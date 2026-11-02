Tỉnh đoàn Ninh Bình kết nghĩa với 7 xã biên giới Thanh Hóa

Đại diện Tỉnh đoàn Ninh Bình và Tỉnh đoàn Thanh Hóa ký kết nghĩa với 7 xã biên giới tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

Chiều 2-11, tại xã Sơn Điện, tỉnh Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2026 và ký kết nghĩa giữa Tỉnh đoàn Ninh Bình với 7 xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa.

Theo nội dung ký kết, Tỉnh đoàn Ninh Bình kết nghĩa với Đảng ủy các xã Sơn Điện, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Mường Mìn và Tam Chung.

Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức Đoàn hai tỉnh và các địa phương; huy động nguồn lực xã hội để triển khai những công trình, phần việc thiết thực, đồng hành cùng Nhân dân và thanh thiếu nhi vùng biên giới trong giai đoạn 2026-2030.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Ninh Bình trao tặng nhiều nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội cho 7 xã biên giới. Riêng xã Sơn Điện được hỗ trợ các công trình, phần việc và quà tặng với tổng trị giá 520 triệu đồng.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên” được Tỉnh đoàn Ninh Bình hỗ trợ 200 triệu đồng triển khai tại xã Sơn Điện - Ảnh: TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

Trong đó, 200 triệu đồng được dành để thực hiện công trình "Thắp sáng đường biên"; 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng "Nhà nhân ái" cho gia đình ông Hà Văn Đợi ở bản Tân Nhài; 80 triệu đồng đầu tư sân chơi thanh thiếu nhi tại Nhà văn hóa khu Ban, bản Bun và 70 triệu đồng xây dựng tuyến đường hoa phong linh tại bản Ngàm.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ 50 triệu đồng tiền xi măng để làm 1,5 km đường giao thông nội đồng tại bản Bun, đồng thời trao 20 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng trao các nguồn lực đồng hành với 5 xã biên giới, gồm Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Chung, Yên Khương và Mường Lý.

Những công trình, phần việc không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng, cảnh quan tại địa phương mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng biên giới.

Chị Lê Ngọc Ảnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa và anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình trao quà cho các em thiếu nhi - Ảnh: TỈNH ĐOÀN NINH BÌNH

Theo Tỉnh đoàn Ninh Bình, chương trình "Nghĩa tình biên giới" năm 2026 là hoạt động thiết thực phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm của tổ chức đoàn đối với địa bàn biên giới.

Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ Ninh Bình và Thanh Hóa, từng bước cụ thể hóa các nội dung ký kết bằng những công trình, phần việc ý nghĩa, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, chăm lo tốt hơn cho thanh thiếu nhi và nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.