn bố đi làm. Sau khi ngủ dậy không thấy bố mẹ, em đã trèo lên cửa sổ để tìm và gặp sự cố.