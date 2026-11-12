Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thu giữ 22 sổ tiết kiệm trị giá hơn 31 tỉ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’

tác giả
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

Công an TP Quảng Ninh thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị điện tử khi khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là “Cậu Tuấn Cửa Ông”.

Thu giữ 22 sổ tiết kiệm trị giá hơn 31 tỉ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’ - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Tuấn, còn gọi là "Cậu Tuấn Cửa Ông" (thứ 3 từ phải sang) - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Ngày 12-11, Công an TP Quảng Ninh thông tin ban đầu kết quả điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú tại phường Cửa Ông). Trong đó cơ quan công an đã khám xét nơi ở và thu giữ nhiều sổ tiết kiệm cùng các tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng. Ngoài số tiền nói trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế, 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 12 máy tính...

Trước đó ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tuấn lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như "Cậu Tuấn Cửa Ông", "Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh" thu hút lượng lớn người theo dõi.

Thông qua các buổi livestream xem tử vi, Tuấn khai thác thông tin cá nhân để đưa ra những lời phán đoán về số phận, đời tư của người khác. Cơ quan công an xác định nhiều nội dung được đăng tải đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Để thu hút người xem, Tuấn còn khai thác các vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, kể cả những vụ án liên quan đến nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, rồi đưa ra các luận giải mang màu sắc tâm linh.

Trong một số video, Tuấn đưa ra những lời phán như người khác "số phải chết", "số phải cô độc", đồng thời quảng bá việc cúng lễ giải hạn, thay đổi vận số.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, kéo theo những bình luận xúc phạm cá nhân được nhắc đến trong video. Một số người xem còn liên hệ, đề nghị Tuấn làm lễ giải hạn.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vụ án và các hành vi có liên quan.

Thu giữ 22 sổ tiết kiệm trị giá hơn 31 tỉ đồng tại nhà ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’ - Ảnh 2.Khởi tố ‘Cậu Tuấn Cửa Ông’ xem bói phán người khác bị bắt

Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi), được biết đến với tên gọi “Cậu Tuấn Cửa Ông”, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cậu tuấn cửa ông Cửa Ông sổ tiết kiệm thu giữ

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất