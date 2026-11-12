Thu giữ 22 sổ tiết kiệm trị giá hơn 31 tỉ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là "Cậu Tuấn Cửa Ông" (thứ 3 từ phải sang) - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 12-11, Công an TP Quảng Ninh thông tin ban đầu kết quả điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú tại phường Cửa Ông). Trong đó cơ quan công an đã khám xét nơi ở và thu giữ nhiều sổ tiết kiệm cùng các tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng. Ngoài số tiền nói trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế, 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 12 máy tính...

Trước đó ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như "Cậu Tuấn Cửa Ông", "Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh" thu hút lượng lớn người theo dõi.

Thông qua các buổi livestream xem tử vi, Tuấn khai thác thông tin cá nhân để đưa ra những lời phán đoán về số phận, đời tư của người khác. Cơ quan công an xác định nhiều nội dung được đăng tải đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Để thu hút người xem, Tuấn còn khai thác các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, kể cả những vụ án liên quan đến nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, rồi đưa ra các luận giải mang màu sắc tâm linh.

Trong một số video, Tuấn đưa ra những lời phán như người khác "số phải chết", "số phải cô độc", đồng thời quảng bá việc cúng lễ giải hạn, thay đổi vận số.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, kéo theo những bình luận xúc phạm cá nhân được nhắc đến trong video. Một số người xem còn liên hệ, đề nghị Tuấn làm lễ giải hạn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án và các hành vi có liên quan.