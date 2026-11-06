Tin tức giá xe: Loạt SUV Omoda & Jaecoo giảm lăn bánh đến 90 triệu đồng, có xe còn từ 459 triệu đồng

Omoda & Jaecoo Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi nhân dịp thương hiệu kỷ niệm 2 năm có mặt tại thị trường Việt Nam - Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam



Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chương trình ưu đãi mang tên "3 Không - 0 đồng lệ phí trước bạ, 0 đồng lãi suất, 0 đồng trả trước", tùy theo điều kiện áp dụng. Chương trình được triển khai nhân dịp thương hiệu kỷ niệm 2 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Các mẫu xe được áp dụng ưu đãi trải rộng từ SUV chạy xăng đến hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và thuần điện.

Ưu đãi tới 90 triệu đồng

Trong đợt ưu đãi này, Omoda C5 được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị lên đến 69,9 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi trực tiếp, giá bán của mẫu SUV này còn từ 459,1 triệu đồng.

Riêng phiên bản C5 Luxury có thêm lựa chọn vay mua xe với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, tỉ lệ vay tối đa 90% theo điều kiện của chương trình.

Đối với Omoda C5 SHS-H sử dụng hệ truyền động hybrid, mức hỗ trợ lệ phí trước bạ dao động 50 - 80 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của phiên bản Premium còn từ 614 triệu đồng, trong khi bản Flagship từ 664 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất 0% trong năm đầu tiên.

Omoda C5 có giá thực tế còn từ hơn 459 triệu đồng tùy phiên bản - Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Ở dòng Jaecoo J5, phiên bản chạy xăng J5 Premium được hỗ trợ 76 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 523 triệu đồng.

Hai phiên bản hybrid J5 SHS-H Premium và Flagship được hỗ trợ lần lượt từ 40 - 50 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi tương ứng từ 629 triệu đồng và 699 triệu đồng.

Với phiên bản thuần điện J5 EV Flagship, hãng đưa ra lựa chọn sạc miễn phí trong 20 năm hoặc hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỉ lệ vay tối đa 90%. Các chính sách này được áp dụng theo điều kiện cụ thể của chương trình.

Các phiên bản của Jaecoo J5 cũng nhận được ưu đãi - Ảnh: Omoda & Jaecoo Việt Nam

Trong khi đó, Jaecoo J7 Flagship được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi xuống từ 709 triệu đồng. Phiên bản J7 AWD Flagship có giá từ 779 triệu đồng sau khi áp dụng chính sách hỗ trợ.

Mức hỗ trợ cao nhất thuộc về Jaecoo J7 SHS-P, với giá trị tương đương 90 triệu đồng. Sau ưu đãi, phiên bản J7 PHEV Premium có giá từ 789 triệu đồng, còn bản Flagship từ 879 triệu đồng. Người mua cũng có thể lựa chọn các gói hỗ trợ tài chính hoặc quà tặng theo chính sách của hãng.

Các ưu đãi về lệ phí trước bạ, lãi suất và khoản trả trước có điều kiện áp dụng riêng. Do đó, người mua cần tìm hiểu cụ thể chính sách dành cho từng phiên bản.

Đầu tư nhà máy hơn 8.100 tỉ đồng tại Hưng Yên

Bên cạnh chương trình ưu đãi nhân dịp kỷ niệm 2 năm, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm và mạng lưới phân phối trong nước.

Trước đó, tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026, thương hiệu cũng giới thiệu các định hướng phát triển liên quan đến năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và công nghệ di chuyển thông minh.

Theo đó, hãng không chỉ phát triển các sản phẩm ô tô mà còn xây dựng hệ sinh thái công nghệ, dịch vụ và trải nghiệm.

Ở Việt Nam, điều này được thể hiện qua một trong những dự án đáng chú ý là nhà máy sản xuất ô tô Omoda & Jaecoo tại Hưng Yên, do liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery đầu tư.

Dự án có quy mô hơn 380.000m², tổng vốn đầu tư 8.125 tỉ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm. Nhà máy dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Song song với kế hoạch sản xuất trong nước, Omoda & Jaecoo cho biết sẽ tiếp tục phát triển hệ thống nhà phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và mở rộng các hoạt động chăm sóc khách hàng.