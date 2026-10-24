TP.HCM công bố danh sách cơ sở mầm non quá tải và bị giải thể

Học sinh mầm non ở TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Văn bản yêu cầu địa phương rà soát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, hướng đến bảo đảm an toàn cho trẻ và thực hiện mục tiêu làm sạch dữ liệu toàn ngành.

Còn hàng chục cơ sở mầm non quá tải, vượt xa quy định 70 trẻ

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số trẻ em trong một cơ sở mầm non độc lập không được quá 70 trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin qua rà soát dữ liệu đến ngày 13-10-2026, sở ghi nhận những biến động lớn về quy mô. Cụ thể có 168 cơ sở đã chấp hành điều chỉnh, giảm quy mô về mức dưới 70 trẻ theo đúng quy định.

Ngoài ra có 72 cơ sở vẫn duy trì quy mô từ 71 - 100 trẻ, trong đó có 40 cơ sở mới phát sinh tình trạng vượt quá số lượng cho phép.

Đáng lưu ý, có 15 cơ sở có quy mô quá tải nghiêm trọng từ 101 - 200 trẻ nhưng vẫn chưa thực hiện giảm tải.

Bên cạnh tình trạng quá tải, dữ liệu ngành còn ghi nhận sự lệch pha lớn giữa hệ thống và thực tế. Nhiều cơ sở có quy mô trường học nhưng trên hệ thống vẫn báo cáo là lớp độc lập hoặc ngược lại.

Kiên quyết xử lý vi phạm và làm sạch dữ liệu ngành

Trước thực trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề nghị chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh và đưa hoạt động giữ trẻ tư thục đi vào nề nếp.

Theo đó, sở này yêu cầu buộc xây dựng lộ trình giảm tải. Các cơ sở vượt quy mô phải lập phương án khắc phục cụ thể, tuyệt đối không được tiếp tục tuyển sinh vượt quá 70 trẻ. Địa phương cần xử lý nghiêm, kiên quyết giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm cố tình kéo dài.

Đồng thời không duyệt chính sách cho cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt dừng xét duyệt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nếu cơ sở chưa đáp ứng đúng điều kiện pháp lý quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh cần làm sạch dữ liệu theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống". Với nội dung này, địa phương phải đối chiếu, cập nhật chính xác tên gọi, loại hình, địa điểm và số lượng trẻ thực tế lên hệ thống. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng số liệu trên giấy tờ khác xa so với thực tế hoạt động.

Danh sách các cơ sở bị giải thể và sai lệch dữ liệu 5 cơ sở mầm non độc lập vượt quá quy mô đã bị giải thể: - Lớp mầm non Ngôi Nhà Cầu Vồng (phường Phú Thuận) - Cơ sở mầm non An Khang (phường Tân Thới Hiệp) - Lớp mầm non Búp Sen Hồng 2 (phường An Phú) - Lớp mầm non độc lập Chim Họa Mi (phường Dĩ An) - Lớp mầm non Du Thuyền (phường Bình Hòa) Các trường hợp lệch pha dữ liệu điển hình: - Lớp mẫu giáo độc lập Hồng Ân (phường Bà Rịa): Thực tế mang quy mô trường học (5 nhóm lớp, 110 học sinh) nhưng hệ thống hiển thị là cơ sở độc lập. - Nhà trẻ gia đình Năng Khiếu (phường Dĩ An): Thực tế chỉ có 1 nhóm lớp (2 học sinh) nhưng hệ thống hiển thị là trường. - Lớp mầm non Hoa Hướng Dương (phường Bình Thới): Thực tế có 4 nhóm lớp (60 học sinh) nhưng dữ liệu hệ thống lại thể hiện là trường.