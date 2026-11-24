Thư Kỳ bật khóc ngay từ trước khi được xướng tên Đạo diễn mới xuất sắc nhất Kim Mã - Ảnh: Weibo

Theo CNA, sau lễ trao giải, Thư Kỳ tiết lộ phim Girl bắt nguồn từ những ký ức gia đình nhiều tổn thương của chính cô, đồng thời cô dành lời tri ân đặc biệt cho đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, người từng động viên cô vượt qua sự hoài nghi về năng lực bản thân.

Thư Kỳ ví tuổi thơ như "địa ngục"

Thư Kỳ nhận chiếc cúp từ hai đạo diễn Lý An và Bong Joon Ho. Khi bước lên sân khấu, cô không giấu được xúc động. Đạo diễn Lý An cũng dành cho cô một cái ôm chúc mừng.

Trước đó, Girl đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30. Tại Kim Mã năm nay, phim có tổng cộng 10 đề cử, gồm Phim truyện xuất sắc nhất, Đạo diễn mới xuất sắc nhất, Diễn viên mới xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng nhiều hạng mục kỹ thuật.

Thư Kỳ hạnh phúc khoe cúp Đạo diễn mới xuất sắc nhất - Ảnh: Weibo

Trong cuộc phỏng vấn sau lễ trao giải, Thư Kỳ cho biết điều khiến cô lo lắng nhất khi phim chưa giành được các giải thưởng ở nửa đầu chương trình là không có cơ hội bước lên sân khấu để nói lời cảm ơn người thầy Hầu Hiếu Hiền.

Sau hơn 31 năm hoạt động nghệ thuật, Thư Kỳ lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn phim điện ảnh dài.

Cô dành 10 năm hoàn thiện kịch bản Girl, lấy chất liệu từ những trải nghiệm cá nhân, trong đó có quãng thời gian nổi loạn và rời khỏi nhà khi còn ở tuổi thiếu nữ.

Nữ diễn viên cho biết trong chuyến trở về Đài Loan, cô nghe người thân kể chuyện bố uống say và xảy ra xô xát với mẹ. Thư Kỳ không né tránh những ký ức này, đồng thời cho rằng chính môi trường gia đình thời thơ ấu đã góp phần tạo nên sự ra đời của phim.

Girl cũng từng mang về cho Thư Kỳ giải thưởng tương tự tại Kim Tượng - Ảnh: IMDb

Tuy nhiên, cô không xem Girl là phim để hòa giải với quá khứ mà muốn coi đó như một lời động viên. Nhìn lại những năm tháng từng được ví như địa ngục, Thư Kỳ cho biết hiện tại cô đã có thể bình thản kể lại. Dù vậy, cô hiểu rằng việc vượt qua tổn thương cần có thời gian.

"Tôi nghĩ chỉ cần vượt qua được, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng để vượt qua rào cản trong lòng có lẽ vẫn cần thời gian. Hiện tại tôi có thể bình thản, vui vẻ kể về những chuyện đã qua, nhưng còn những người khác thì sao? Những đứa trẻ từng bị tổn thương thì tương lai của các em sẽ thế nào?" - cô nói.

Thư Kỳ hy vọng giải thưởng lần này có thể tiếp thêm động lực cho những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, cũng như những ai đang chật vật trong cuộc sống. Theo cô, những giai đoạn khó khăn rồi cũng sẽ qua.

Girl được ví như cuộc đối thoại giữa hiện tại và quá khứ - Ảnh: IMDb

Thư Kỳ còn có màn tương tác hài hước với chồng là Phùng Đức Luân. Tại tiệc mừng chiến thắng, khi được hỏi về chỗ trưng bày giải thưởng trong nhà, cô công khai đề nghị chồng cất mô hình nhân vật Bucket Man vì chiếm nhiều diện tích.

Ngày 23-11, Phùng Đức Luân đăng video dài 18 giây ghi lại cảnh tự tay di chuyển mô hình màu đỏ khỏi tủ trưng bày để nhường chỗ cho cúp Kim Mã của vợ.

Một số giải thưởng nổi bật tại Kim Mã lần 63 - Phim ngắn xuất sắc nhất: Trọng Cẩm Ni (Ba chú heo con) - Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Hàn Uẩn Quang, Raúl García (Tiếng đàn giữa biển xanh) - Phim tài liệu xuất sắc nhất: Trần Cam Hy (Khoảnh khắc rời đi) - Giải Thành tựu trọn đời: Kan Ping Yu - Diễn viên mới xuất sắc nhất: Nandagopal Mohan - Đạo diễn xuất sắc nhất: Hứa Thừa Kiệt (Song Hỷ) - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lưu Quán Đình (Song Hỷ) - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Viên Lễ Lâm (Màn thứ tư) - Phim truyện xuất sắc nhất: Thiện nam tín nữ