Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Toyota Fortuner đời mới được bắt gặp trên đường, lộ rõ 'mặt tiền' mới, dự kiến ra mắt 1-12

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Toyota Fortuner phiên bản nâng cấp tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử tại Argentina. Mẫu SUV 7 chỗ dự kiến ra mắt tại Nam Phi vào ngày 1-12-2026, trước khi đến Ấn Độ trong năm 2027.

Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục chạy thử - Ảnh: AutoBlog

Toyota đang chuẩn bị giới thiệu bản nâng cấp lớn của Toyota Fortuner, mẫu SUV 7 chỗ sử dụng khung gầm rời đang được phân phối tại nhiều thị trường.

Những hình ảnh chạy thử mới nhất tại Argentina cho thấy Fortuner được thay đổi thiết kế ở cả đầu và đuôi xe. Trong khi đó, nền tảng khung gầm IMV cùng kết cấu tổng thể nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Theo Rush Lane, Toyota dự kiến giới thiệu Fortuner mới tại Nam Phi vào ngày 1-12-2026, trước khi đưa xe đến Ấn Độ trong năm 2027. Đây được xem là bản nâng cấp lớn giữa vòng đời, thay vì một thế hệ hoàn toàn mới.

Không chỉ còn là dự đoán. Qua hình ảnh chạy thử lần này, Toyota Fortuner mới đã để lộ cụm đèn chiếu sáng sắc nét hơn, kết hợp lưới tản nhiệt dạng mắt lưới với một số đường nét tương đồng Hilux thế hệ mới.

Cản trước và các hốc gió cũng được thiết kế lại. Thân xe vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, với bộ mâm hợp kim có thể được thay đổi thiết kế.

Ở phía sau, những hình ảnh xuất hiện trước đó cho thấy cụm đèn hậu được tinh chỉnh, kết hợp dải LED nối liền hai bên. Cửa cốp cũng có thiết kế mới.

Nhìn chung, các thay đổi chủ yếu tập trung vào ngoại hình, trong khi tỉ lệ và cấu trúc thân xe nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên.

Khoang nội thất Toyota Fortuner thế hệ mới dự kiến trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3inch - Ảnh: Cartoq

Bên trong, Fortuner 2027 được dự đoán có vô lăng thiết kế lại, bảng đồng hồ mới và màn hình giải trí nâng cấp. Gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cũng có thể được bổ sung thêm tính năng. Một số trang bị có khả năng được chia sẻ với Hilux thế hệ mới hoặc tham khảo từ dòng Tacoma.

Về vận hành, Toyota Fortuner mới tại Ấn Độ được dự đoán tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.8L, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động. Động cơ xăng 2.7L cũng có thể được duy trì tại những thị trường còn nhu cầu với cấu hình này.

Đáng chú ý, Fortuner mới nhiều khả năng tiếp tục sử dụng nền tảng IMV với kết cấu khung gầm rời, thay vì chuyển sang khung gầm liền khối.

Toyota Fortuner đời mới được bắt gặp trên đường, lộ rõ 'mặt tiền' mới, dự kiến ra mắt 1-12 - Ảnh 3.Toyota Fortuner thêm bản mới: Đắt hơn thì được gì?

Toyota Fortuner Leader Edition 2026 ra mắt tại Ấn Độ với một số thay đổi về thiết kế và trang bị kèm giá bán cao hơn vài chục triệu đồng so với bản tiêu chuẩn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MINH SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe mới toyota Toyota Fortuner

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất