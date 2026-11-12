TP.HCM đề xuất cho công trình sai phép tồn tại có điều kiện, thay nhà đầu tư dự án 'đứng hình'

Một dự án vi phạm xây dựng, đất đai được TP.HCM tháo gỡ cho tồn tại, tiếp tục thực hiện - Ảnh: MINH HÒA

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai căn cứ Luật phát triển đô thị.

Chính sách áp dụng với các công trình, dự án tồn đọng kéo dài phát sinh trước ngày 1-10.

Công trình sai phép được cho tồn tại theo điều kiện

Theo dự thảo, TP.HCM đề xuất cho phép giữ lại một số công trình, phần công trình vi phạm xây dựng thay vì buộc tháo dỡ.

Dự thảo nhấn mạnh việc cho phép giữ lại công trình không đồng nghĩa hợp pháp hóa hành vi vi phạm. Người vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định; chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khắc phục hậu quả và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xây dựng đồng thời chịu xử phạt hành chính và nộp lại số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm.

Để được xem xét giữ lại, công trình vi phạm phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện, như: không vi phạm chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông; có quyền sử dụng đất hợp pháp và phù hợp quy hoạch xây dựng; công trình bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không ảnh hưởng công trình lân cận và không có tranh chấp...

Sau khi nộp phạt hành chính, nộp lại số lợi bất hợp pháp và có kết quả kiểm định chất lượng công trình, chủ đầu tư có thể được xem xét xác nhận sự phù hợp về quy hoạch, kiến trúc; cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng, điều chỉnh thiết kế xây dựng và xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình theo quy định.

Trong đó số lợi bất hợp pháp phải nộp được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Cụ thể, với công trình xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, số tiền phải nộp được tính bằng Diện tích sàn vi phạm x Đơn giá theo hợp đồng × 50%.

Đối với công trình không nhằm mục đích kinh doanh, cách tính bằng Diện tích sàn vi phạm x Chi phí xây dựng/m2 theo dự toán x 50%.

Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt, số lợi bất hợp pháp được xác định theo suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo quy định hiện hành, việc xem xét giữ lại các công trình xây dựng sai phép áp dụng với vi phạm xảy ra từ ngày 4-1-2008 đến trước ngày 15-1-2018 theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định 16/2022. Dự thảo của TP HCM đề xuất mở rộng phạm vi công trình được xem xét giữ lại, đồng thời bổ sung các điều kiện về quy hoạch, chất lượng và an toàn công trình.

Khu đô thị phát triển An Phú diện tích 87 ha do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm là nhà đầu tư hạ tầng chính cùng 13 nhà đầu tư dự án thành phần hơn 20 năm triển khai vẫn loay hoay- Ảnh: HỮU DUY

TP.HCM sẽ chọn nhà đầu tư trục chính mới thay cho nhà đầu tư "đứng hình"

Đối với dự án thực hiện theo cơ chế thí điểm nhà đầu tư trục chính được dự thảo đề xuát tháo gỡ là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính và các dự án thành phần của dự án xây dựng khu đô thị, khu nhà ở được cơ quan có thẩm quyền của thành phố chấp thuận thực hiện trước ngày 1-8-2024 theo phương thức nhà đầu tư trục chính làm đầu mối thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính cho toàn khu vực dự án; nguồn kinh phí chủ yếu do các nhà đầu tư dự án thành phần đóng góp.

Giải pháp tháo gỡ được đề xuất là UBND TP.HCM sẽ quyết định thời hạn hoàn tất việc đầu tư xây dựng để nhà đầu tư trục chính hoàn tất nghĩa vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính cho từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp nhà đầu tư trục chính không đảm bảo năng lực thực hiện, UBND thành phố chấm dứt đầu tư của Nhà đầu tư trục chính cũ và lựa chọn Nhà đầu tư mới đáp ứng được các điều kiện triển khai dự án tiếp tục.

Nhà đầu tư trục chính mới có thể do tất cả nhà đầu tư thành phần hoặc một số nhà đầu tư thành phần thành lập một Tổ chức kinh tế thực hiện dự án theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hoặc là một nhà đầu tư trong số các nhà đầu tư thành phần hiện hữu hoặc tổ chức kinh tế khác.

UBND TP.HCM ban hành quyết định lựa chọn nhà đầu tư trục chính mới đáp ứng điều kiện theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có cam kết tiến độ thực hiện dự án ngắn hơn trong trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm thực hiện dự án.

Nhà đầu tư dự án thành phần được xem xét tiếp tục giao đất, cho thuê đất theo trình tự, thủ tục mà không phụ thuộc vào khả năng thực hiện của nhà đầu tư trục chính khi đáp ứng các điều kiện triển khai dự án.

Đáng chú ý, nhà đầu tư thành phần phải cam kết hoàn thành giải phóng mặt bằng không quá 2 năm kể từ ngày quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất được ban hành.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thành phần phải bảo đảm không mở rộng diện tích sử dụng đất so với diện tích đã được bố trí theo hợp đồng với nhà đầu tư trục chính hoặc đã được đăng ký, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1-8-2024.