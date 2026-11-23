Các đại biểu của Việt Nam và Pháp thực hiện nghi lễ công bố chiếc trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam - Ảnh: CTV

Như vậy niên đại của chiếc trống đồng mà các nhà khoa học Việt Nam kết luận có lệch một chút so với giám định của các nhà khoa học Pháp trước đó, khoảng thế kỷ 5 trước Công nguyên.

Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam tổ chức ngày 23-11, nhằm Ngày Di sản Việt Nam.

Trống đồng vừa hồi hương có nét riêng biệt, độc đáo

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, sau khi trống đồng Đông Sơn hồi hương, bảo tàng này tiếp quản ngày 4-11.

Ngay sau khi tiếp nhận, bảo tàng tổ chức họp hội đồng giám định, đánh giá tình trạng bảo quản, tính xác thực và giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, áp dụng các phương pháp phân tích, giám định chuyên môn và kỹ thuật.

Kết quả giám định xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ 3 - 1 trước Công nguyên.

Đồng thời bảo tàng đã lấy mẫu phân tích, kết quả cho thấy hợp kim đúc trống gồm 3 thành phần chính là đồng, chì, thiếc và một số nguyên tố khác, tỉ lệ phù hợp với thành phần hợp kim đúc trống đồng trong văn hóa Đông Sơn, góp phần xác định tính nguyên gốc của hiện vật.

Trống có dáng cân đối, đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn 3 mang (khuôn phá), cấu tạo gồm 4 phần: mặt, tang, thân và chân trống. Trống có kích thước: chiều cao: 40,7cm - 40,8cm, đường kính mặt: 53,2cm - 53,8cm, đường kính chân: 53,7cm - 54,5cm, nặng: 17,85kg, độ dày: 1,5mm - 3mm.

Mặt trống chờm tang, chính giữa trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống trang trí các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành 7 ô bởi 8 băng hoa văn hình xương cá. Trống có 4 quai kép tạo cong vồng, trang trí vặn thừng.

Qua đối sánh với hệ thống trống đồng Đông Sơn hiện đang lưu giữ tại Việt Nam về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí, đặc biệt là độ mỏng và trọng lượng, hội đồng chuyên gia xác định trống đồng này có nét riêng biệt, độc đáo, phản ánh sự phong phú, đa dạng của trống Đông Sơn Việt Nam.

Khách tham quan chụp hình cùng chiếc trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm tuổi - Ảnh: T.ĐIỂU

Hồ sơ chiếc trồng đồng cổ lưu lạc

Theo hồ sơ, trống đồng Đông Sơn được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Pháp) ngày 26-8-2014.

Do không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, hiện vật đã bị hải quan vùng Bretagne thu giữ.

Ngày 27-11-2015, Tòa án thành phố Rennes quyết định tịch thu và bàn giao hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Tháng 3-2026, các cơ quan chức năng của Việt Nam tại Pháp đã báo cáo Chính phủ Việt Nam về việc hồi hương trống đồng đang lưu giữ, bảo quản tại Bảo tàng Mỹ thuật Rennes.

Ngày 6-4-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan liên quan thực hiện đánh giá để hồi hương trống đồng.

Trên cơ sở nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, các cơ quan chuyên môn xác định trống đồng có nguồn gốc Việt Nam, thuộc dòng trống đồng Đông Sơn. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam phối hợp với phía Pháp triển khai các thủ tục tiếp nhận, đưa hiện vật trở về nước.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 10 đến 11-9-2026, sáng 10-9 (theo giờ Paris), tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp, lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam được tổ chức, có sự chứng kiến của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản phù hợp, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đồng thời xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng trong nước và quốc tế.