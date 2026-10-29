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Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Kia Carnival thế hệ thứ năm đã bắt đầu chạy thử tại Hàn Quốc. Mẫu MPV này dự kiến thay đổi thiết kế, nâng cấp nội thất và sử dụng hệ thống hybrid mới.

Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 1.

Kia Carnival thế hệ thứ năm được bắt gặp ở Hàn Quốc - Ảnh: JHS

Trang Korean Car Blog vừa đăng tải loạt ảnh chụp nguyên mẫu Kia Carnival thế hệ mới tại một hầm đỗ xe ở Hàn Quốc. Những hình ảnh do tài khoản JHS ghi lại cho thấy mẫu xe mang mã phát triển KA5 đã bước vào giai đoạn thử nghiệm.

Đây là thế hệ thứ năm của Carnival, thay thế phiên bản KA4 ra mắt từ tháng 8-2020. Khác với Kia K5 tiếp tục được nâng cấp giữa vòng đời, Carnival sẽ chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới.

Kia Carnival sẽ có thay đổi lớn

Nguyên mẫu được phủ kín lớp ngụy trang, chỉ để lộ một phần cụm đèn. Do đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, xe vẫn sử dụng thân vỏ và hệ thống đèn của Carnival hiện hành, bao gồm cụm đèn hậu đặt dọc.

Việc giữ lại thiết kế cũ giúp Kia thử nghiệm nền tảng và các bộ phận kỹ thuật mới. Ngoại hình hoàn chỉnh nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên những nguyên mẫu tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý là bộ mâm 20 inch sơn đen bóng, thiết kế đa chấu dạng xoắn. Xe sử dụng lốp Hankook Dynapro HPX kích thước 245/50 R20. Mã 0526 trên lốp cho thấy thời điểm sản xuất vào tuần thứ 5 của năm 2026.

Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 2.

Hình dung về thiết kế của Carnival mới - Ảnh: Autoya

Khoang lái cũng được che chắn kỹ. Qua những hình ảnh ban đầu, xe vẫn giữ cách bố trí hai màn hình 12,3 inch tương tự Carnival hiện tại.

Tuy nhiên, Korean Car Blog dự đoán Carnival thế hệ mới sẽ được nâng cấp hệ thống giải trí. Trong đó, màn hình trung tâm có thể tăng lên 17 inch, sử dụng hệ điều hành Pleos Connect. Cụm đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng dự kiến được thu nhỏ.

Hàng ghế thứ hai trên nguyên mẫu sử dụng hai ghế độc lập kiểu thương gia. Khu vực giữa hai ghế có bệ tì tay tích hợp khay để cốc.

Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 4.
Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 5.

Nội thất Kia Carnival mới vẫn sử dụng bố cục hiện hành, nhưng có thể được nâng cấp đáng kể khi ra mắt - Ảnh: JHS

Hệ thống hybrid mới

Theo Korean Car Blog, Kia Carnival thế hệ mới dự kiến sử dụng hệ thống hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L tương tự Hyundai Tucson thế hệ mới.

Trên Tucson, hệ thống này có tổng công suất 245 mã lực và mô men xoắn khoảng 380 Nm. Tuy nhiên, thông số cụ thể dành cho Carnival hiện chưa được công bố.

Bên cạnh cải thiện hiệu quả nhiên liệu, hệ thống TMED-II còn hỗ trợ một số tính năng thường gặp trên xe điện.

Trong đó, Stay Mode cho phép duy trì hoạt động của điều hòa và hệ thống giải trí khi động cơ xăng không hoạt động, tùy điều kiện pin. Tính năng V2L cho phép sử dụng nguồn điện từ xe để cấp cho các thiết bị bên ngoài.

Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 6.
Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 7.

Carnival thế hệ mới được dự đoán sử dụng hệ thống hybrid TMED-II - Ảnh: JHS

Carnival Hybrid hiện hành có sức mua lớn tại Hàn Quốc, từng ghi nhận thời gian chờ giao xe lên tới 20 tháng.

Theo một tài liệu được cho là của Kia bị rò rỉ, Carnival Hybrid thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Gwangmyeong vào năm 2028. Hãng cũng được cho là đang lên kế hoạch phát triển phiên bản sử dụng nhiên liệu hydro vào năm 2029.

Dù vậy, Kia chưa chính thức xác nhận lịch ra mắt. Theo thông lệ, Carnival thế hệ mới nhiều khả năng được giới thiệu tại Hàn Quốc trước khi mở bán ở các thị trường khác.

Tại Việt Nam, Kia Carnival hiện được THACO lắp ráp và phân phối với 7 phiên bản. Bốn phiên bản máy dầu 2.2L có giá niêm yết từ 1,299 - 1,569 tỉ đồng. Ba phiên bản hybrid 1.6L tăng áp có giá từ 1,399 - 1,719 tỉ đồng. Hiện chưa có thông tin về kế hoạch đưa Carnival thế hệ mới về Việt Nam.

Kia Carnival thế hệ mới lộ diện: Có thay đổi lớn, dự kiến ra mắt năm 2028 - Ảnh 7.Tin tức giá xe: Kia Carnival giảm giá tới 170 triệu đồng tại đại lý

Kia Carnival 2.2D Signature 7S đang được một số đại lý giảm giá tới 170 triệu đồng đối với xe sản xuất năm 2025, đưa giá thực tế xuống còn 1,399 tỉ đồng. Mức giá này ngang với nhiều chiếc Carnival cùng phiên bản đang được rao bán trên thị trường xe cũ.

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MINH SƠN
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    Chủ đề: Kia KIA Carnival

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