Tiếng hát Trọng Tấn, Đông Hùng có quá lớn ở không gian Văn Miếu?

Ca sĩ Đông Hùng cùng với Trọng Tấn, Võ Hạ Trâm... sẽ hát tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: Facebook Đông Hùng

Chiều 2-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Nửa năm suy nghĩ kịch bản lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 5 đến 15-11 là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam", diễn ra vào tối 14-11 tại sân Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam, từ việc lập Quốc Tử Giám năm 1076 đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài.

Tổng đạo diễn chương trình Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình sử dụng tổng hợp các loại hình ca, múa, nhạc, các tiết mục mashup, hình ảnh tư liệu kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại…

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: "Liệu những giọng hát "tầm sân vận động" như của Trọng Tấn, Đông Hùng… có phù hợp trong chương trình nghệ thuật ở một không gian nhỏ nhắn, trầm mặc và linh thiêng như Văn Miếu - Quốc Tử Giám?", đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ đó cũng là điều khiến ông trăn trở, tính toán kỹ.

Ông đã suy nghĩ xây dựng kịch bản cho chương trình này nửa năm qua và thừa nhận không gian càng nhỏ càng khó làm một chương trình nghệ thuật hay và ý nghĩ. Bởi lẽ các thủ pháp sân khấu để đẩy chương trình lên như ý đồ của đạo diễn không thi triển được.

Cuối cùng đạo diễn quyết định chọn ra thông điệp, lát cắt cốt lõi để dàn dựng sân khấu theo hướng làm nổi bật câu chuyện chúng ta là ai, ở đâu, đạo học gắn vào đời sống ra sao, vai trò của tri thức…

Sẽ ngân vang ba bản Tuyên ngôn Độc lập tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đạo diễn Phạm Hoàng Giang tiết lộ chương trình nghệ thuật sẽ đưa lên ba bản Tuyên ngôn Độc lập (bài thơ "thần" Sông núi nước Nam, Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi và Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn, đọc) là những yếu tố hun đúc lên sức mạnh dân tộc Việt Nam trong những thời khắc ngặt nghèo của lịch sử.

Và tái hiện sự hình thành Quốc Tử Giám, tái hiện một buổi bình văn chỉ Quốc Tử Giám mới có.

Sự tham gia của các nghệ sĩ như Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, nhóm Plus, Quách Mai Thi… được tính toán rất kỹ, phù hợp với tác phẩm âm nhạc được lựa chọn cho chương trình văn nghệ.

Hoạt động nổi bật thứ hai trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Hội thảo khoa học cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước" tổ chức vào ngày 12-11. Trên cơ sở tiếp cận lịch sử và thực tiễn, hội thảo hướng tới trao đổi, đề xuất các định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Quốc Tử Giám trong bối cảnh mới; đồng thời gợi mở những bài học từ truyền thống đạo học đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đất nước trong thời kỳ hội nhập, phát triển. Bên cạnh đó Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn tổ chức hàng loạt hoạt động khác như triển lãm, chương trình nghệ thuật, trải nghiệm di sản…