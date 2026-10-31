Tiệc tối Range Rover: Ngắm xe độc bản, nghe chuyện chinh phục 7 đỉnh núi đến khuya

Một đêm tiệc được thiết kế như một chiếc Range Rover bespoke.

Một bữa tiệc xe sang không giống thường lệ

Cuộc gặp gỡ lần này của Range Rover diễn ra tại một tư gia ở TP.HCM, quy tụ khoảng 30 vị khách, từ lãnh đạo doanh nghiệp đến những gương mặt nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Dù đến từ những lĩnh vực khác nhau, tất cả được gia chủ đón tiếp thân tình như những người bạn đến chơi nhà.

Thay vì bước ngay vào câu chuyện về những chiếc xe, khách mời được gia chủ dẫn đi khám phá không gian sống, từ những cuốn sách, tác phẩm nghệ thuật đến các món đồ sưu tầm, mỗi thứ đều gắn với một câu chuyện riêng.

Buổi tối còn được điểm xuyết bằng âm nhạc, những trải nghiệm nghệ thuật và thực đơn tinh tuyển do các đầu bếp hàng đầu Việt Nam chuẩn bị.

Không có sân khấu, cũng chẳng có ranh giới rõ ràng giữa người trình bày và người lắng nghe. Cảm giác giống một cuộc gặp gỡ bạn bè hơn là sự kiện của một thương hiệu ô tô.

Chính trong không gian mang đậm dấu ấn cá nhân ấy, thế giới SV Bespoke của Range Rover dần được hé lộ.

Không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân của gia chủ trở thành điểm khởi đầu cho buổi tối cùng Range Rover.

Trước mắt khách mời là những mẫu da thuộc, veneer, bảng màu sơn cùng nhiều kiểu bề mặt hoàn thiện, được trưng bày như một bộ sưu tập dành cho các nhà thiết kế nội thất.

Có những gam màu khi đứng riêng trông khá giản dị, nhưng đặt cạnh một chất liệu khác lại tạo ra cảm giác hoàn toàn mới. Một số đường vân phải quan sát thật gần mới thấy sự khác biệt. Cũng có những vật liệu mà hình ảnh khó truyền tải hết kết cấu và cảm giác khi chạm tay vào.

Đó là điều những bảng cấu hình xe trên màn hình khó thể hiện.

Với SV Bespoke, chủ nhân không chỉ lựa chọn phiên bản hay trang bị có sẵn, mà còn có thể tham gia sâu hơn vào quá trình định hình diện mạo và không gian nội thất của chiếc Range Rover.

Điều thú vị là không phải lựa chọn nào cũng hướng đến sự nổi bật. Một gam màu trầm, kiểu phối da hay đường vân gỗ có thể chẳng khiến người ngoài chú ý, nhưng lại mang ý nghĩa riêng với người sở hữu.

Không chỉ khác biệt về màu sắc, mỗi vật liệu còn mang đến cảm giác riêng khi quan sát và chạm tay trực tiếp.

Bước vào khoang nội thất Range Rover, những mẫu vật liệu ban đầu trở nên cụ thể hơn. Cách phối màu, hoàn thiện các bề mặt cùng hệ thống âm thanh Meridian góp phần tạo nên không gian được chăm chút đến từng chi tiết.

Dù trải nghiệm tại chỗ chưa thể thay thế một hành trình lái thử, việc quan sát và tiếp xúc trực tiếp cũng phần nào lý giải vì sao với một số khách hàng, giá trị chiếc xe không dừng ở thương hiệu, động cơ hay danh sách trang bị.

Khi câu chuyện vượt ra ngoài những chiếc xe

Sau phần khám phá SV Bespoke, buổi tối tiếp diễn với ẩm thực, âm nhạc và những cuộc trò chuyện không bị bó buộc trong lịch trình.

Nhưng điểm nhấn đáng chú ý lại đến sau bữa tối, khi các vị khách cùng trở lại thư viện của gia chủ.

Tại đây, doanh nhân Céline Nhã Nguyễn chia sẻ về hành trình theo đuổi Seven Summits, thử thách chinh phục những đỉnh núi cao nhất của bảy châu lục mà chị đã dành 10 năm để thực hiện.

Không có sân khấu hay lịch trình dày đặc, khách mời thoải mái trao đổi về nghệ thuật, công việc và những chuyến đi.

Không có sân khấu hay khoảng cách giữa diễn giả và người nghe. Mọi người ngồi gần nhau, lắng nghe, đặt câu hỏi trong không gian giống một cuộc gặp gỡ giữa những người quen.

Mười năm là khoảng thời gian đủ dài để một mục tiêu trở thành phép thử về sự bền bỉ. Đằng sau những chuyến leo núi không chỉ là việc chuẩn bị về thể lực, tài chính và thời gian, mà còn là quyết tâm theo đuổi mục tiêu qua nhiều năm.

Câu chuyện vì thế không chỉ xoay quanh những đỉnh núi. Từ trải nghiệm của Céline Nhã Nguyễn, cuộc trao đổi dần mở rộng sang công việc, những chuyến đi và các dự định riêng của mỗi người.

Buổi tiệc đã khép lại, nhưng những câu chuyện vẫn nối dài, khiến các vị khách chẳng vội rời đi dù đêm đã muộn.

Không phải ai có mặt cũng đam mê leo núi, nhưng hành trình theo đuổi một mục tiêu suốt một thập kỷ vẫn có những điểm khiến người nghe liên hệ với cuộc sống của mình.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến muộn. Từ nghệ thuật, công việc đến những kế hoạch tương lai, mỗi chủ đề lại mở ra những chia sẻ mới.

Ở một sự kiện ra mắt xe thông thường, khi phần giới thiệu sản phẩm kết thúc, khách mời cũng dần ra về. Còn trong buổi tối này, những chiếc Range Rover không còn là chủ đề chính, dù vẫn là lý do ban đầu đưa mọi người đến cùng một nơi.

Ảnh: JLR