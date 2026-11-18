Nhiều người cảm thấy đau nhức xương khớp khi trời trở lạnh - Ảnh minh họa

Vì sao trời lạnh dễ gây đau nhức xương khớp?

Bác sĩ Vũ Văn Đại, khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho hay sự thay đổi của thời tiết như nóng lạnh thất thường, lúc khô hanh, lúc lại ẩm ướt, mưa phùn… khi trời trở lạnh, nhiệt độ hạ thấp, cơ thể chúng ta thường có xu hướng cố dự trữ năng lượng khiến việc lưu thông máu kém hơn bình thường.

Không khí lạnh thâm nhập vào cơ thể qua đường da, ở các vị trí mà y học cổ truyền gọi là huyệt vị, cũng sẽ làm cho mạch máu tại các vùng da đó co lại, làm giảm lưu thông của dịch khớp, máu đến các khớp xương bị hạn chế hoặc rất ít nên thiếu máu nuôi dưỡng khớp, các màng hoạt dịch và sụn khớp bị thương tổn, gây nên đau nhức.

Trời lạnh kèm theo độ ẩm tăng cao do mưa phùn làm cho các gân cơ bị co rút lại, dịch khớp đông hơn. Điều đó khiến khớp trở nên khô cứng, đau mỏi, khó cử động. Hơn nữa khi trời lạnh, các thói quen tập luyện hằng ngày cũng bị giảm đi khiến khí huyết kém lưu thông góp phần làm bệnh nặng thêm.

Theo bà Lê Thị Mây - khoa nội thận khớp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), khi thời tiết chuyển lạnh, nhiều người, nhất là người cao tuổi và người mắc bệnh lý xương khớp mạn tính, thường xuất hiện tình trạng đau nhức, tê cứng khớp, khó vận động. Các triệu chứng thường rõ hơn vào buổi sáng hoặc khi thời tiết lạnh, ẩm.

Theo số liệu tổng hợp từ các nghiên cứu dịch tễ được cung cấp, các bệnh lý thoái hóa khớp và viêm khớp mạn tính có xu hướng tăng đợt cấp khoảng 20-30% vào những tháng mùa đông hoặc khi thời tiết ẩm lạnh.

Những người có nguy cơ gặp tình trạng này cao hơn gồm phụ nữ sau mãn kinh, người trên 65 tuổi, người lao động nặng hoặc có tiền sử chấn thương.

Ngoài ra, sự thay đổi áp suất khí quyển và nhiệt độ môi trường cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến cảm nhận đau ở một số người mắc bệnh lý xương khớp.

Cách chăm sóc xương khớp trong mùa lạnh

Để hạn chế tình trạng đau nhức và duy trì khả năng vận động khi thời tiết chuyển lạnh, điều dưỡng Mây khuyến cáo người dân chú ý một số nguyên tắc chăm sóc.

Trước hết cần giữ ấm cơ thể và các khớp, đặc biệt là bàn chân, bàn tay và những vùng khớp thường xuyên đau nhức. Bên cạnh đó duy trì vận động phù hợp.

Mọi người có thể dành 20-30 phút mỗi ngày để đi bộ, tập dưỡng sinh, yoga, đạp xe chậm hoặc thực hiện các bài tập vận động khớp. Cần khởi động kỹ trước khi tập, tránh vận động mạnh đột ngột và ưu tiên tập luyện trong môi trường đủ ấm.

Bảo đảm chế độ dinh dưỡng cân đối. Nên bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D, protein và các dưỡng chất cần thiết cho hệ xương khớp như sữa, cá, trứng, rau xanh và các loại hạt. Đồng thời, cần uống đủ nước, hạn chế rượu bia và lựa chọn thực phẩm phù hợp với tình trạng bệnh lý.

Kiểm soát cân nặng. Thừa cân, béo phì làm tăng áp lực lên các khớp chịu trọng lượng cơ thể, đặc biệt là khớp gối, khớp háng và cột sống. Duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm tải cho khớp, hỗ trợ khả năng vận động.

Không tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Khi xuất hiện tình trạng đau nhức, người bệnh không nên tự mua thuốc giảm đau, thuốc chống viêm hoặc sử dụng các loại thuốc truyền miệng không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, thuốc chống viêm không steroid có thể gây tác dụng phụ trên dạ dày, thận và tim mạch. Việc sử dụng thuốc cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng cân đối để bảo vệ khớp - Ảnh minh họa

Cuối cùng, cần thăm khám và điều trị đúng chuyên khoa. Nếu tình trạng đau kéo dài, khớp sưng, nóng, đỏ, cứng khớp buổi sáng kéo dài hoặc gây khó khăn khi vận động, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Bác sĩ Đại khuyến cáo thêm nhiều người khi bị đau nhức xương khớp thường sợ đau nên không dám cử động khiến các khớp càng trở nên tê cứng. Tuy nhiên, thực chất, khi bị khớp, mọi người càng nên vận động thường xuyên nhưng nhẹ nhàng để giúp khí huyết lưu thông, mô sụn có điều kiện hấp thu dưỡng chất và tăng tiết dịch, bôi trơn các khớp.

Bạn có thể tập luyện hợp lý để cải thiện chức năng của khớp, hoặc có thể masage, dùng phương pháp trị liệu.

Điều này rất hữu ích không chỉ cho hệ xương khớp mà còn tăng cường sức khỏe, mang lại sự sảng khoái về tinh thần và làm việc có hiệu quả hơn.