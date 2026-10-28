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Jaecoo J5 giành giải ‘Xe mới trang bị nổi bật’ tại Car Choice Awards 2026

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Vừa được vinh danh giải thưởng "Xe mới trang bị nổi bật" tại Car Choice Awards 2026, Jaecoo J5 ghi điểm nhờ ba tùy chọn hệ truyền động linh hoạt cùng chuỗi công nghệ an toàn, tiện nghi và kết nối hiện đại.

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Jaecoo J5 giành giải "Xe mới trang bị nổi bật" tại CCA 2026 - Ảnh: DNCC

Trang bị hướng đến nhu cầu người dùng

Thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh khiến danh sách công nghệ trên những mẫu xe mới liên tục được mở rộng. Tuy nhiên, với Jaecoo J5, Omoda & Jaecoo không đơn thuần hướng đến số lượng trang bị, mà tập trung vào giá trị mà những công nghệ đó mang lại trong quá trình sử dụng.

Từ khả năng vận hành, an toàn, tiện nghi đến kết nối thông minh, các trang bị trên mẫu xe này được phát triển xoay quanh nhu cầu hàng ngày của người dùng. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mẫu xe được ghi nhận tại Car Choice Awards 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Đức - Giám đốc Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi Jaecoo J5 được ghi nhận ở hạng mục Xe mới trang bị nổi bật của năm. Điều chúng tôi hướng tới không phải là tạo ra một danh sách trang bị thật dài, mà là những công nghệ thực sự hữu ích, để khách hàng có thể cảm nhận được giá trị trong quá trình sử dụng hàng ngày."

Tại Việt Nam, xe được phân phối với ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, Super Hybrid và thuần điện, trong khoảng giá 500-800 triệu đồng.

Phiên bản xăng hướng tới sự quen thuộc và thuận tiện; J5 SHS-H dành cho khách hàng muốn tiếp cận khả năng vận hành điện hóa nhưng vẫn chủ động trên hành trình dài; trong khi J5 EV hướng tới nhóm người dùng lựa chọn trải nghiệm di chuyển thuần điện. Sự đa dạng này giúp khách hàng chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của mình.

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Jaecoo J5 Premium hướng tới sự quen thuộc và thuận tiện - Ảnh: DNCC

Bên cạnh sự đa dạng về hệ truyền động, xe sở hữu nhiều trang bị hướng đến trải nghiệm hàng ngày. Hệ thống treo sau đa liên kết được trang bị trên cả ba phiên bản, góp phần mang lại khả năng vận hành ổn định và êm ái.

Trên SHS-H và EV, người dùng có thêm 18 tính năng ADAS, camera 540° HD, 6 túi khí, màn hình trung tâm 13,2 inch, hệ thống âm thanh SONY 8 loa và trần kính toàn cảnh.

Công nghệ tạo khác biệt trên từng hệ truyền động

Không chỉ đa dạng lựa chọn, Jaecoo J5 còn sở hữu những công nghệ riêng gắn với đặc tính của từng hệ truyền động.

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J5 EV hướng tới nhóm người dùng lựa chọn trải nghiệm di chuyển thuần điện - Ảnh: DNCC

Đại diện hãng xe cho biết, với SHS-H, hệ thống Super Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L, mô-tơ điện, pin hybrid và hộp số DHT chuyên dụng, hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và phạm vi di chuyển khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC, giúp người dùng tiếp cận trải nghiệm điện hóa nhưng vẫn chủ động trên những hành trình dài mà không phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Trong khi đó, EV sở hữu động cơ điện công suất khoảng 208 mã lực, pin 58,9 kWh và phạm vi di chuyển 461 km theo tiêu chuẩn NEDC. Bên cạnh khả năng sạc nhanh DC, khách hàng có thêm lựa chọn bộ sạc 4-trong-1, tích hợp trụ sạc công suất 7 kW, sạc di động công suất 3,5 kW, tính năng V2L và V2V.

Giải pháp này giúp người dùng chủ động hơn từ sạc xe tại nhà, sạc di động đến sử dụng nguồn điện từ xe cho các thiết bị bên ngoài hoặc hỗ trợ một phương tiện điện khác.

Cùng với đó, ứng dụng quản lý xe thông minh kết nối qua T-Box mở rộng khả năng kết nối giữa người dùng và phương tiện, gia tăng sự thuận tiện trong quá trình quản lý và sử dụng xe hàng ngày.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đức, đây cũng là cách Omoda & Jaecoo nhìn nhận vai trò của công nghệ: "Với J5, chúng tôi mong muốn công nghệ không chỉ tạo ấn tượng trên thông số, mà quan trọng hơn phải mang lại sự tiện lợi, trải nghiệm và an tâm trong cuộc sống hàng ngày.

Từ Super Hybrid đến các giải pháp dành cho xe điện, mỗi công nghệ đều hướng đến những nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng Việt Nam."

Giá trị không dừng lại khi chiếc xe lăn bánh

Bên cạnh công nghệ trên sản phẩm, Omoda & Jaecoo chú trọng đến sự an tâm của khách hàng trong suốt quá trình sở hữu. SHS-H được áp dụng bảo hành 10 năm hoặc 1.000.000 km đối với xe, động cơ xăng và mô-tơ điện; pin cao áp 8 năm hoặc 1.000.000 km.

Với EV, xe được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km; pin và mô-tơ điện được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Song song với đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, dịch vụ hậu mãi và hệ thống cung ứng phụ tùng, hướng tới việc đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Đặc biệt, Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên được lựa chọn sản xuất tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên. Từ một sản phẩm mang tiêu chuẩn toàn cầu đến kế hoạch sản xuất trong nước, mẫu xe này thể hiện chiến lược đầu tư và gắn bó lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Việc được vinh danh "Xe mới trang bị nổi bật của năm" tại Car Choice Awards 2026 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận dành cho những công nghệ trên mẫu xe này, mà còn cho cách những trang bị đó được hướng đến nhu cầu thực tế của người dùng.

Cùng với kế hoạch sản xuất trong nước, J5 tiếp tục góp phần hiện thực hóa cam kết "Đến Việt Nam - Vì Việt Nam" của Omoda & Jaecoo: mang sản phẩm và công nghệ toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo dựng những giá trị lâu dài tại Việt Nam.

Jaecoo J5 giành giải ‘Xe mới trang bị nổi bật’ tại Car Choice Awards 2026 - Ảnh 4.Jaecoo J5 SHS-H nhận giải ‘Xe Hybrid mới của năm’

Jaecoo J5 SHS-H đạt giải “Xe Hybrid mới của năm, hạng phổ thông” tại Car Choice Awards 2026. Đây là dấu mốc ghi nhận bước tiến của công nghệ Super Hybrid trong chiến lược năng lượng mới mà Omoda & Jaecoo đang triển khai tại Việt Nam.

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V.T.K
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    Chủ đề: nhà máy Omoda Jaecoo

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