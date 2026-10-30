UBND phường Nam Nha Trang thông báo thu hồi đất

1. Lý do thu hồi đất

Thực hiện Dự án thành phần giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Vị trí khu đất, diện tích đất bị thu hồi

- Địa điểm: Tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Diện tích: Khoảng 16,68 ha (tương ứng khoảng 166.800 m2).

- Phạm vi ranh giới: Theo Bản đồ địa chính phường Nam Nha Trang do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa đo đạc bổ sung tháng 8/2026 và được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận ngày 18-9-2026.

3. Thời gian thực hiện: 12 tháng tính từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa là đơn vị đầu mối).

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi

- Phối hợp UBND phường Nam Nha Trang và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thực hiện việc kê khai diện tích đất, loại đất, vị trí đất, chất lượng tài sản có trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) gửi UBND phường Nam Nha Trang xác nhận.

- Cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác số liệu, các giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi (bản sao có công chứng) để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chịu trách nhiệm về tính pháp lý.

- Chấp hành đúng trình tự, thời gian bàn giao mặt bằng theo quy định.

- Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện

UBND phường Nam Nha Trang; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoàn thành việc thu hồi đất dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch.

UBND phường Nam Nha Trang thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.