Tìm chủ sở hữu 27 thửa đất thuộc dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện theo Thông báo số 3075/TB-HĐBT-TTPTQĐ ngày 4-6-2026 Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần 1: dự án thành phần giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành Bệnh viện khu vực Duyên hải Nam trung bộ, tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường đã tổ chức đo đạc, điều tra, khảo sát kiểm đếm khối lượng giải tỏa của các trường hợp có đất nằm trong ranh giới thu hồi đất thực hiện dư án; Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 27 thửa chưa có chủ sử dụng kê khai đất, cụ thể như sau:

1. Thửa số 3 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 228 (Ông Nguyễn Long kê khai); Nam giáp thửa số 264 (Bà Nguyễn Thị Thi kê khai); Đông giáp thửa số 228 (Ông Nguyễn Long kê khai); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

2. Thửa số 7 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Nam giáp thửa số 8 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Đông giáp đường đất; Tây giáp thửa số 6 (Ông Nguyễn Huệ kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

3. Thửa số 8 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 7 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 291 (Bà Nguyễn Thị Phong Hải kê khai); Đông giáp đường đất; Tây giáp thửa số 207 (Bà Nguyễn Thị Lệ Thu kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

4. Thửa số 10 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 208 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 12 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Đông giáp thửa số 292 (Bà Nguyễn Thị Thu Phương kê khai). Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

5. Thửa số 12 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 10 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 13 (Ông Hoàng Văn Phục kê khai); Đông giáp thửa số 295 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

6. Thửa số 16 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Nam giáp thửa số 17 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Đông giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

7. Thửa số 17 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 16 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 18 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Đông giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

8. Thửa số 18 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 17 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 19 (Bà Lê Thị Yến kê khai); Đông giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

9. Thửa số 23 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 22 (Bà Lê Thị Dây kê khai); Nam giáp thửa số 28 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Đông giáp thửa số 304 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

10. Thửa số 28 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 23 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Nam giáp thửa số 29 (Bà Nguyễn Thị Phi Quỳnh kê khai); Đông giáp thửa số 304 (chưa có chủ sử dụng kê khai); Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

11. Thửa số 198 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đường đất; Nam giáp hộ dân (ngoài ranh giới dự án); Đông giáp thửa số 299 (Ông Trần Văn Trang kê khai); Tây giáp Mương nước. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

12. Thửa số 208 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 207 (Bà Nguyễn Thị Lệ Thu kê khai). Nam giáp thửa số 10 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Đông giáp thửa số 291 (Bà Nguyễn Thị Phong Hải kê khai). Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

13. Thửa số 226 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 227 (Ông Cấn Văn Kiên kê khai). Nam giáp thửa số 218 (Ông Lê Tấn Cường kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 225 (Ông Phan Tại Khang kê khai) và thửa 264 (Bà Nguyễn Thị Thi kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

14. Thửa số 244 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 238 (Ông Chu Văn Mãnh kê khai). Nam giáp đường đất. Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 200 (Bà Nguyễn Thị Hạnh kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

15. Thửa số 248 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 102 (Bà Đặng Thị Nhung kê khai). Nam giáp đường đất. Đông giáp thửa số 247 (Ông Chu Văn Mãnh kê khai). Tây giáp thửa số 104 (Ông Bùi Khắc Dũng kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

16. Thửa số 277 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 19 (Bà Lê Thị Yến kê khai). Nam giáp thửa số 278 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Đông giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án). Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

17. Thửa số 278 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 277 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Nam giáp thửa số 32 (Ông Đào Văn Dương kê khai). Đông giáp thửa số 33 (Ông Nguyễn Văn Dũng kê khai). Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

18. Thửa số 279 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đất hộ dân (ngoài ranh giới dự án). Nam giáp thửa số 280 (Ông Trần Văn Thắng kê khai). Đông giáp thửa số 256 (Bà Nguyễn Thị Long kê khai). Tây giáp đường đất. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

19. Thửa số 295 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 292 (Bà Nguyễn Thị Thu Phương kê khai). Nam giáp thửa số 296 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 12 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

20. Thửa số 296 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 295 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Nam giáp thửa số 297 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 13 (Ông Hoàng Văn Phục kê khai). Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

21. Thửa số 297 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 296 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Nam giáp thửa số 294 (Bà Phạm Thị Hoài Thu kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 14 (Bà Trương Thị Hạnh kê khai). Hiện trạng trên đất: Nhà cột kèo sắt, vách tole, mái tole, cửa tole.

22. Thửa số 298 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đường đất. Nam giáp thửa số 242 (Ông Trần Văn Trang kê khai); thửa 236 (Bà Nguyễn Thị Hạnh kê khai); thửa 239 (Bà Huỳnh Thị Lệ Quyên kê khai); thửa 241 (Bà Huỳnh Thị Như Ý kê khai); thửa 253 (Ông Châu Văn Sanh kê khai); thửa 254 (Ông Nguyễn Văn Huy kê khai); và thửa 255 (Ông Huỳnh Thế Chương kê khai); Đông giáp thửa số 302 (Ông Bùi Khắc Dũng kê khai). Tây giáp Mương nước. Hiện trạng trên đất: Đất trống.

23. Thửa số 301 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 302 (Ông Bùi Khắc Dũng kê khai). Nam giáp đường đất. Đông giáp thửa số 199 (Ông Phạm Văn Bình kê khai). Tây giáp thửa số 242 (Ông Trần Văn Trang kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

24. Thửa số 304 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 305 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Nam giáp thửa số 31 (Bà Trần Thị Khánh Ly kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 23 và thửa 28 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

25. Thửa số 305 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 294 (Bà Phạm Thị Hoài Thu kê khai). Nam giáp thửa số 304 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Đông giáp đường đất. Tây giáp thửa số 22 (Bà Lê Thị Dây kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

26. Thửa số 307 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp thửa số 182 (Ông Lê Anh Tuấn kê khai) và thửa 196 (Bà Nguyễn Thị Thi kê khai). Nam giáp đường đất. Đông giáp thửa số 306 (Ông Trần Văn Trang kê khai). Tây giáp thửa số 303 (Ông Bùi Khắc Dũng kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

27. Thửa số 308 - Vị trí thửa đất: Bắc giáp đường đất. Nam giáp thửa số 200 (Bà Nguyễn Thị Hạnh kê khai) và thửa 201 (Bà Lê Thị Bích kê khai). Đông giáp thửa số 238 (Ông Chu Văn Mãnh kê khai) và thửa 244 (chưa có chủ sử dụng kê khai). Tây giáp thửa số 309 (Ông Ngô Trần Khánh kê khai). Hiện trạng trên đất: Đất trống.

Để có cơ sở xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thông báo:

1. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (địa chỉ 13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang gặp A.Bình - 0935976655 hoặc A.Thành - 0335217072) để được hướng dẫn đo đạc, kê khai, kiểm kê khối lượng giải tỏa (khi liên hệ mang theo các loại giấy tờ liên quan đến thửa đất đang sử dụng).

2. Thời gian: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sau thời gian Thông báo nêu trên, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án không liên hệ hoặc không chấp hành phối hợp thực hiện thì Tổ công tác giúp việc Hội đồng sẽ tiến hành đo đạc kiểm đếm theo diện vắng chủ.