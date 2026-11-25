Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc còn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu định hướng một số vấn đề nghiên cứu về đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đường lối quốc phòng, quân sự là hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, chuẩn bị và tiến hành đấu tranh quốc phòng, quân sự, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong từng thời kỳ cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quốc phòng, quân sự là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nói chung, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói riêng, nhằm bảo đảm đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng phù hợp với sự vận động của tình hình thế giới, khu vực, thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới, góp phần soi sáng con đường xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai thực hiện những quyết sách chiến lược, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, trong đó có phát triển lý luận đường lối quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước là truyền thống ngàn đời của ông cha ta.

Những kinh nghiệm quý báu về ý chí chiến đấu và nghệ thuật quân sự đặc sắc Việt Nam được trao truyền, gìn giữ, bổ sung, phát triển từ thế hệ này tới thế hệ khác, là tài sản vô giá trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước.

Bổ sung, phát triển lý luận về đường lối quốc phòng, quân sự và nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam là quá trình vừa kế thừa, vừa sáng tạo, xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề rất mới của thực tiễn.

Giá trị của sự phát triển lý luận không chỉ bổ sung thêm khái niệm hoặc luận điểm mới, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, xử lý hiệu quả các tình huống và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định bền vững để phát triển đất nước.

Nhiệm vụ của quân và dân ta là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, trong đó lực lượng vũ trang phải là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tập trung thảo luận bổ sung, phát triển lý luận về đường lối quốc phòng, nghệ thuật quân sự Việt Nam, nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam Sáng 6-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.



