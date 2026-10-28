Trồng nhãn xuất khẩu, nuôi ong lấy mật thu nhập tăng thêm hàng trăm triệu mỗi năm

Vườn nhãn của nông dân xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp sản xuất theo hướng an toàn được bao tiêu cung ứng xuất khẩu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ngày 28-10, phóng viên Tuổi Trẻ tham quan vườn nhãn của nông dân ấp An Hòa, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp sản xuất theo hướng an toàn đạt chứng nhận GlobalGAP, cho trái xen vụ quanh năm cung ứng cho thị trường xuất khẩu.

Vườn cây nhãn được nông dân trồng thành từng luống dài thẳng thắp, giữa các luống là mương dẫn nước khoảng 1m, áp dụng công nghệ tưới tự động, tiết kiệm nước.

Dưới tán nhãn là thảm lá và cây khô được nông dân giữ lại hoàn toàn tự nhiên vừa giúp duy trì độ ẩm, vừa phân hủy thành mùn hữu cơ cung cấp lại cho cây.

Nhãn Idor sản xuất theo hướng an toàn, đạt chứng nhận GobalGAP - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Thanh Bình, ngụ xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp, cho biết kỹ thuật trồng nhãn hiện nay có thể điều chỉnh cho trái quanh năm, mỗi vụ chỉ cho trái khoảng 2-3 luống, như vậy nhà vườn có thể điều tiết sản lượng cung ứng ra thị trường sao cho giá cả lợi nhất.

Hiện nay, nhãn được thương lái thu hoạch tại vườn giá 17.000 đồng/kg đối với nhãn Idor, nông dân rất khỏe, không tốn công hay chi phí gì thêm.

Bên cạnh đó, tận dụng tán nhãn, ông Bình nuôi ong lấy mật, vụ mùa đông xuân thời tiết tốt có thể thu được 1.000 lít mật ong (chu kỳ khoảng 10 ngày lấy mật một lần) cho thu nhập tăng thêm rất khá.

Những thùng nuôi ong mật dưới tán cây nhãn xanh mát - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo ông Bình, ong nuôi tại vườn là giống ngoại nhập, khi cây nhãn bước vào thời kỳ ra hoa, các đàn ong đến lấy mật và thực hiện quá trình thụ phấn, góp phần tăng tỉ lệ đậu trái, quả tương đối đồng đều.

"Thời điểm chính vụ của mùa ra hoa nhãn là mùa đông xuân, khí hậu nắng ấm, vì thế sản lượng mật ong nhiều và đạt chất lượng cao nhất.

Với gần 240 thùng ong, sản lượng mật ước tính khoảng 13.000 lít/năm, giá bán hiện nay là 100.000 đồng/lít. Thời gian tới tôi sẽ làm các thủ tục để đăng ký nhãn hiệu và sản phẩm OCOP để gia tăng giá trị và mở rộng các kênh tiêu thụ", ông Bình nói.

Vườn nhãn sử dụng công nghệ tưới nước tự động, tiết kiêm nước - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Ông Nguyễn Hải Vũ - Phó chủ tịch UBND xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp - cho biết toàn xã có hơn 1.000ha trồng nhãn, trong đó 85% diện tích sản xuất theo hướng an toàn. Mô hình nuôi ong lấy mật dưới tán nhãn là hướng sản xuất có hiệu quả, hướng đến kết hợp làm du lịch nông nghiệp sinh thái.

"Thông qua hoạt động tham quan, du khách có thể tìm hiểu quy trình trồng nhãn theo hướng hữu cơ, và trực tiếp trải nghiệm một số công đoạn trong quá trình thu hoạch mật ong, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Địa phương tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ nền tảng dữ liệu nông nghiệp số, gắn với quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản", ông Vũ nói.

Vườn nhãn của nông dân xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp được bao tiêu xuất khẩu giá ổn định - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Cận cảnh đàn ong nuôi dưới tán nhãn - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT