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Tốt nghiệp đại học loại khá có thể dự tuyển thẳng tiến sĩ từ 1-1-2027

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Từ năm 2027, người tốt nghiệp đại học loại khá có thể dự tuyển tiến sĩ nếu đáp ứng thêm yêu cầu về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác.

Tốt nghiệp đại học loại khá có thể học thẳng lên tiến sĩ từ 1-1-2027 - Ảnh 1.

Từ năm 2027, không cần bằng thạc sĩ vẫn có thể dự tuyển tiến sĩ - Ảnh minh họa: AI

Theo Điều 14 quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT ngày 30-6, đối tượng dự tuyển tiến sĩ được chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ.

Nhóm thứ hai là người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hạng giỏi trở lên, bao gồm cả trình độ đào tạo chuyên sâu.

Đáng chú ý, người tốt nghiệp đại học loại khá cũng được dự tuyển nhưng phải đáp ứng thêm yêu cầu về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

So với quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, quy định mới đã bổ sung trường hợp người có bằng đại học loại khá được dự tuyển tiến sĩ mà không cần có bằng thạc sĩ, nếu đáp ứng các điều kiện bổ sung.

Tuy nhiên, thuộc đối tượng dự tuyển không đồng nghĩa với việc đương nhiên được công nhận là nghiên cứu sinh.

Người dự tuyển còn phải đáp ứng yêu cầu đầu vào do cơ sở đào tạo quy định, đồng thời không thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ, lĩnh vực, ngành tương ứng.

Với chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ tương ứng. Người dự tuyển là công dân nước ngoài cũng phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các cơ sở đào tạo quy định cụ thể những yêu cầu đối với người dự tuyển, gồm kiến thức nền tảng, học phần, khối lượng học tập, điều kiện bổ sung, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ, kinh nghiệm công tác và định hướng nghiên cứu.

Các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều đợt trong năm, căn cứ vào năng lực đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và yêu cầu đầu vào của chương trình.

Phương thức tuyển sinh gồm thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do cơ sở đào tạo quyết định. Việc tuyển sinh phải bảo đảm đánh giá minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực về kiến thức, năng lực của người dự tuyển.

Tốt nghiệp đại học loại khá có thể học thẳng lên tiến sĩ từ 1-1-2027 - Ảnh 2.Cô gái 25 tuổi thành tiến sĩ trẻ nhất Đại học Kinh tế quốc dân

Trần Thùy Linh (25 tuổi) vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh chỉ trong 3,5 năm. Trước đó năm 21 tuổi, cô cũng tốt nghiệp đại học sớm một năm và được đặc cách học thẳng lên tiến sĩ.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: bằng tiến sĩ Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển sinh sau đại học tốt nghiệp loại khá đào tạo tiến sĩ

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