Toyota Fortuner đời mới được bắt gặp trên đường, lộ rõ 'mặt tiền' mới, dự kiến ra mắt 1-12

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục chạy thử - Ảnh: AutoBlog

Toyota đang chuẩn bị giới thiệu bản nâng cấp lớn của Toyota Fortuner, mẫu SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời đang được phân phối tại nhiều thị trường.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất tại Argentina cho thấy Fortuner được thay đổi thiết kế ở cả đầu và đuôi xe. Trong khi đó, nền tảng khung gầm IMV cùng kết cấu tổng thể nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Theo Rush Lane, Toyota dự kiến giới thiệu Fortuner mới tại Nam Phi vào ngày 1-12-2026, trước khi đưa xe đến Ấn Độ trong năm 2027. Đây được xem là bản nâng cấp lớn giữa vòng đời, thay vì một thế hệ hoàn toàn mới.

Không chỉ còn là dự đoán. Qua hình ảnh chạy thử lần này, Toyota Fortuner mới đã để lộ cụm đèn chiếu sáng sắc nét hơn, kết hợp lưới tản nhiệt dạng mắt lưới với một số đường nét tương đồng Hilux thế hệ mới.

Cản trước và các hốc gió cũng được thiết kế lại. Thân xe vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, với bộ mâm hợp kim có thể được thay đổi thiết kế.

Ở phía sau, những hình ảnh xuất hiện trước đó cho thấy cụm đèn hậu được tinh chỉnh, kết hợp dải LED nối liền hai bên. Cửa cốp cũng có thiết kế mới.

Nhìn chung, các thay đổi chủ yếu tập trung vào ngoại hình, trong khi tỉ lệ và cấu trúc thân xe nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Khoang nội thất Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3inch - Ảnh: Cartoq

Bên trong, Fortuner 2027 được dự đoán có vô lăng thiết kế lại, bảng đồng hồ mới và màn hình giải trí nâng cấp. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cũng có thể được bổ sung thêm tính năng. Một số trang bị có khả năng được chia sẻ với Hilux thế hệ mới hoặc tham khảo từ dòng Tacoma.

Về vận hành, Toyota Fortuner mới tại Ấn Độ được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Động cơ xăng 2.7L cũng có thể được duy trì tại những thị trường còn nhu cầu với cấu hình này.

Đáng chú ý, Fortuner mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng nền tảng IMV với kết cấu khung gầm rời, thay vì chuyển sang khung gầm liền khối.