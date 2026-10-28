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Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

MG HS đang được một số đại lý giảm giá tới 250 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 455 triệu đồng. Chương trình chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho.

Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A - Ảnh 1.

MG HS được đại lý giảm giá còn từ 455 triệu đồng - Ảnh: Đại lý

MG HS giá còn từ chưa đến 500 triệu

Theo thông tin từ các đại lý, MG HS bản 1.5T DEL hiện được chào bán với giá khoảng 455 triệu đồng, giảm 244 triệu đồng so với giá niêm yết 699 triệu đồng. Trong khi đó, bản 1.5T LUX giảm 250 triệu đồng, từ 749 triệu xuống còn khoảng 499 triệu đồng.

Với mức giá này, MG HS trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có giá bán thấp tại Việt Nam. Giá xe thậm chí ngang hoặc thấp hơn một số mẫu SUV cỡ A như Kia Sonet (450 - 584 triệu đồng), Toyota Raize (510 triệu đồng) và SUV cỡ B như Mazda CX-3 (519 - 654 triệu đồng).

Tuy nhiên, chương trình giảm giá chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho tại đại lý, thay vì xe mới sản xuất. Do đó, số lượng xe và màu sắc có thể hạn chế tùy từng nơi bán.

Mua xe sản xuất năm 2024 giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí ban đầu. Tuy nhiên, năm sản xuất có thể ảnh hưởng đến giá trị bán lại, dù thiết kế và trang bị chưa chắc có khác biệt so với xe sản xuất sau đó.

MG HS có những trang bị gì?

MG HS thuộc phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Mẫu xe trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 1-2024, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A - Ảnh 2.
Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A - Ảnh 3.
Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A - Ảnh 4.

MG HS có thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch - Ảnh: Đại lý

Xe được trang bị đèn LED, mâm 18 inch, cốp chỉnh điện và ghế trước chỉnh điện. Bên trong khoang lái có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Bose.

Tùy phiên bản, MG HS có các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, giám sát điểm mù và camera 360 độ.

MG HS sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, công suất 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được công bố là 6,8 lít/100km.

Tin tức giá xe: MG HS giảm tới 250 triệu, SUV C giá thực tế rẻ hơn cả SUV A - Ảnh 5.Mazda CX-5 đời mới xuất hiện trên website chính hãng ở Việt Nam: Ngày mở bán không còn xa?

Mazda CX-5 thế hệ mới đã hiện diện trên website của Mazda Việt Nam, cho thấy ngày ra mắt không còn xa.

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    Chủ đề: giá xe MG MG HS giảm giá xe

    Dòng sự kiện: Tin tức giá xe

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