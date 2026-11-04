Top 5 phim huyền thoại của 'vua hài' Châu Tinh Trì

Với lối diễn hài tưng tửng, những màn đối đáp phi lý cùng khả năng biến những tình huống đời thường thành tiếng cười khó đỡ, nam diễn viên được khán giả ưu ái gọi là vua hài châu Á - Ảnh: Netflix

Không chỉ mang đến những tràng cười sảng khoái, phim của Châu Tinh Trì còn có một nét đặc trưng: đằng sau vẻ ngoài ngớ ngẩn, những trò đùa đôi khi có phần lố bịch lại là câu chuyện về tình yêu, tình bạn, lòng tự trọng và khát vọng của những con người nhỏ bé.

Nhân vật của ông thường xuất thân bình thường, thậm chí bị xã hội xem thường, nhưng luôn nuôi dưỡng ước mơ vượt lên hoàn cảnh.

1. Đội bóng Thiếu Lâm - Bước ngoặt của sự nghiệp Châu Tinh Trì

Đội bóng Thiếu Lâm kể câu chuyện về Tinh (Châu Tinh Trì), một võ sư Thiếu Lâm thất nghiệp, luôn mong muốn đưa những tuyệt kỹ kung fu đến gần hơn với cuộc sống hiện đại.

Cuộc gặp gỡ với Minh Phong (Ngô Mạnh Đạt), cựu cầu thủ từng có biệt danh Chân Vàng, mở ra cơ hội để Tinh hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Tác phẩm từng tạo tiếng vang quốc tế, góp phần đưa phong cách hài võ thuật của Châu Tinh Trì đến với đông đảo khán giả bên ngoài Hong Kong - Ảnh: IMDb

Anh quyết định tập hợp những người anh em từng học võ Thiếu Lâm, thành lập một đội bóng và tham gia giải đấu bóng đá.

Từ đây, khán giả được chứng kiến những trận cầu vượt xa mọi quy luật thông thường. Các cầu thủ sử dụng kung fu để thực hiện những cú sút có sức công phá khủng khiếp, bật nhảy như siêu nhân và tạo ra những tình huống thi đấu vừa phi lý vừa hài hước.

2. Trường học Uy Long

Phim xoay quanh Châu Tinh Tinh, một cảnh sát có năng lực nhưng tính cách ngông nghênh, thường xuyên khiến cấp trên đau đầu. Sau một nhiệm vụ thất bại, anh được giao nhiệm vụ cải trang thành học sinh trung học để tìm khẩu súng bị đánh cắp.

Nếu phải chọn một phim tiêu biểu cho phong cách hài không giống ai của Châu Tinh Trì trong thập niên 1990, Trường học Uy Long chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua - Ảnh: Netflix

Đồng hành cùng anh là chú Đạt (Ngô Mạnh Đạt), một người cộng sự vừa thiếu kinh nghiệm vừa có tính cách chẳng kém phần kỳ quặc.

Việc một cảnh sát trưởng thành phải trở lại ghế nhà trường tạo ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Từ chuyện đối phó với giáo viên, hòa nhập với học sinh cho đến những màn đụng độ với các thành phần bất hảo, Châu Tinh Tinh liên tục thể hiện sự vụng về nhưng cũng không kém phần láu cá.

Sức hấp dẫn của phim đến từ màn kết hợp ăn ý giữa Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt. Một người thường xuyên gây rắc rối, người còn lại liên tục tìm cách giải quyết hậu quả, tạo nên cặp đôi hài đặc trưng của điện ảnh Hong Kong.

3. Tuyệt đỉnh Kung Fu

Ra mắt năm 2004, Tuyệt đỉnh Kung Fu đánh dấu bước trưởng thành trong vai trò đạo diễn của Châu Tinh Trì, đồng thời đưa phong cách hài võ thuật của ông lên một tầm cao mới.

Phim lấy bối cảnh Hong Kong những năm 1940, xoay quanh Tinh, một tên lưu manh nhỏ bé luôn mơ ước gia nhập băng đảng Lưỡi Rìu khét tiếng.

Trailer phim Kung Fu Hustle

Khác với nhiều phim hài võ thuật trước đó, Tuyệt đỉnh Kung Fu kết hợp hiệu ứng kỹ xảo, những pha hành động cường điệu và yếu tố cảm xúc một cách hài hòa. Đặc biệt, nhân vật Tinh không đơn thuần là một kẻ xấu muốn trở thành cao thủ.

Đằng sau vẻ ngoài bất cần là mặc cảm từ tuổi thơ và khát vọng tìm lại lòng tốt từng bị chính mình đánh mất.

4. Quốc sản 007

Trong phim, Châu Tinh Trì vào vai Lăng Lăng Tất, một điệp viên được giao nhiệm vụ tìm kiếm hộp sọ khủng long bị đánh cắp.

Nếu đã quen với hình ảnh những điệp viên James Bond lịch lãm, tài giỏi và luôn xuất hiện cùng những thiết bị tối tân, Quốc sản 007 sẽ mang đến một phiên bản hoàn toàn trái ngược - Ảnh: IMDb

Dù mang danh đặc vụ quốc gia, nhân vật lại sở hữu phong cách làm việc kỳ quặc, trang bị những món đồ tưởng chừng vô dụng và thường xuyên rơi vào tình huống khó đỡ.

Trên hành trình thực hiện nhiệm vụ, Lăng Lăng Tất gặp Lý Hương Cầm (Viên Vịnh Nghi), nữ đặc vụ được cử đến hỗ trợ anh. Cả hai cùng đối đầu với Kim Thương Khách, kẻ đứng sau âm mưu đánh cắp báu vật.

5. Thánh bài

Phim kể về Châu Tinh Tổ, chàng trai trẻ phát hiện mình sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu đồ vật.

Khác với hình tượng những tay chơi bài lạnh lùng, bí ẩn thường thấy trong dòng phim cờ bạc Hong Kong, nhân vật của Châu Tinh Trì lại ngây ngô, vụng về và có những phản ứng khó đoán. Chính sự đối lập này tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim - Ảnh: IMDb

Nhận ra tiềm năng kiếm tiền từ năng lực đặc biệt của cháu trai, chú Ba (Ngô Mạnh Đạt) đưa Tinh Tổ đến Hong Kong để tham gia các sòng bạc.

Nhờ khả năng đặc biệt, Tinh Tổ nhanh chóng nổi tiếng trong giới cờ bạc và được gọi là Thánh bài. Tuy nhiên, sự thành công cũng khiến anh vướng vào những cuộc đối đầu với các đối thủ nguy hiểm.

