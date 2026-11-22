Nhà chức trách Mexico bắt giữ Fausto Isidro Meza Flores sau chiến dịch quy mô lớn tại Guasave, bang Sinaloa, Mexico - Ảnh: Cuartoscuro/Fotógrafo Especial

Hãng tin AP tường thuật tiếng súng dữ dội, trực thăng và những chiếc xe tải bốc cháy là cảnh tượng bao trùm bang Sinaloa của Mexico vào hôm 21-11, khi nhà chức trách bắt giữ trùm băng đảng ma túy Fausto Isidro Meza Flores, biệt danh "El Chapo Isidro", trong một chiến dịch khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Meza Flores là một trong 10 đối tượng truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Người này đã bị bắt giữ và đưa bằng máy bay đến thủ đô Mexico City trong cùng ngày 21-11. Trước đó, cuộc đấu súng giữa lực lượng Mexico và các tay súng băng đảng ma túy trong đêm đã khiến người dân thành phố Guasave hoảng loạn.

Bộ Quốc phòng Mexico thông tin 7 đối tượng bị nghi là tay súng của băng đảng ma túy và 4 binh sĩ Mexico đã thiệt mạng.

Meza Flores từng thăng tiến trong hàng ngũ băng đảng để trở thành thủ lĩnh nhóm Beltrán Leyva, sau đó đứng đầu tổ chức riêng mang tên Tổ chức Tội phạm xuyên quốc gia Meza-Flores.

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin giúp bắt giữ đối tượng này. Meza Flores bị truy nã vì tội buôn bán ma túy vào Mỹ và tàng trữ, mang theo vũ khí trái phép.

Những chiếc xe bốc cháy trên một tuyến đường cao tốc gần Los Mochis, bang Sinaloa, Mexico ngày 20-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-11, Chính phủ Mexico cho biết thông tin tình báo từ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp lực lượng chức năng bắt giữ Meza Flores. Tuy nhiên, họ không cung cấp nhiều chi tiết về cách thức Mexico và Mỹ phối hợp để bắt giữ người này.

Meza Flores cũng là đồng minh thân thiết của "Los Mayos", một phe phái thuộc băng đảng Sinaloa, vốn bị chính quyền ông Trump liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài hồi năm ngoái.

Vụ bắt giữ Meza Flores cùng cấp phó của hắn tại thành phố Guasave, bang Sinaloa, đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo người dân địa phương, cuộc đấu súng bắt đầu vào khoảng 19h ngày 20-11 (giờ địa phương) tại thành phố có 290.000 dân này.

Không lâu sau đó, trực thăng quân sự và máy bay không người lái (drone) xuất hiện trên bầu trời. Các trực thăng đã khai hỏa vào những địa điểm trọng yếu khắp thành phố.

Các video cho thấy người dân la hét, tháo chạy khỏi làn đạn trong lúc một trận đấu bóng chày đang diễn ra. Ô tô và các cơ sở kinh doanh bốc cháy. Trực thăng bay vòng quanh và nã đạn xuống bên dưới.

Giới chức Mỹ và Mexico hoan nghênh vụ bắt giữ, coi đây là một thắng lợi về an ninh. Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép buộc Chính phủ Mexico truy quét các tổ chức tội phạm.

TikToker nổi tiếng Mexico bị bắn chết khi đang livestream Một TikToker nổi tiếng Mexico đã bị bắn chết khi đang phát trực tiếp bên ngoài một nhà hàng ở bang Sinaloa - khu vực lâu nay chìm trong bạo lực do các băng đảng ma túy.



