TKV dự kiến dành 2 tỉ đồng hỗ trợ vé xe cho người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng miền núi về quê đón Tết Đinh Mùi 2027

Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Đinh Mùi 2027, nhưng giá vé máy bay từ TP.HCM đi một số địa phương miền Trung, miền Bắc đã tăng cao. Từ đầu tháng 11, giá nhiều chặng bay ở mức 3 - 4 triệu đồng một chiều. Đến ngày 25-11, vé một số chuyến từ TP.HCM đi Chu Lai, Thanh Hóa, Đồng Hới trong cao điểm trước Tết dao động 4 - 5,6 triệu đồng, tùy chặng và hãng bay.

Trong kế hoạch chăm lo Tết năm nay, TKV dự kiến trích 2 tỉ đồng từ nguồn tài chính Công đoàn TKV để hỗ trợ vé xe cho người lao động dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình được triển khai trong bối cảnh các cấp công đoàn đang chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ người lao động về quê đón Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 2.000 vé tàu và 550 vé máy bay khứ hồi cho đoàn viên, người lao động từ các tỉnh, thành phía Nam về quê tại miền Trung và miền Bắc.

Tại TP.HCM, chương trình "Tấm vé nghĩa tình - Xuân 2027" dự kiến có 7.500 vé xe, tàu và máy bay dành cho người lao động xa quê, ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc TKV phải chuẩn bị phương án đưa đón người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ. Việc sắp xếp lịch nghỉ, phương tiện và thời điểm trở lại được thực hiện gắn với kế hoạch sản xuất của từng đơn vị, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình đi lại.

Lãnh đạo Tập đoàn đến thăm hỏi và tặng quà người lao động dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh: DNCC

Việc hỗ trợ cả chiều về quê và chiều trở lại nơi làm việc cũng đang được triển khai trong một số chương trình công đoàn.

Tại TP.HCM, chương trình của Tổng Liên đoàn phân bổ 1.200 vé tàu và 260 vé máy bay theo hình thức khứ hồi. Người được xét hỗ trợ phải có nhu cầu về quê và trở lại làm việc theo lịch của doanh nghiệp.

Với người lao động TKV, ngoài hỗ trợ vé xe, các đơn vị còn phải chủ động sắp xếp lịch nghỉ, phương tiện đưa đón và kế hoạch trở lại làm việc sau Tết. Điều này đáng chú ý khi lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027 đối với khu vực công kéo dài 7 ngày; doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án nghỉ phù hợp với hoạt động sản xuất nhưng phải bảo đảm số ngày nghỉ theo quy định và thông báo cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Một số đơn vị của TKV vẫn phải bố trí lực lượng trực hoặc duy trì sản xuất trong kỳ nghỉ. Với những người không thể về quê đón Tết, doanh nghiệp yêu cầu các đơn vị tổ chức thăm hỏi, bố trí ăn, ở, nghỉ ngơi và bảo đảm an toàn trong thời gian làm việc.