TP.HCM áp dụng loạt điều chỉnh giao thông tại ngã tư Phú Nhuận từ 15-11

Đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến cầu Kiệu) sẽ bỏ cấm ô tô lưu thông theo thời gian, cho phép các loại xe đi lại bình thường từ 15-11 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất việc điều chỉnh tổ chức giao thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường Phan Đình Phùng cũng như quanh ngã tư Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu - Nguyễn Kiệm - Hoàng Văn Thụ (ngã tư Phú Nhuận).

Những phương án tổ chức giao thông mới chủ yếu xoay quanh việc thay đổi thời gian cấm xe ô tô lưu thông, rẽ trái cũng như điều chỉnh thời gian dừng, đậu xe… trên đường Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu và các tuyến lân cận. Phương án sẽ được áp dụng từ ngày 15-11.

Cụ thể, đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Hoàng Văn Thụ đến Nguyễn Trọng Tuyển) sẽ được điều chỉnh cấm ô tô lưu thông trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h, thay vì từ 15h đến 20h như trước đây.

Cũng trên đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến cầu Kiệu) sẽ bỏ cấm ô tô lưu thông theo thời gian, cho phép các loại xe đi lại bình thường.

Trong khi đó, đoạn từ đường Huỳnh Văn Bánh đến đường Phan Đăng Lưu, cơ quan chức năng sẽ cấm dừng và đậu xe trong khoảng thời gian từ 6h đến 8h và từ 17h đến 19h. Từ khung 8h đến 17h và từ 19h đến 22h sẽ cấm đậu xe.

Đường Phan Đăng Lưu (tại giao lộ với đường Nguyễn Kiệm và Phan Đình Phùng) được điều chỉnh cấm ô tô rẽ trái từ đường Phan Đăng Lưu vào Phan Đình Phùng trong khoảng thời gian từ 16h đến 19h.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng sẽ lắp đặt thêm các thiết bị hạ tầng giao thông trên đường Phan Đình Phùng, đảm bảo đồng bộ giữa các tuyến đường trong khu vực. Như đoạn từ cầu Kiệu đến đường Đào Duy Từ sẽ được lắp đặt dải phân cách tim đường liên tục, đồng bộ trên đoạn tuyến.

Và đoạn từ đường Đào Duy Từ đến đường Phan Đăng Lưu được giữ nguyên vạch sơn tim đường vạch đôi nét liền. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ rà soát, điều chỉnh vạch kẻ tim đường phù hợp tại các giao lộ với các tuyến đường, hẻm.

Tăng cường xử lý vi phạm giao thông và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tuyến Phan Đình Phùng Sở Xây dựng TP.HCM giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật triển khai lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ đối với khu vực trên, phù hợp hiện trạng khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Trung tâm cũng được giao theo dõi tình hình giao thông trong khu vực điều chỉnh, báo cáo kết quả về Sở Xây dựng sau 30 ngày kể từ khi triển khai. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông phải kịp thời báo cáo đề xuất phương án về Sở Xây dựng để được xem xét giải quyết. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Cầu Kiệu và phường Phú Nhuận cùng phòng Cảnh sát giao thông chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tuyến đường Phan Đình Phùng (đặc biệt khu vực chợ Phú Nhuận) nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường, khu vực.