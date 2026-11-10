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TP.HCM có chỉ đạo khẩn, xác định các bước tiếp theo với 29 xã dự kiến lên phường

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc hoàn thiện hồ sơ thành lập phường và lập hồ sơ phân loại đô thị đối với 29 xã dự kiến lên phường.

TP.HCM xác định bước tiếp theo với 29 xã dự kiến lên phường - Ảnh 1.

TP.HCM xác định lộ trình hoàn thiện hồ sơ 29 phường. Trong ảnh là xã Cần Giờ, phía xa là Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trong 29 xã này có 7 xã gồm Long Sơn, Bàu Bàng, Châu Pha, Long Điền, Đất Đỏ, Ngãi Giao và Cần Giờ đã đạt tiêu chí tỉ lệ dân số đô thị trên 50% theo quy định.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường theo góp ý trong kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ đối với 7 xã này.

UBND 7 xã cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập các phường theo góp ý của Bộ Nội vụ.

Với 22 xã còn lại, TP.HCM yêu cầu căn cứ Quy hoạch tổng thể và Chương trình phát triển đô thị được duyệt để lập kế hoạch phát triển đô thị.

22 xã gồm An Nhơn Tây, Bà Điểm, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Bình Mỹ, Củ Chi, Đông Thạnh, Hiệp Phước, Hóc Môn, Hưng Long, Nhà Bè, Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Thái Mỹ, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Bắc Tân Uyên, Hồ Tràm và Long Hải.

Các xã này sẽ lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị và phối hợp lập hồ sơ phân loại đô thị để trình UBND TP.HCM công nhận theo quy định. Nếu đô thị nằm trong phạm vi một xã, đề án phân loại đô thị sẽ tích hợp báo cáo đánh giá trình độ phát triển đô thị.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương lập Chương trình phát triển đô thị, trình UBND TP.HCM sau khi Quy hoạch tổng thể được duyệt. Các nội dung góp ý của Bộ Nội vụ được lưu ý đưa vào Chương trình phát triển đô thị của TP.HCM.

TP.HCM xác định bước tiếp theo với 29 xã dự kiến lên phường - Ảnh 2.

Danh sách 29 xã được đề xuất lên phường trước đó tại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

HĐND TP.HCM tán thành thành lập thêm 29 phường

Trước đó, ngày 27-8, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết tán thành đề án thành lập 29 phường trên cơ sở nguyên trạng 29 xã.

Sau khi thành lập, TP.HCM vẫn giữ 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

TP.HCM xác định bước tiếp theo với 29 xã dự kiến lên phường - Ảnh 3.HĐND TP.HCM chính thức tán thành thành lập thêm 29 phường

Sau khi 29 phường được thành lập, TP.HCM vẫn giữ nguyên địa giới hành chính của 168 đơn vị hành chính, gồm 142 phường, 25 xã và 1 đặc khu.

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CHÂU TUẤN
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    Chủ đề: Bộ Nội vụ Xã lên phường UBND TP. HCM HĐND TP. HCM xã Cần Giờ

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