Jaecoo J5 SHS-H nhận giải ‘Xe Hybrid mới của năm’

Jaecoo J5 SHS-H được vinh danh "Xe Hybrid mới của năm" - Ảnh: DNCC

‏Hybrid không chỉ là câu chuyện tiết kiệm nhiên liệu‏

‏Sự phát triển của các dòng xe điện hóa đang mang đến ngày càng nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng Việt. Bên cạnh xe thuần điện, hybrid trở thành một trong những giải pháp đáng chú ý nhờ kết hợp khả năng vận hành điện hóa với sự thuận tiện của động cơ đốt trong.

‏‏Trong bối cảnh đó, J5 SHS-H được Omoda & Jaecoo đưa tới Việt Nam với cách tiếp cận khác biệt: hybrid không chỉ nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, mà còn hướng đến một trải nghiệm cân bằng giữa ‏ ‏khả năng vận hành mạnh mẽ, sự êm ái, phạm vi di chuyển dài và tính thuận tiện trong sử dụng hàng ngày‏. ‏

Việc J5 SHS-H được vinh danh tại Car Choice Awards 2026 cũng là sự ghi nhận đối với hướng tiếp cận này.‏

‏Ông ‏Nguyễn Đăng Quang - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam‏ chia sẻ: ‏‏"Quan trọng hơn một danh hiệu, đây là sự ghi nhận cho những công nghệ năng lượng mới mà chúng tôi đang phát triển trên toàn cầu và từng bước đưa đến khách hàng Việt Nam".‏ ‏

Theo ông Quang, trong chiến lược của Omoda & Jaecoo, năng lượng mới không chỉ là xe thuần điện. Thương hiệu hướng tới nhiều giải pháp điện hóa phù hợp với từng thị trường, trong đó Super Hybrid System - SHS là một trong những công nghệ chiến lược.‏

‏Hướng tới trải nghiệm mạnh mẽ, tiện dụng‏

‏Đại diện hãng xe cho biết hệ thống Super Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L, mô-tơ điện, pin hybrid và hộp số DHT chuyên dụng. Khả năng kết hợp linh hoạt giữa hai nguồn động lực giúp mẫu xe hướng tới trải nghiệm vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái và tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng.‏

‏Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong ‏ ‏7,9giây‏, đồng thời sở hữu phạm vi di chuyển khoảng ‏ ‏1.000km theo tiêu chuẩn NEDC‏. Khách hàng có thể tiếp cận trải nghiệm điện hóa mà không cần thay đổi đáng kể thói quen sử dụng hay phụ thuộc vào việc tìm kiếm trạm sạc trên những hành trình dài.‏

‏Đây cũng là một trong những giá trị thực tế của Super Hybrid tại Việt Nam, khi nhu cầu di chuyển giữa đô thị và đường dài rất đa dạng, trong khi hạ tầng sạc vẫn đang tiếp tục được mở rộng.

‏Không chỉ tập trung vào hệ truyền động, J5 SHS-H còn được phát triển để mang lại trải nghiệm toàn diện hơn.

Xe sở hữu ‏ ‏hệ thống treo sau đa liên kết, 18 tính năng ADAS, camera 540° HD, 6 túi khí‏, cùng màn hình trung tâm 13,2 inch, hệ thống âm thanh Sony 8 loa và trần kính toàn cảnh.

J5 SHS-H dành cho khách hàng muốn tiếp cận khả năng vận hành điện hóa nhưng vẫn chủ động trên hành trình dài - Ảnh: DNCC

‏Cam kết dài hạn với nhà máy tại Việt Nam ‏

‏Không dừng lại ở việc đưa những sản phẩm và công nghệ mới đến thị trường, hãng đang hiện thực hóa chiến lược đầu tư dài hạn thông qua nhà máy tại Hưng Yên.

Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên được lựa chọn sản xuất tại nhà máy, đưa một sản phẩm mang công nghệ toàn cầu tiến gần hơn tới dấu mốc được sản xuất ngay tại Việt Nam.

‏‏Việc chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất trong nước không chỉ thể hiện quyết tâm gắn bó lâu dài của hãng, mà còn hướng tới phát triển chuỗi cung ứng, tạo thêm việc làm và đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô.

Đây cũng là một bước đi cụ thể trong cam kết "‏Đến Việt Nam - Vì Việt Nam‏": không chỉ mang sản phẩm, công nghệ và tiêu chuẩn toàn cầu đến người tiêu dùng, mà còn đầu tư để tạo ra những giá trị lâu dài ngay tại thị trường Việt Nam.‏

‏Từ J5 SHS-H, Omoda & Jaecoo đang mở rộng chiến lược năng lượng mới với nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Giải thưởng "‏Xe Hybrid mới của năm, hạng phổ thông‏ ‏" tại Car Choice Award 2026 vì vậy không chỉ là sự ghi nhận dành cho một sản phẩm mới, mà còn tiếp thêm động lực để thương hiệu đưa các giải pháp điện hóa đến gần hơn với người tiêu dùng và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Chính sách bảo hành 10 năm ‏Một trong những vấn đề người dùng quan tâm khi tiếp cận các hệ truyền động điện hóa là độ bền và chi phí sử dụng lâu dài. Với J5 SHS-H, hãng áp dụng chính sách bảo hành 10 năm hoặc 1.000.000km đối với xe, động cơ xăng và mô-tơ điện; pin cao áp được bảo hành 8 năm hoặc 1.000.000km. Chính sách này vừa góp phần giảm những băn khoăn khi khách hàng tiếp cận công nghệ mới, vừa thể hiện định hướng đồng hành lâu dài của thương hiệu trong suốt quá trình sở hữu xe.‏ "‏Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện, chúng tôi tin rằng Super Hybrid là một giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển dịch sang phương tiện xanh, giúp khách hàng tiếp cận trải nghiệm điện hóa mà không phải thay đổi quá nhiều thói quen sử dụng xe. Giải thưởng hôm nay tiếp thêm niềm tin để Omoda & Jaecoo tiếp tục đưa những công nghệ mới, sản phẩm chất lượng toàn cầu và các giải pháp di chuyển phù hợp hơn đến với khách hàng Việt Nam‏ ‏", ông Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh.