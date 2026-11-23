Linh vật bò tót trước Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - Ảnh: Tư liệu

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) đã thông báo kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX sang giao dịch tập trung tại HOSE từ ngày 28-12-2026.

Việc chuyển giao được thực hiện theo Thông tư 139/2025/TT-BTC, nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức thị trường chứng khoán theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động của từng sở giao dịch.

Cổ phiếu trên HNX sẽ tạm ngừng giao dịch hai ngày

Theo kế hoạch được VNX công bố, ngày 23-12-2026 là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX.

Sau phiên này, các cổ phiếu thuộc diện chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25-12 để phục vụ công tác chuyển đổi.

Trong thời gian trên, hoạt động giao dịch các chứng khoán khác tại HOSE và những thị trường khác do HNX tổ chức vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 28-12-2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết chuyển từ HNX sẽ có phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE. Kể từ thời điểm này, thị trường cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tập trung tại một đầu mối là HOSE.

Theo HOSE, hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang chỉ đạo VNX, HOSE, HNX và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) phối hợp triển khai kế hoạch chuyển giao.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, hạn chế phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời duy trì hoạt động giao dịch thông suốt, an toàn và ổn định.

Vì sao toàn bộ cổ phiếu niêm yết được chuyển về HOSE?

Theo HOSE, chủ trương sắp xếp lại thị trường giao dịch chứng khoán đã được Chính phủ đặt ra từ năm 2020, theo hướng phân định rõ chức năng giữa hai sở giao dịch.

Trong đó HOSE đảm nhiệm tổ chức, vận hành thị trường cổ phiếu và các loại chứng khoán khác theo phân công; còn HNX tập trung vào thị trường trái phiếu, chứng khoán phái sinh và những sản phẩm chuyên biệt.

Đây cũng là một nội dung trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1726/QĐ-TTg.

Chiến lược đặt mục tiêu đưa quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP vào năm 2030, hoàn thành phân bảng cổ phiếu niêm yết và nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi theo chuẩn mực quốc tế.

Theo lý giải của HOSE, việc tập trung toàn bộ cổ phiếu niêm yết về một đầu mối sẽ hạn chế sự khác biệt về cơ chế giao dịch, niêm yết giữa hai sở, đồng thời tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý rà soát, phân bảng cổ phiếu theo quy mô và chất lượng.

Việc thống nhất thị trường cổ phiếu niêm yết cũng tạo điều kiện xây dựng các bộ chỉ số đại diện, phản ánh toàn diện hơn hoạt động của khối doanh nghiệp niêm yết.

Khi cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm được tập trung tại HOSE, HNX sẽ có điều kiện chuyên sâu vào thị trường trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán phái sinh và UPCoM.

Bên cạnh đó, HNX còn được định hướng nghiên cứu, phát triển các thị trường mới như tín chỉ carbon hoặc thị trường vốn chuyên biệt dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

HOSE cũng cho rằng việc tập trung cổ phiếu niêm yết tại một sở giao dịch sẽ góp phần nâng cao khả năng nhận diện thị trường đối với các định chế tài chính và quỹ đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên để tận dụng cơ hội thu hút dòng vốn, doanh nghiệp niêm yết cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty, chuẩn hóa công bố thông tin, bao gồm công bố bằng tiếng Anh và áp dụng các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Theo HOSE, việc hoàn thành chuyển giao vào cuối năm 2026 không chỉ là thay đổi về tổ chức, kỹ thuật, mà còn góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường, tạo nền tảng nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy hội nhập quốc tế.