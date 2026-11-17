Họp báo công bố concert Lửa tuổi 20 ngày 17-11 tại Hà Nội - Ảnh: ĐẬU DUNG

Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng bước lên sân khấu Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường, diễn ra tối 17-1-2027 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Nhạc sĩ Thanh Phương và Lưu Hà An làm giám đốc âm nhạc và Phạm Hoàng Giang làm tổng đạo diễn chương trình.

Lần đầu Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Anh Thơ và Lan Anh đứng chung sân khấu

Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn, Lan Anh được khán giả yêu mến với những ca khúc quê hương, đất nước.

Trong nhóm, Việt Hoàn lớn tuổi nhất (U60) nhưng tự nhận là "em út" bởi đến năm 1997, anh mới vào Nhạc viện Hà Nội (giờ là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), trong khi bốn nghệ sĩ còn lại đều đã là những sinh viên xuất sắc từ trước.

Tại họp báo công bố concert ngày 17-11, Lan Anh kể thời đó chị ở cùng phòng với Anh Thơ, còn Đăng Dương và Trọng Tấn ở tầng trên tại ký túc xá nhạc viện.

Tới giờ trong ký ức của Lan Anh vẫn nguyên vẹn cảnh Trọng Tấn chở mình đi diễn bằng chiếc xe Cup 82 đầu tiên anh mua được, hay được Anh Thơ kho cá kho nghệ cho ăn, và những buổi cả nhóm lên nhà cô giáo Thanh Hoa (NSND Thanh Hoa) tập bài trước các kỳ thi.

Không chi là những "đôi bạn cùng tiến" trong trường, Trọng Tấn, Anh Thơ và Lan Anh còn gắn bó với nhau ở Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 (sau này là Sao Mai). Đây cũng là năm Trọng Tấn giành giải nhất với ca khúc Tiếng đàn bầu - để lại ấn tượng sâu đậm trong công chúng cho tới bây giờ.

Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn lại được "định vị" trong một cụm từ thú vị khác: "Tam ca nhạc đỏ".

Lâu nay, họ thường xuất hiện trong mô hình tam ca nhạc đỏ hoặc các cặp đôi ăn ý trên sân khấu như Trọng Tấn - Anh Thơ. Nhưng ở Lửa tuổi 20, lần đầu tiên cả 5 sẽ bước lên cùng một sân khấu.

Ca sĩ Đăng Dương chia sẻ lại một thời tuổi trẻ cũng như tình bạn của cả năm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Cô giáo Thanh Hoa hãnh diện vì 5 học trò

Trọng Tấn tiết lộ concert sẽ kể chặng đường 30 năm đi diễn cùng nhau, những điểm giao thoa, những nét riêng của từng cá nhân và bùng nổ ở màn hòa giọng ở phần cuối.

NSND Thanh Hoa hãnh diện vì năm ca sĩ Lan Anh, Việt Hoàn, Đăng Dương, Trọng Tấn, Anh Thơ đều từng trải qua sự dìu dắt của bà.

NSND Thanh Hoa góp vui một tiết mục hâm nóng không khí họp báo cùng học trò Việt Hoàn - Ảnh: ĐẬU DUNG

Từ những ngày đầu hay bị cô giáo mắng vì cách xử lý bài hát chưa tới; hoặc lúc bước lên sân khấu còn rụt rè, bỡ ngỡ không biết phải nói gì; thì đến nay họ đều trưởng thành, chững chạc và đều trở thành những giảng viên thanh nhạc và ca sĩ nổi tiếng, được công chúng biết đến.

"Thậm chí các học trò giỏi hơn cô vì các em đã trở thành những nhà giáo đi dạy lại người khác", Thanh Hoa chúc Lửa tuổi 20 sẽ tiếp thêm ngọn lửa tình yêu cùng khát vọng của tuổi 20 cho khán giả.

Hai cô trò Thanh Hoa và Việt Hoàn tái ngộ - Video: ĐẬU DUNG

Lửa tuổi 20 đặt một mục tiêu dài hơi: xây dựng thương hiệu concert nhạc đỏ mang dấu ấn riêng của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ. Thông qua chương trình, ê kíp mong muốn tiếp tục đưa những ca khúc cách mạng đến gần công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.