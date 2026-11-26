Kia Carnival đang nhận được khuyến mại lớn tại đại lý - Ảnh: Kia

Trong chương trình mua sắm cuối năm 2026, Kia Việt Nam áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ cho một số phiên bản Carnival và Sorento. Khách mua xe còn có thể nhận thêm quà tặng tại hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Theo mức quy đổi ưu đãi do hãng công bố, Kia Carnival có giá từ 1,169 tỉ đồng, trong khi Sorento từ 1,205 tỉ đồng. Chương trình áp dụng cho một số phiên bản, bao gồm cả xe hybrid.

Kia Carnival là mẫu MPV cỡ lớn, phục vụ nhu cầu sử dụng của gia đình và doanh nghiệp. Xe có cấu hình 7 chỗ, với tùy chọn ghế VIP ở hàng thứ hai. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các cấu hình nội thất theo nhu cầu.

Về công nghệ, Carnival được trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS 2.0 và hệ thống kiểm soát chuyển động E-VMC.

Mức ưu đãi cụ thể sẽ tùy thuộc vào từng đại lý - Ảnh: Kia

Trong khi đó Kia Sorento thuộc phân khúc SUV cỡ D, có thiết kế 7 chỗ với ba hàng ghế. Hàng ghế cuối có thể gập phẳng để tăng không gian chứa hành lý.

Sorento có nhiều lựa chọn hệ truyền động, bao gồm cả phiên bản hybrid kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện. Theo Kia, hệ thống này giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn trong một số điều kiện sử dụng, đặc biệt khi di chuyển trong đô thị.

Cả Carnival và Sorento đều có thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 150.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng pin trên các phiên bản hybrid được bảo hành 7 năm hoặc 150.000km.

Hiện Kia có hơn 100 showroom và xưởng dịch vụ tại Việt Nam. Mức ưu đãi cụ thể phụ thuộc vào từng phiên bản và chương trình tại đại lý.