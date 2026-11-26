Dự án xây dựng nút giao Gò Công, nối vành đai 3 với xa lộ Hà Nội - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên vành đai 3 TP.HCM.

Theo kế hoạch, tại hai phường Long Bình và Long Phước, công tác đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lấy ý kiến người dân đã hoàn thành. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt ngày 24-9.

Việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt; thời gian thực hiện theo tiến độ từ ngày 25-9 đến 24-10.

Phường Long Bình sẽ triển khai ban hành quyết định thu hồi đất từ ngày 24-12, còn phường Long Phước từ ngày 27-12.

Từ ngày 28-12-2026 đến 16-1-2027, các địa phương sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích chính sách, giải quyết kiến nghị và xem xét, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật

Đối với các trường hợp không bàn giao đất, địa phương tiếp tục vận động, thuyết phục. Trường hợp không chấp hành, xem xét tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật trong khoảng thời gian từ ngày 17-1 đến 17-2-2027.

Riêng tại phường Tăng Nhơn Phú, UBND TP.HCM yêu cầu giải quyết dứt điểm 16 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường xa lộ vành đai vào Khu công nghệ kỹ thuật cao (giai đoạn 1), bảo đảm kết nối đồng bộ với dự án nút giao Gò Công.

Theo kế hoạch, việc bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư phải hoàn tất chậm nhất ngày 28-2-2027.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các phường Long Bình, Long Phước, Tăng Nhơn Phú; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.

Đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Dự án nút giao Gò Công và tuyến nối vành đai 3 - xa lộ Hà Nội vốn 12.440 tỉ đồng Dự án gồm hai hạng mục chính là xây dựng mới toàn bộ tuyến đường dài 5,9km kết nối vành đai 3 với xa lộ Hà Nội và đầu tư xây dựng nút giao thông Gò Công. Dự án còn đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến, bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, hầm băng ngang đường và các hạng mục kỹ thuật khác theo quy định hiện hành. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.440 tỉ đồng. Theo quy mô đầu tư, nút giao Gò Công thuộc nhóm A, được xác định là nút giao khác mức cấp đặc biệt theo quy định tại thông tư số 06 của Bộ Xây dựng. Dạng thức nút giao được xác định là nút giao ngã tư khác mức quy mô 4 tầng, kết hợp đảo tròn. Phương án tổ chức giao thông bao gồm các nhánh N1, N2, N3, N4, mỗi nhánh có quy mô 2 làn xe.