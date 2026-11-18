Lãnh đạo Sở Công Thương, UBND phường Bình Tân và đại diện nhiều doanh nghiệp đi khảo sát, kiểm tra khâu cung cấp suất ăn tại một trường học trên địa bàn phường - Ảnh: SCT

Ngày 18-11, UBND phường Bình Tân (TPHCM) phối hợp Sở Công Thương TP.HCM triển khai chương trình "Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm" tại 9 trường công lập có tổ chức bán trú, với hơn 16.000 suất ăn mỗi ngày được gắn tem QR.

Chia sẻ tại chương trình, bà Phạm Thị Tuyết Nga - Phó chủ tịch UBND phường Bình Tân - đánh giá an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt là chất lượng bữa ăn bán trú, luôn là vấn đề được xã hội quan tâm.

Vì lẽ đó, phường đã phối hợp với Hội Công nghệ cao TP.HCM triển khai chương trình nhằm minh bạch hành trình suất ăn, từ nguồn nguyên liệu, vận chuyển, bảo quản đến chế biến và phục vụ học sinh.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Tân, chương trình đã được áp dụng tại cả 9 trường công lập có tổ chức bán trú, gồm 2 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Có 2 đơn vị cung cấp nguyên liệu, suất ăn tham gia. Bình quân mỗi ngày, hơn 16.000 suất ăn được gắn tem minh bạch, ghi nhận khoảng 500 lượt phụ huynh truy cập, tra cứu thông tin.

"Thông qua mã QR trên từng suất ăn, phụ huynh có thể sử dụng điện thoại để kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, các thông tin liên quan đến quá trình chế biến. Chương trình được triển khai trên tinh thần tự nguyện, không thay thế trách nhiệm quản lý nhà nước", bà Nga khẳng định.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Hòa - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn - cho biết nhà trường đã thành lập tổ công tác chuyên trách, rà soát hồ sơ pháp lý của đơn vị cung cấp suất ăn và yêu cầu công khai 6 nội dung hằng ngày, gồm: thông tin đơn vị cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm trước sơ chế, hóa đơn nhập hàng, thực đơn, hình ảnh khay ăn thực tế.

Từ 6-11, trường đã đưa hệ thống mã QR vào vận hành, sớm hơn 20 ngày so với thời hạn phường đề ra.

Theo đó, mỗi suất ăn hằng ngày của học sinh đều được gắn tem QR với mã định danh riêng (26310-B-29-0031028). Chỉ bằng một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ http://tfd.tf/26310-B-29-0031028 và https://tick-xanh.com, cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học sinh có thể theo dõi trọn vẹn bức tranh bữa ăn của con em: từ thực đơn, lưu mẫu, nguồn gốc nguyên liệu...

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - đánh giá chương trình "Tick xanh trách nhiệm" góp phần minh bạch thông tin hàng hóa, nâng cao trách nhiệm các chủ thể trong chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn.

"Đây là chương trình được lãnh đạo UBND TP quan tâm và yêu cầu đẩy mạnh. Do đó, số lượng các xã, phường áp dụng "Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm" trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng suất ăn học đường sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới".

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-11, đại diện Hội Công nghệ cao TP.HCM (đơn vị chịu trách nhiệm về kỹ thuật của chương trình) cho biết bắt đầu triển khai từ 15-6 tại phường Tân Mỹ, hiện chương trình "Suất ăn minh bạch - Tick xanh trách nhiệm" đã có sự tham gia của 33 phường, xã trên địa bàn TP.HCM với 137 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, 69 bếp ăn, hơn 600 nhà cung cấp.