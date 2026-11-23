Thủ tướng Hun Manet chia sẻ câu chuyện về năng lực toán học của con trai trên Facebook - Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Manet đã chia sẻ những bức ảnh chụp các bài tập toán phức tạp của con trai.

Dù mới học lớp 4, cậu bé đã giành được nhiều huy chương vàng tại các cuộc thi toán học, trong đó có Cuộc thi Toán học Angkor và một cuộc thi toán học thế giới tổ chức tại Úc.

“Năm nay con trai tôi 9 tuổi và đang học lớp 4. Cháu học toán khá tốt và thường xuyên luyện tập môn học này. Tuy nhiên, điều tôi không biết là trình độ toán học thực tế của cháu ở trường.

Chỉ đến hôm nay, khi nhìn thấy bức ảnh chụp bài tập mà giáo viên giao cho cháu, tôi mới nhận ra con trai mình có thể giải được các bài toán ở trình độ trung học cơ sở”, Thủ tướng Campuchia viết trên Facebook.

Khi gia đình Thủ tướng Hun Manet hỏi giáo viên tại sao lại dạy cho con trai ông những bài tập nâng cao như vậy, cô giáo cho biết chính cậu bé đã đề nghị được học những kiến thức này.

“Vì cháu học toán tốt hơn so với yêu cầu của chương trình lớp 4 và cảm thấy nhàm chán, nên đã xin được học toán ở trình độ cao hơn để có thêm hứng thú”, ông chia sẻ.

Ông Hun Manet được biết đến là nhà lãnh đạo rất quan tâm đến gia đình và thường xuyên chia sẻ các khoảnh khắc đời thường với vợ và con cái trên Facebook.

Ngoài tài năng toán học, con trai ông Hun Manet còn có năng khiếu hội họa. Trước đó, nhà lãnh đạo Campuchia từng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu bé vẽ bức chân dung cha nhân dịp sinh nhật ông, kèm lá thư được viết bằng 3 thứ tiếng.

Bức chân dung Thủ tướng Hun Manet do con trai ông vẽ - Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET