Senegal chính thức được công nhận là nhà vô địch châu Phi - Ảnh: REUTERS

Phán quyết được đưa ra hơn 10 tháng sau trận chung kết ồn ào giữa hai đội Senegal và Morocco, đánh dấu bước ngoặt mới trong một trong những cuộc tranh chấp hy hữu nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Theo Reuters, hội đồng gồm 3 thành viên của CAS đã thống nhất chấp thuận đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Senegal, hủy bỏ quyết định do Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) ban hành hồi tháng 3.

Như vậy, chiến thắng 1-0 của Senegal trước Morocco trong trận chung kết AFCON 2025 chính thức được khôi phục.

Cả Senegal lẫn Morocco đều... vô địch

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ trận chung kết AFCON diễn ra ngày 18-1 tại Rabat (Morocco).

Ở những phút cuối thời gian thi đấu chính thức, Senegal liên tiếp nhận những quyết định bất lợi từ trọng tài Jean-Jacques Ndala. Sau khi không được công nhận bàn thắng, đội bóng Tây Phi còn phải chịu một quả phạt đền.

Quá tức giận, HLV Pape Thiaw yêu cầu các học trò rời sân để phản đối. Trận đấu bị gián đoạn khoảng 14 phút, trước khi ngôi sao Sadio Mane góp phần thuyết phục các đồng đội trở lại thi đấu.

Trong diễn biến khó tin tiếp theo, Brahim Diaz thực hiện cú sút phạt đền theo kiểu Panenka bất thành, bỏ lỡ cơ hội đưa Morocco lên ngôi vô địch ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Sang hiệp phụ, Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất giúp Senegal lần thứ hai đăng quang ở đấu trường châu lục.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai nền bóng đá sau đó tiếp diễn trên mặt trận pháp lý.

Liên đoàn Bóng đá Morocco yêu cầu CAF xử Senegal thua cuộc, căn cứ vào điều 82 và 84 trong quy chế AFCON liên quan đến hành vi tự ý rời sân.

Ngày 28-1, Ban kỷ luật CAF bác bỏ yêu cầu này, nhưng ban hành hàng loạt án phạt đối với những cá nhân liên quan. Trong đó, HLV Pape Thiaw bị cấm chỉ đạo 5 trận thuộc hệ thống thi đấu của CAF.

Đến ngày 17-3, Ban kháng cáo CAF bất ngờ đảo ngược quyết định, xử Senegal thua 0-3 và công nhận Morocco là nhà vô địch.

Phán quyết gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới bóng đá quốc tế. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về việc thay đổi kết quả của một trận đấu đã hoàn tất từ gần 2 tháng trước.

Liên đoàn Bóng đá Senegal sau đó đưa vụ việc lên CAS. Phiên điều trần kín với sự tham gia của các bên liên quan diễn ra ngày 8-10 tại Lausanne (Thụy Sĩ).

Vì sao Senegal thắng kiện?

Mấu chốt trong phán quyết mới nhất của CAS nằm ở thẩm quyền của trọng tài điều khiển trận đấu.

Dù các cầu thủ Senegal từng rời sân, trọng tài Ndala không tuyên bố chấm dứt cuộc so tài. Ông cho phép họ trở lại thi đấu, tiếp tục điều hành trận chung kết cho đến hết hiệp phụ.

Theo Reuters, CAS tái khẳng định nguyên tắc nền tảng được quy định tại điều 5 của Luật Bóng đá, theo đó những quyết định của trọng tài liên quan đến diễn biến và kết quả trận đấu mang tính chung cuộc.

Senegal (áo xanh) và Morocco xô xát trong trận - Ảnh: REUTERS

"Hội đồng trọng tài CAS nhận thấy trọng tài trận đấu không mắc bất kỳ sai sót nào về luật", Tổng thư ký CAS Matthieu Reeb cho biết.

Nói cách khác, hành vi rời sân của Senegal có thể bị xử lý kỷ luật, nhưng không đồng nghĩa với việc đội bóng này mặc nhiên bị xử thua, nhất là khi trọng tài đã quyết định cho trận đấu tiếp tục.

Với phán quyết của CAS, Morocco mất chức vô địch sau 252 ngày được CAF công nhận danh hiệu trên giấy tờ.

Xuất hiện nghi vấn mới trước giờ tuyên án

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi CAS công bố phán quyết, Reuters tiết lộ phía Morocco đã nêu nghi vấn liên quan đến tính độc lập của hội đồng trọng tài.

Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Senegal Abdoulaye Fall bị nghi có cuộc điện đàm với một thành viên hội đồng xét xử hôm 22-11, tức 2 ngày trước khi phán quyết được công bố.

Đài RMC Sport (Pháp) nêu đích danh thành viên này là Ulrich Haas, chuyên gia luật thể thao người Đức.

Trụ sở Tòa án Thể thao quốc tế tại Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập liệu cuộc điện đàm có thực sự diễn ra hay không.

Về lý thuyết, phía Morocco vẫn có thể yêu cầu Tòa án Liên bang Thụy Sĩ hủy phán quyết của CAS. Song phạm vi xem xét rất hạn chế, chủ yếu xoay quanh những vấn đề về thẩm quyền, tính độc lập của hội đồng trọng tài hoặc sai phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng.

Cho đến tối 24-11, Senegal chính thức trở lại vị thế nhà vô địch châu Phi. Nhưng với những tranh cãi mới phát sinh, dư âm của trận chung kết tai tiếng này có thể vẫn chưa chấm dứt.