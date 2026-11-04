TP.HCM điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng Mỹ Xuân A hơn 2.000 tỉ đồng

Phối cảnh dự án cảng Mỹ Xuân A tại phường Phú Mỹ (TP.HCM) vừa được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư - Ảnh: Portcoast

Ngày 4-11, UBND TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng Mỹ Xuân A tại phường Phú Mỹ.

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án được điều chỉnh thành Công ty cổ phần VTA Global Port (trụ sở tại phường Tân Định, TP.HCM).

Dự án có diện tích sử dụng khoảng 50,2ha, với tổng vốn đầu tư 2.096,3 tỉ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 419,3 tỉ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 1.677 tỉ đồng, chiếm 80%.

Cảng Mỹ Xuân A có mục tiêu phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu các sản phẩm sản xuất trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, các khu công nghiệp lân cận và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo quy mô được phê duyệt, giai đoạn 1, lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 1 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu 15.000 DWT đầy tải và tàu 30.000 DWT có mớn nước thích hợp.

Giai đoạn 2, lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 3 triệu tấn/năm, tiếp nhận tàu 30.000 DWT. Các loại hàng hóa gồm hàng container, hàng bao kiện và hàng rời.

Về tiến độ, dự án phải hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành chậm nhất ngày 27-6-2027 theo thời hạn đã được chấp thuận tại quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ ba năm 2025.

UBND TP.HCM yêu cầu Công ty cổ phần VTA Global Port kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án cảng Mỹ Xuân A, đồng thời thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư phải bảo đảm bố trí đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo tiến độ để hoàn thành xây dựng, đưa toàn bộ dự án vào vận hành đúng thời hạn.

Trường hợp vi phạm tiến độ thực hiện dự án hoặc không đáp ứng các điều kiện sử dụng đất, xây dựng mà không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ, dự án sẽ bị xem xét xử lý vi phạm và chấm dứt hoạt động theo quy định.

UBND TP.HCM lưu ý nhà đầu tư chỉ được vận hành, khai thác các hạng mục công trình theo đúng mục tiêu cảng biển đã được phê duyệt, không kinh doanh bất động sản trái quy định.

Như vậy, đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư thứ tư của dự án, với ba nội dung gồm nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm và diện tích sử dụng đất, vốn đầu tư.

Trước đó, dự án cảng Mỹ Xuân A được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 10-2008, với thời hạn hoạt động 50 năm. Sau đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư vào các năm 2022 và 2025.