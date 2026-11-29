Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết hôm 21-11- Ảnh: QUỐC HỘI

Theo cơ chế này, Viện kiểm sát có thể khởi kiện hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết vụ việc dân sự để thu hồi tài sản cho Nhà nước mà không cần chờ bản án hình sự kết tội. Nghị quyết áp dụng đối với các vụ án về tội rửa tiền, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ; có hiệu lực từ ngày 1-3-2027 và được thực hiện thí điểm trong hai năm.

Những loại tài sản được xử lý

Cơ chế này giúp xử lý tài sản trong những trường hợp vụ án không thể tiếp tục hoặc không thể đưa ra xét xử theo các căn cứ Nghị quyết quy định, như hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, đại xá, người thực hiện hành vi đã chết, không xác định được hoặc không rõ nơi ở của bị can, bị cáo, hay người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo…

Nếu phải chờ bản án kết tội mới xử lý tài sản, việc thu hồi có thể bị đình trệ hoặc không còn khả thi.

Do đó, thủ tục dân sự độc lập cho phép Tòa án xem xét tài sản mà không thay thế việc xác định trách nhiệm hình sự của cá nhân.

TS Trần Thanh Thảo, Trường ĐH Luật TP.HCM.

Đồng thời, Nghị quyết còn cho phép xem xét tài sản được hình thành từ tài sản liên quan đến tội phạm qua thừa kế, tặng cho hoặc giao dịch khác nếu người nhận biết hoặc phải biết về nguồn gốc tài sản; các khoản lợi tức, lợi nhuận phát sinh; và tài sản có giá trị tương đương trong trường hợp tài sản gốc bị hủy hoại hoặc không thể thu hồi do hành vi của người bị buộc tội hoặc người liên quan.

Quy định này tạo cơ sở xử lý những trường hợp tài sản bị chuyển đổi, chia nhỏ, đưa vào kinh doanh hoặc đứng tên người khác để che giấu nguồn gốc.

Cần làm rõ mối liên hệ cụ thể giữa tài sản với hành vi phạm tội

Có thể thấy, hiệu quả của cơ chế phụ thuộc trước hết vào việc xác định đúng "tài sản có căn cứ cho rằng có liên quan đến tội phạm".

Không thể chỉ dựa vào việc một người bị điều tra, có quan hệ với người bị buộc tội, hoặc sở hữu tài sản có giá trị lớn để suy ra tài sản đó liên quan đến tội phạm.

Cần làm rõ mối liên hệ cụ thể giữa tài sản với hành vi phạm tội, chẳng hạn tài sản có phải là công cụ, phương tiện, khoản thu lợi hoặc tài sản được tạo lập, chuyển hóa từ nguồn gốc phạm tội hay không. Nếu thiếu căn cứ về mối liên hệ này, việc thu hồi có thể xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp.

Vì vậy, chứng cứ cần được thu thập và đánh giá đối với từng tài sản. Hồ sơ phải làm rõ nguồn gốc, thời điểm và cách thức hình thành tài sản; dòng tiền và các chủ thể liên quan; mối liên hệ với hành vi phạm tội; cũng như căn cứ cho thấy tài sản được chuyển dịch nhằm che giấu hoặc tẩu tán.

Chênh lệch giữa thu nhập hợp pháp và giá trị tài sản, giao dịch bất thường hoặc việc nhờ người khác đứng tên là những dấu hiệu cần xác minh, nhưng tự thân những dấu hiệu này vẫn chưa đủ để làm căn cứ thu hồi.

Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ; Tòa án đánh giá độc lập trước khi quyết định.

Bên cạnh đó, cần phân biệt thủ tục thu hồi tài sản với thủ tục xác định trách nhiệm hình sự. Quyết định thu hồi không đồng nghĩa với kết luận chủ sở hữu phạm tội; ngược lại, không có bản án kết tội cũng không mặc nhiên chứng minh tài sản có nguồn gốc hợp pháp.

Người có tài sản và người có quyền lợi liên quan phải được thông báo, tiếp cận hồ sơ, trình bày ý kiến, cung cấp chứng cứ và khiếu nại.

Đồng thời, cần bảo vệ người thứ ba ngay tình, chỉ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi cần thiết, tương xứng và bảo đảm bồi thường nếu việc áp dụng trái pháp luật gây thiệt hại. Nghị quyết ghi nhận những bảo đảm này, nhưng việc thực hiện trên thực tế mới quyết định hiệu quả bảo vệ quyền.

Kết quả thí điểm cần được đánh giá không chỉ bằng giá trị tài sản thu hồi, mà còn bằng chất lượng chứng cứ, tính thống nhất trong xác định tài sản liên quan, thời gian giải quyết và mức độ bảo vệ người thứ ba. Mục tiêu là thu hồi đúng tài sản, đúng căn cứ, đúng thủ tục.

Chỉ khi chuẩn chứng minh được áp dụng nghiêm túc và thống nhất, cơ chế này mới vừa nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản, vừa bảo vệ quyền sở hữu và củng cố niềm tin vào nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

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